聖誕禮物2025｜Razer Pro Click V2 新低價，HK$580 免運購人體工學滑鼠兼顧工作、娛樂

宇樹科技上線人形機械人應用商店(App Store)，在架構上集成了「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模塊。其核心邏輯在於「即下即用」，用戶無需具備底層代碼編寫能力，僅需通過手機APP連接機械人，即可像安裝手機軟件一樣，將雲端的複雜運動控制算法一鍵部署至機械人終端。這是行業內首個致力於將人形機械人功能模塊化、標準化的內容分發平台，試圖解決長期以來機械人複雜動作開發難、用戶上手門檻高的問題。 在首批上線的應用中，宇樹展示了基於G1系列機械人(如G1-Edu平台)的「李小龍」截拳道與「扭扭舞」預設。用戶安裝後，可一鍵控制機械人在「常規走跑模式」與「武術狀態」間自由切換，實現高難度的肢體協同。 除C端體驗外，該平台更深層的戰略意圖在於構建開發者生態。通過「開發者中心」和「數據集」模塊，宇樹向全球開發者開放上傳通道。

AASTOCKS ・ 1 天前