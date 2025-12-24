聖誕禮物2025｜Samsung Galaxy Watch 8 Classic 七折年終清貨，海外網購比香港買平足一千

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic 七折年終清貨，海外網購比香港買平足一千

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

年尾還在苦惱送什麼禮物給自己或者另一半？如果你一直心儀 Samsung 的 Galaxy Watch 8 Classic，但嫌略香港定價太進取，現在真是值得再重新考慮入手。Amazon 近期年終清貨，Galaxy Watch 8 Classic直降至 7 折，只需 US$349 （約 HK$2,722) 即可免運費入手，折完竟然可以比香港平足足一千元左右，省下來的錢又可以去吃大餐了。

作為 Samsung 旗艦級智能手錶，Galaxy Watch 8 Classic 不止係是型格的時尚配件，還集健康偵測、運動追蹤等多項星級功能於一身，想督促自己新一年改善健康、減肥、早睡早起，都極實用。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Samsung Galaxy Watch 8 Classic 七折年終清貨，海外網購比香港買平足一千

Samsung Galaxy Watch 8 Classic 延續了上代經典設計，搭載了 46mm 螢幕並採用高階 815L 不鏽鋼錶身與藍寶石玻璃鏡面，搭配仿皮質感錶帶，讓運動手錶看起來更像傳統腕錶。其堅固性通過 MIL-STD-810H 軍規認證，確保在各種嚴苛環境下依然穩定運作。

核心配置方面，搭載先進 3nm 製程五核心處理器，配備 Samsung 第二代 BioActive 生物感應器與 L1+L5 雙頻 GPS 定位系統，更升級至 64GB 儲存空間，可容納大量 GPX 地圖與離線音樂。手錶側邊新增專屬功能鍵，一鍵啟動高品質錄音，並透過 Galaxy AI 實現會議音檔智能轉錄，自動生成多語言摘要與重點整理。

此外，健康管理亦得以進化，除持續監測心血管負荷指標，更配備抗衰老指數分析，透過 AGEs 與抗氧化數據綜合評估，提供個人化養生建議。運動功能方面，手錶新配置了 AI 分級跑步訓練系統，並將課程細分為 10 個難度等級，並搭配專屬成就獎章激勵，打造科學化個人訓練方案。

Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm

Amazon 特價 US$349.99 （約 HK$2,722， 免運費）｜原價 US $499.99

立即購買

Samsung 官網 HK$3,798

立即購買

