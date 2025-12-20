宏福苑五級火｜情緒支援熱線
聖誕禮物2025｜Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$270 購 512GB 可享滿額免運
160MB/s 高速傳輸。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 期間在 Amazon 上促銷。512GB 容量回歸了歷史低點，只要 US$35 即可入手，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費條件。
Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）
Amazon 特價 US$35（約 HK$270，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$47
Samsung EVO Select microSD 卡（1TB）
Amazon 特價 US$70（約 HK$540，免運費直送香港）｜原價
US$93
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Samsung EVO Select microSD 卡擁有 160MB/s 和 130MB/s 的讀取、寫入速度，同時與支援 U3、CLASS 10、A2、V30 和 UHS-I 的裝置相容。此外卡本身也有防水、耐高/低溫、防 X 光、防磁、防摔和防磨損這六重防護及十年保固，包裝內亦附有 SD 轉接卡以應對不同使用場景。
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉 M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,730 入手超強小電腦
👉 Razer Pro Click V2 新低價，HK$580 免運購人體工學滑鼠兼顧工作、娛樂
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
