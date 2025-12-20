聖誕禮物2025｜Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看 Black Fridya 後仍在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。換算後大約是 HK$510，只有 Razer 香港官網售價的一半而且免運費直送香港，正是下單的好時機喔！

Razer Huntsman Mini（線性光學紅軸）

Amazon 特價 US$66（約 HK$510，免運費直送香港 ）｜原價 US$130

立即購買

廣告 廣告

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Razer Huntsman Mini 為鋁製結構，採用 60% 佈局利於收納和攜帶，且自帶 USB-C 可拆式連接線。它出廠便配備雙射出成型 PBT 鍵帽，帶來更好手感及耐用性。鍵盤提供 1,680 萬色可選的 Razer Chroma 可自訂背光效果，按鍵可編程且具備即時巨集錄製功能，內建記憶體最多儲存 5 組設定檔。全區按鍵齊發不衝突，另外還能防鬼鍵並可選遊戲模式，鍵盤的輪詢率則可達到 1,000Hz。

Razer Huntsman Mini（線性光學紅軸）

Amazon 特價 US$66（約 HK$510，免運費直送香港 ）｜原價 US$130

立即購買

Razer 香港售價 HK$1,049

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉 M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,730 入手超強小電腦

👉 Razer Pro Click V2 新低價，HK$580 免運購人體工學滑鼠兼顧工作、娛樂

👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk