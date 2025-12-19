聖誕禮物2025｜Samsung Tab A9+ 聖誕驚喜價，千元買到大牌娛樂平板，送禮自用即搶

長期掌控應用入口的中國手機製造商，如今已被明確警告，市場監管機構將不再容忍應用封鎖、流量劫持等不公平行為 卓薇安 在中國這個規模龐大卻半封閉的智能手機市場中，手機製造商與軟件開發者之間長期以來的矛盾，終於全面爆發。 多年來，國產安卓手機品牌憑藉對裝置本身及應用程式分發渠道的控制權，不斷將競爭環境導向對自己有利的一方。它們在安卓系統之上建立自家應用商店與服務體系，實際上複製了蘋果的封閉式生態模式，並將自己定位為連接開發者與數億中國用戶之間的「守門人」。這場根深蒂固的硬件與軟件之爭長期未受關注，但如今中國監管部門正式介入，意味著平台權力長期不受約束的時代，或正接近尾聲。 軟硬之爭：強勢聯盟與50%抽成 由於安卓的全球服務（如Google Play）從未在中國正式落地，國產手機廠商便以自家應用市場、預裝應用及客製化介面填補空白。這種安排，使手機廠商的影響力遠遠超出硬件層面。對作業系統的掌控，從預設應用、權限設定到分發渠道，逐步演變為極具威力的商業工具。要進入中國龐大的安卓用戶市場，軟件公司往往不得不接受手機廠商開出的苛刻條件隨著時間推移，這種影響力逐漸固化，發展成開發者口中由頭部手機廠商形成

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前