精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕禮物2025｜Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
還有動態散熱保護。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Samsung 上月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡 Black Friday 後在 Amazon 上仍有可觀折扣，目前只要花 US$33 即可購入 256GB 型號。換算後約為 HK$260，而且可享滿 US$49 免運費直送香港地址。
Samsung P9 Express microSD Express 卡（256GB）
Amazon 特價 US$33 （約 HK$260，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$55
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Samsung P9 Express 的循序讀取速度可達 800MB/s，大約為標準 UHS I microSD 卡的 4 倍。與此同時，這款產品還支援動態散熱保護。這是 Samsung 為 SSD 開發的技術，可防止儲存產品過熱並使其保持合適的運作溫度，從而最大程度發揮效能。除了 Switch 2 以外，P9 Express 記憶卡也兼容使用 UHS I microSD 的相機、平板、無人機等裝置。
更多內容：
👉 Nintendo Switch 2 指定用的 microSD Express 記憶卡是什麼？快多少？貴多少？
Samsung P9 Express microSD Express 卡（256GB）
Amazon 特價 US$33 （約 HK$260，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$55
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
👉 潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！
👉 AirPods Pro 3 新品再降，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
👉 Marshall Major V 歷史新低，HK$700 入手型格頭戴耳機
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【JHC日本城】聖誕大優惠 全場買4送1（即日至優惠結束）
一份窩心聖誕禮物，為摯愛送上溫暖！有到咗選購聖誕禮物嘅時候啦，日本城提供多款優惠產品俾你！$30都可以有好多選擇：四款可愛造型嘅拍拍小夜燈，放床頭溫馨又實用；KATO珊瑚絨毛巾+方巾禮盒，柔軟親膚，實用度爆燈；SUPER SAVER保溫玻璃內膽手斟壼，冬天沖茶沖咖啡都夠晒暖，送俾長輩都夠體面！另外仲有冬天小家電之選：松井陶瓷蒸燉湯煲2.5L，日日煲健康湯水；松井雙層防燙系列智能電熱水瓶5L，大容量好方便；隨時飲茶沖咖啡；松井IP21 PTC陶瓷浴室暖風機1800W，陶瓷加熱又快又平均，IP21防水設計用得更放心！門市仲有好多聖誕禮品款式，快啲嚟揀啦！ J Fun及金會員憑J Fun App內優惠券額外再減$50，抵上加抵，限時優惠買定唔好等！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）
今期佳抵買真係超多優惠，集合咗唔同筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠，即日起至12月18日買金御膳冰鮮三黃雞只需$55/隻， 仲可以加+$9換購淘大頭遍豉油雞汁450毫升(價值$19)；SELECT佳之選加拿大咸豬手800克$38/包；淘大點心3-10件裝(各款) $42.9/3包，平均只係$14.3/包！YAHOO著數 ・ 1 天前
主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開
