聖誕禮物2025｜Nothing CMF Buds 2a 四折特價，HK$160 有找入手平靚正降噪耳機

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Nothing CMF Buds 2a 四折特價，HK$160 有找入手平靚正降噪耳機

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。如果你預算不高，但又想要一對內外兼修的真無線耳機，CMF Buds 2a 目前正在 Amazon 上以特價 US$20 促銷，換算過來不到 HK$160 為歷史低點。而且符合滿 US$49 免運費條件，非常適合夾單入手喔！

CMF Buds 2a

Amazon 特價 US$20（約 HK$160，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$49

立即購買

廣告 廣告

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

CMF Buds 2a 提供黑、白、橙三種配色，充電盒的圓形旋鈕上設有掛繩孔。耳機本身內建 12.4mm 單元，能實現 42dB 降噪，同時具備 IP54 防塵防水機能。它支援藍牙 5.4，並且提供了 Google Fast Pair、Microsoft Swift Pair、雙裝置配對、ChatGPT 整合等功能。打開降噪的前提下，耳機續航力可使用 5 個小時，計入充電盒的綜合續航力為 23 小時。

CMF Buds 2a

Amazon 特價 US$20（約 HK$160，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$49

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

👉 潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

👉 Samsung P9 Express 512GB 勁減，HK$580 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉 Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk