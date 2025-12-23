專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
聖誕禮物2025｜Samsung Galaxy Tab S11首破五千元，新型號年底清貨
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
新型號年底清貨，Samsung Galaxy Tab S11 竟然首破五千元關口，僅 US$634（約 HK$4,939) 就能入手，而且免運費送到香港，正式進入用中階價錢買近旗艦級的體驗。對經常開會記錄、剪片改圖、遠距工作，又或者愛用平板追劇、打機的你來就，Tab S11 一直都是想要的大螢幕加高刷新率平板。配合專業級 S Pen 精準操控，做筆記、簽文件夠方便，若果另外搭配一個鍵盤殼，簡直變成半部輕筆電，外出工作更輕鬆。
Samsung Galaxy Tab S11
Samsung Galaxy Tab S11，擁有 11 吋 2560×1600 AMOLED 螢幕，結合120Hz 刷新率，帶來生動色彩與極致流暢體驗。Tab S11 延續 Samsung 經典的簡約商務風格，提供 月石灰 與 鉑銀色 兩種質感選擇。機身採用一體化金屬材質打造，厚度進一步縮減至 5.5mm，重量僅 469g，較前代輕盈近 20%，單手持久握持亦輕鬆無負擔。
平板配搭了全新設計的 S Pen，突破性地採用 六角形人體工學筆身，提供更穩固自然的握感。而S Pen 結合 Galaxy AI，能開啟智能創作新維度，包括一鍵生成藝術、即時搜尋識別及智能筆記整合，加上 S Pen 改為磁吸於平板頂部，不僅大幅優化攜帶便利性，更進一步降低機身整體厚度。
Tab S11 預載 One UI 8.0 作業系統，並搭載全新升級的 DeX 桌面模式。突破性的介面設計允許用戶創建 最多 4 個獨立工作空間，每個空間可自定義視窗布局與應用程式組合，實現如筆電般的多工處理效率。無論是同步進行文件編輯、資料分析、視訊會議與網頁瀏覽，皆能流暢切換不卡頓。平板內建 8400mAh 大容量電池，支援 45W 超快速充電，長時間外出使用無需擔憂電量。
Samsung Galaxy Tab S11 128GB
Amazon 特價 US$634.99（約 HK$4,939，免運費）｜原價 US
$799.99
Samsung 官網 HK$5,788
