聖誕禮物2025｜Nothing CMF Buds 2a 四折特價，HK$160 有找入手平靚正降噪耳機

如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。如果你預算不高，但又想要一對內外兼修的真無線耳機，CMF Buds 2a 目前正在 Amazon 上以特價 US$20 促銷，換算過來不到 HK$160 為歷史低點。而且符合滿 US$49 免運費條件，非常適合夾單入手喔！
CMF Buds 2a
Amazon 特價 US$20（約 HK$160，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$49
Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
CMF Buds 2a 提供黑、白、橙三種配色，充電盒的圓形旋鈕上設有掛繩孔。耳機本身內建 12.4mm 單元，能實現 42dB 降噪，同時具備 IP54 防塵防水機能。它支援藍牙 5.4，並且提供了 Google Fast Pair、Microsoft Swift Pair、雙裝置配對、ChatGPT 整合等功能。打開降噪的前提下，耳機續航力可使用 5 個小時，計入充電盒的綜合續航力為 23 小時。
CMF Buds 2a
Amazon 特價 US$20（約 HK$160，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$49
更多優惠：
Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！
Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
