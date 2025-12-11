聖誕禮物2025｜Logitech 聖誕優惠低至半價，電競鍵盤直降 HK$600

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

今年聖誕想送一份高分又實用，還可以瞬間加滿戰鬥力的禮物給另一半？如果他是電競迷，不如趁今次 Logitech 聖誕優惠，輕鬆升級裝備，用有限預算砌出一套會令他尖叫的遊戲組合。今年聖誕，Logitech 精選產品以低至 6 折登場，其中 LIFT 人體工學垂直滑鼠半價，只需 HK$349 即可提升工作舒適體驗。而 Pro X TKL Rapid 類比磁軸電競鍵盤直降 HK$600，鍵盤設計高靈敏度，無論是打 FPS、還是 MOBA 都反應更準。

Logitech 聖誕優惠

Pro X TKL Rapid 類比磁軸電競鍵盤

Pro X TKL Rapid 類比磁軸電競鍵盤專為專業玩家而設計，結合頂尖技術與極致性能，採用磁性類比線性開關，提供迅速的響應時間與超高精確度。Pro X TKL Rapid 的設計圍繞來自數百位世界頂尖電競運動員的反饋，具備快速觸發功能，僅需 35g 的力量驅動，確保每次按鍵都能流暢快速反應。

鍵盤支持完全自訂每個按鍵的參數，玩家可以準確選擇每次按下的時機與方式，並透過 KEYCONTROL 功能在每個按鍵上指定特定命令，或在多個層中構建複雜的動作組合，掌握完全的控制權。而內建記憶體功能能則將偏好設定直接儲存到鍵盤上，便於隨時使用。此外，LIGHTSYNC 技術提供動態且可自定義的照明效果，能與遊戲、視頻及音樂無縫同步，享受沉浸式遊戲體驗。

Logitech 特價 HK$1,099 | 原價 HK $1,699

立即購買

Lift 人體工學垂直滑鼠

57 度垂直滑鼠專為人體工學設計，提供最佳手握姿勢，有效減少手腕疲勞。智能滾輪能自動切換高速或常速捲動，讓你在瀏覽和工作時都能輕鬆自如。超靜音按鍵設計，在安靜的辦公環境還是家庭空間，都不會打擾他人。此外，這款滑鼠可同時連接多個裝置，並支持跨平台切換，方便快速切換不同設備。雙模連線的設計隨附接收器，確保穩定連接。持久的續航能力讓你無需頻繁充電，專注於工作與創造。

Logitech 特價 HK$349 | 原價 HK $699

立即購買

PRO X 2 LIGHTSPEED 無線 7.1 聲道環繞音效電競耳機

PRO X 2 LIGHTSPEED 無線電競耳機重僅 345 克，相較於上一代更輕，確保長時間佩戴時的舒適感。採用石墨烯單體技術，PRO X 2 能提供極高還原度的音質，展現聲音的細節與人聲的真實性, 更能身臨其境地感受遊戲氛圍。另外，配備的 Blue Vo!ce 指向性麥克風，通過 G HUB 濾波器有效降低背景噪音，使通話聲音更加饱满、乾淨，與隊友溝通無礙。耳機提供三種連接模式，包括 Lightspeed 無線、藍牙以及 3.5mm 接口，讓玩家能夠根據不同情境靈活選擇。設計上，耳機配有旋轉耐用鉸鍊與可翻轉耳罩，方便存放和攜帶，。

Logitech 特價 HK$1,499 | 原價 HK $2,199

立即購買