【動物專訊】動物機構LAP (Lifelong Animal Protection Charity) 早前接手了一單令人心痛的求助個案，5隻貴婦狗的主人在家中突然離世，隔了數天才被人發現，當警員到場時，發現其中一隻狗狗還一直伴在主人遺體旁不肯離開，十分忠心和重情。現時5隻狗狗已經由LAP接手，LAP希望能夠為他們找到領養家庭，讓失去依靠的他們得到新主人的愛。 LAP義工表示，早前接到主人家人求助，表示獨居主人突然離世，想他們接收狗狗們。她形容狗狗們的性格都十分親人，不會怕羞，很喜歡黐住人。 LAP求助後將這5隻狗狗接走，現時狗女Nisa、Nia和Nikita都在LAP中心暫住，而狗仔Noble和Nero則由暫托家庭照顧。 5隻狗狗約8至10歲，LAP希望能夠為這5隻失去至愛主人的貴婦狗尋找新的領養家庭，讓他們可以再次感受愛，在家庭中安享晚年。 如有意領養他們，可以與LAP聯絡。祝福這些可憐狗狗們都找到愛他們的新主人。 The post 主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 6 小時前
【大生生活超市】八達通優惠 購物滿$220享88折（只限15/12）
大生八達通優惠購物滿$220享88折 ！咁快就嚟到年尾，大生繼續有購物優惠等住你，今個聖誕就可以大買特買啦！12月15日、22日及29日嚟購物滿 $220，用八達通付款即享88折優惠 (指定酒品及禮券除外)，所以無論喺籌備聖誕Party或準備聖誕抽獎禮物，即嚟大生睇吓有咩買啦！YAHOO著數 ・ 12 小時前
聖誕禮物2025｜Marshall Emberton II 勁減，歷史低價 HK$700 入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【百佳】會員網店買滿$800 可享92折（只限15/12）
百佳網購進行驚喜會員日，會員於PNS網購買滿 $800輸入優惠碼「MB15」 即享92折，最高可享$80優惠！YAHOO著數 ・ 13 小時前
聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
女教師遭父母逼婚跳樓亡 雙方家庭拒收屍
【on.cc東網專訊】河南省平頂山市魯山縣上周五（12日）傳出消息，一名28歲高中女教師新婚當天在某小區墮樓身亡，雙方家庭拒絕收屍。女方生前在朋友圈發文留下遺書，訴說被父母和親戚逼婚的經歷。魯山縣殯儀館工作人員證實，上周四（11日）確實接收一具女教師的遺體。涉事on.cc 東網 ・ 1 天前
離婚後狀態對比！陳妍希「滿40減20」甜美回春vs.陳曉暴瘦憔悴引熱議
大陸資深娛樂記者「劉大錘」近日在直播中提到：「陳妍希現在的狀態，真的比陳曉好太多了！」這番話再次引發網友討論。曾以「頭紗吻」受到關注的「雙陳CP」，離婚後因外型與氣色差異，屢屢成為外界比較的焦點。姊妹淘 ・ 8 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 6 小時前
200人暴雪滯留後餘震6.4！ 新千歲機場天花墜落內幕！
北海道新千歲機場本該是旅客趕飛機的熱鬧樞紐，誰知8日暴風雪取消75班機，200人滯留已超機場150人上限Japhub日本集合 ・ 10 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 6 小時前
謝霆鋒張柏芝大仔Lucas深圳被捕獲 帥氣外表獲網民大讚：真的是越大越帥氣
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然佢哋已經離婚及分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《愛·回家》「鐵面陳」王致狄6月宣布求婚成功 雙喜臨門低調升呢做人父
現年41歲嘅王致狄（Andy），憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」陳小娟一角成功入屋，其大公無私及木口木面形象深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 11 小時前
孔劉原來是位「大I人」！分享LV活動照要用emoji遮臉，並站到最邊位反差表露「社恐」一面
日前在韓國舉行的LV體驗展「Visionary Journeys Seoul」開幕活動，邀來強勁「人間LV」陣容，包括Lisa、Felix、J-Hope、全智賢、申敏兒、鄭浩妍以及孔劉。孔劉在IG Story分享LV活動照時，公開了眾星MBTI之餘，也可愛地把自己的臉遮上emoji，原來孔劉是位「大I人」，站在一眾的「E人」明星陣容裡，只好默默地站在最邊位才自在，這小舉動跟他的型佬形象太反差了！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
羅志祥個唱全場失控掟Cake 失智羅媽媽「難逃一劫」
【on.cc東網專訊】台灣舞王羅志祥（小豬）前日（13日）起一連兩天於小巨蛋開唱賀出道30周年，他此生最重要的女人羅媽媽亦有現身，即使羅媽媽罹患阿茲海默症，仍晚晚到場報到，小豬開心地說：「粉絲都很熱情跟媽媽打招呼，媽媽很開心，媽！我會好好的！」羅媽媽亦雙手比讚熱東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前