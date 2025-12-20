聖誕禮物2025｜Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
只要香港官網售價一半。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看 Black Fridya 後仍在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。換算後大約是 HK$510，只有 Razer 香港官網售價的一半而且免運費直送香港，正是下單的好時機喔！
Razer Huntsman Mini（線性光學紅軸）
Amazon 特價 US$66（約 HK$510，免運費直送香港 ）｜原價
US$130
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Razer Huntsman Mini 為鋁製結構，採用 60% 佈局利於收納和攜帶，且自帶 USB-C 可拆式連接線。它出廠便配備雙射出成型 PBT 鍵帽，帶來更好手感及耐用性。鍵盤提供 1,680 萬色可選的 Razer Chroma 可自訂背光效果，按鍵可編程且具備即時巨集錄製功能，內建記憶體最多儲存 5 組設定檔。全區按鍵齊發不衝突，另外還能防鬼鍵並可選遊戲模式，鍵盤的輪詢率則可達到 1,000Hz。
Razer Huntsman Mini（線性光學紅軸）
Amazon 特價 US$66（約 HK$510，免運費直送香港 ）｜原價
US$130
Razer 香港售價 HK$1,049
