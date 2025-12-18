聖誕禮物2025｜Razer DeathAdder V3 Pro 破底價，HK$540 免運購 63g 電競滑鼠平過香港一半

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Razer DeathAdder V3 Pro 破底價，HK$540 免運購 63g 電競滑鼠平過香港一半

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

想趁著聖誕購物季為自己添置一款電競滑鼠？正在 Amazon 上以歷史新低價促銷的 Razer DeathAdder V3 Pro 是個可以考慮的選擇。它的價格目前降到了 US$70 起，約合 HK$540 而且免運費直送香港。想要輕量化中大型滑鼠的朋友，不要錯過這個機會喔。

Razer DeathAdder V3 Pro 無線滑鼠（1,000Hz 輪詢率）

Amazon 特價 US$70 （約 HK$540，免運費直送香港）｜原價 US$85

立即購買

Razer DeathAdder V3 Pro 無線滑鼠（8,000Hz 輪詢率）

Amazon 特價 US$140 （約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價 US$160

立即購買

Razer DeathAdder V3 Pro 採用人體工學設計，重量僅為 63g。其內建有 Razer Focus Pro 30K 光學感測器，標準最大輪詢率為 1,000Hz，若升級 HyperPolling 無線傳輸器輪詢率可衝至 8,000Hz。除此之外，該配件還支援非對稱中斷、不同表面自動校正、動作同步等智慧功能，可即時切換 5 個 DPI 階段並記憶最後一次使用的 Razer Synapse 設定檔。滑鼠按鍵軸具備 9,000 萬次點擊壽命，續航力則能達到 90 個小時。

Razer DeathAdder V3 Pro 無線滑鼠（1,000Hz 輪詢率）

Amazon 特價 US$70 （約 HK$540，免運費直送香港）｜原價 US$85

立即購買

Razer 香港特價 HK$1,079｜原價 HK$1,249

立即購買

Razer DeathAdder V3 Pro 無線滑鼠（8,000Hz 輪詢率）

Amazon 特價 US$140 （約 HK$1,090，免運費直送香港）｜原價 US$160

立即購買

Razer 香港特價 HK$1,359｜原價 HK$1,488

立即購買

