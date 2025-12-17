聖誕禮物2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價再送額外贈品，HK$1,930 購上代頭戴旗艦外加 WF-C700N 耳塞

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Sony WH-1000XM5 歷史低價再送額外贈品，HK$1,930 購上代頭戴旗艦外加 WF-C700N 耳塞

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

聖誕購物季期間，Sony 的上代頭戴降噪耳機旗艦 WH-1000XM5 再次加大清貨力度！目前這款產品在回歸歷史低價 US$248 之餘，還會搭送一對價值 US$110 的 WF-C700N 真無線耳塞。其中 XM5 雖是舊款，但滿足一般人需求仍綽綽有餘，而 C700N 亦有不錯的降噪、防水能力。換算之後 2 款耳機總價約合 HK$1,930，一下子自用、送人都搞掂啦。

Sony WH-1000XM5 + WF-C700N 節日套裝

Amazon 特價 US$248 （約 HK$1,930，需集運）｜原價 US$520

立即購買

廣告 廣告

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Sony WH-1000XM5 採用了 V1 處理器加上 QN1 降噪處理器的組合，配備能夠控制八個麥克風的雙處理器，加上多噪音感應器技術，可根據用家的佩戴情況及環境自動優化降噪效果，，Sony 重新設計了頭帶和耳罩，能達致極致舒適及更佳的靜音效果。耳機用上了特製 30mm 動圈單元，，採用碳纖維複合物料打造，單元震膜外沿較過去更為柔軟，能讓單元更加靈敏地震動，帶來更好的低音和清晰度表現。

👉 Sony WH-1000XM5 評測：打倒舊日的自己

這款耳機支援藍牙 5.2 和 LDAC，續航力長達 30 小時。利用 PD 快充技術，只需充電 3 分鐘即可獲得 3 小時的聆聽時間。此外，它還支援 DSEE Extreme 數碼音質提升技術，透過 Edge-AI 實時升頻壓縮的數碼音效檔案，修復在壓縮過程中流失的高頻音效。至於 WF-C700N，則具備主動降噪、環境模式和 IPX4 防水機能。耳機本體續航力為 7.5 小時，計入充電盒使用時間可延長一倍。它也擁有 Sony 標誌性的美觀設計，算是非常不錯的入門產品。

Sony WH-1000XM5 + WF-C700N 節日套裝

Amazon 特價 US$248 （約 HK$1,930，需集運）｜原價 US$520

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉 M4 Mac mini 回歸歷史低點，HK$3,730 入手超強小電腦

👉 Razer Pro Click V2 新低價，HK$580 免運購人體工學滑鼠兼顧工作、娛樂

👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D