聖誕禮物2025｜Marshall Major V 歷史新低，HK$700 入手型格頭戴耳機

聖誕購物季期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 這次刷新了歷史低價！只要 US$90 即可買到，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。追求經典聲音、復古風格的你，不要錯過下手的機會喔。
Marshall Major V
Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價 US
$169.99
Marshall Major V 耳機將經典搖滾音質與先進科技巧妙結合，搭載 40mm 動圈發聲單元，能夠呈現震撼的低音、流暢的中音及清晰的高音，讓音樂的每一個細節完美展現。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓使用者隨時隨地沉浸在音樂的世界中。此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保音質優異並具備低延遲性能，適合各種音樂和媒體需求。
在設計上，Major V 延續了其前身 Major IV 的簡約風格，採用堅固耐用的材料，並保留了標誌性的黃銅旋鈕、毛絨襯墊及品牌 logo。耳機的可折疊設計便於存放和攜帶，極大提升了便捷性。此外，Major V 還具備可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，使用者可輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，實現個性化的智能操控體驗。
Marshall Major V
Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價 US
$169.99
DMAG 售價 HK$1,299
