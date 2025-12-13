聖誕禮物2025｜Marshall Major V 歷史新低，HK$700 入手型格頭戴耳機

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Marshall Major V 歷史新低，HK$700 入手型格頭戴耳機

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

聖誕購物季期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 這次刷新了歷史低價！只要 US$90 即可買到，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。追求經典聲音、復古風格的你，不要錯過下手的機會喔。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價 US $169.99

立即購買

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Marshall Major V 耳機將經典搖滾音質與先進科技巧妙結合，搭載 40mm 動圈發聲單元，能夠呈現震撼的低音、流暢的中音及清晰的高音，讓音樂的每一個細節完美展現。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓使用者隨時隨地沉浸在音樂的世界中。此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保音質優異並具備低延遲性能，適合各種音樂和媒體需求。

在設計上，Major V 延續了其前身 Major IV 的簡約風格，採用堅固耐用的材料，並保留了標誌性的黃銅旋鈕、毛絨襯墊及品牌 logo。耳機的可折疊設計便於存放和攜帶，極大提升了便捷性。此外，Major V 還具備可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，使用者可輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，實現個性化的智能操控體驗。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，免運費直送香港）｜原價 US $169.99

立即購買

DMAG 售價 HK$1,299

立即購買

更多優惠：

