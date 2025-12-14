聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕

宏福苑五級火追蹤︱一文整合六大監管斷層
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。比香港本地便宜近千幾蚊，而且還是免運費直送。
這款 M8 系列的新品依舊為 32 吋，算是能兼顧顯示器和電視的大小。其解析度為 3,840 x 2,160，對應 16:9 比例，更新率為 60Hz。它的 VA 面板擁有 400 尼特亮度，支援 HDR10、HDR10+，反應時間則是 4ms。設計方面，螢幕部分可以旋轉、升降或前後傾斜，頂部可加裝專屬 SlimFit 視訊相機。至於連接埠則位於機背，分別有 1 個 USB-C（65W 供電）、2 個 USB-A 2.0 和 1 個 HDMI 2.0，另外裝置也支援藍牙 5.2 和 Wi-Fi 5。
規格以外，這款產品主打 AI 智慧功能，其內建的 AI 處理器能實現 4K 高解像度提升（upscaling）、圖片優化、主動抗噪聲效等效果，另外透過 One UI Tizen 整合的 SmartThings 平台，你也可以直接在機器上用語音指令檢視、管理、控制家中的物聯網硬體。當然，M8 系列一直有的遙控器也依然是標配啦。
