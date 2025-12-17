Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
聖誕禮物2025｜男友送禮最後召集！為女友打造節日造型
聖誕節快到了，作為男友如果還未想好送甚麼？今次為你挑選了comcoca這個日系品牌的溫柔單品，為女友們輕鬆打造秋冬裡最舒服的日穿look，讓你每天都暖暖的、被寵愛著！
趁聖誕的來臨，12月26日comcoca全線Christmas Sale，滿$500送$75禮券，滿$1500更有$95好禮，還有到12月29日的加碼優惠，像是$385起就能入手這些可愛毛絨外套或圍巾，簡直是冬天必備的貼心小驚喜。 想像你披上HK$169的V領毛衣，或是$229的Daily Warm款，走出門就充滿日系溫柔感，我都迫不及待想看你穿上的樣子了。 這些優惠不只實惠，還附上品牌LOGO配件，讓整套look更有質感，絕對是送給女朋友的最佳選擇！
日系單品溫柔包裹秋冬
品牌推出超多秋冬日穿好物，像$169的經典毛衣，柔軟到讓人想一直窩在家裡；$149的輕盈圍巾，隨手一搭就升級街頭風格。 再來$259的LOGO單品，帶點低調奢華，配上$129的coca系列，完美詮釋溫柔西式秋冬日穿，無論約會還是逛街，都讓你看起來像剛從日劇走出來的那種女孩。
【蝙蝠袖系列】知性V領針織上衣
V領設計延伸頸部線條，寬鬆蝙蝠袖柔和修飾手臂；建議內搭高領衫營造層次，搭配及+膝裙與短靴，打造兼具知性與溫柔的通勤造型。
【蝙蝠袖系列】氣質船領針織毛衣
船領剪裁展現鎖骨美感，蝙蝠袖設計輕鬆遮蓋上臂；可搭配直筒長褲與皮革腰帶，突出腰線同時保持整體輕盈感。
中長款顯瘦蝙蝠袖針織上衣
中長版型結合蝙蝠袖設計，下擺前短後長有效遮蓋腰臀；推薦搭配貼身牛仔褲或及膝長靴，拉長身形比例，展現輕熟優雅風格。
金扣針織長袖開襟外套
採用細密針織面料，短版設計搭配精緻金屬鈕扣；可內搭背心或襯衫，下身搭配高腰裙或寬褲，營造乾淨俐落的日系通勤風。
奢華感層次小背心
輕盈不厚重的針織背心，肩帶可調節設計；適合內搭於襯衫或高領衫外，瞬間提升穿搭層次感，甜美又時髦。
大學風英字LOGO圓領毛衣
寬鬆版型搭配學院風字母刺繡，面料蓬鬆柔軟；建議搭配牛仔褲與運動鞋，打造休閒活力的假日造型。此款式同時推出童裝版本，可輕鬆實現親子同款搭配，無論是家庭聚會或周末出遊，皆能展現溫馨有個性的整體造型。
美腿顯瘦垂墜針織長褲
高腰直筒剪裁搭配垂墜感針織面料，鬆緊腰頭增添舒適度；適合搭配短版上衣或紮入式襯衫，視覺延伸腿部線條。
【可剪裁】薄款百褶修身喇叭寬褲
百褶面料自然垂墜，褲腳可自行裁剪至合適長度；建議搭配貼身上衣與皮革短靴，營造復古優雅的日系氛圍。
【Daily Warm】秋冬款磨毛百褶直筒長裙
磨毛面料溫暖親膚，直筒版型修飾臀腿線條；可搭配針織上衣與長靴，打造溫柔簡約的冬日裙裝造型。
磨毛假兩件設計層次螺紋上衣
假兩件剪裁一件即可穿出層次，貼身版型搭配輕盈磨毛面料；適合搭配牛仔褲與長版外套，打造率性休閒的歐美風格。
其他人也在看
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
「朱古力啡＋藍」Miu式穿搭大熱！6件UNIQLO話題單品不費力穿出高級感
「朱古力啡＋藍」顏色穿搭組合大熱，簡易打造「Miu式」秋冬配色！Miu Miu 少女感風格依然大熱，最近興起「朱古力啡與天藍色」的穿搭組合，不費力就能打造高級感滿滿的時尚造型！想湊湊 Miu 式熱潮？小編為大家在 UNIQLO 搜羅了性價比高單品，一起來換新裝吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
秀智「芭蕾風穿搭」超絕氣質！5件必衝同款單品全公開，輕鬆掌握Balletcore
想掌握芭蕾風的優雅感，看秀智的示範就夠了！秀智近期在 IG 曬出多組芭蕾舞美照，身上的單品優雅時尚又百搭，即使不跳舞，也能從中挑選重點單品，打造超絕氣質！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 5 小時前
張曼玉激罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊
影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 14 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 1 天前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前
網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？
早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」Yahoo Food ・ 1 天前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧又為你搜羅多款健與美產品出位價優惠等你可以輕鬆入手心頭好！即刻嚟萬寧掃貨： LRP HYALU B5抗皺緊緻精華 30毫升／B5抗皺緊緻面霜50毫升$275/件，買2件+ 獨家送供應商$100現金優惠券1張 L‘OREAL 昇華修護／全效美髮油洗髮露／護髮素（各款）$79/件 GNC 3倍超級魚油 240粒迷你膠囊裝$428/件 太醫殿護眼王60粒$379/件，買1件$149，買3件+ 獨家送供應商$30現金優惠券1張，買6送1，平均每件$127.7 雀巢三花柏齡健心三清高鈣較低脂奶粉 750克／高鈣活關節低脂奶粉800克$90/件 瑞士蓮 軟心朱古力200克（各款）$68/件YAHOO著數 ・ 9 小時前
Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡
潮玩巨頭泡泡瑪特迎來關鍵時刻？曾靠 Labubu 風靡潮玩圈的泡泡瑪特POPMART，近期陷入雙重困境 ，不單核心 IP 熱度逐漸退潮，市值更遭遇大幅縮水。這位「潮玩一哥」緊急變招，邀請 LVMH 大中華區前總裁吳越擔任非執行董事，這場跨界救亡能否逆轉局勢？Yahoo Style HK ・ 9 小時前
結婚越久越懂！男人這些「瑣碎的溫柔」，才是真正愛你的證明
一個男人是不是真的離不開你，從來不是看他送的禮物多昂貴、情話多動聽，而是那些日常的小事——他願意為你分擔家務，記得你隨口提過的喜好，吵架後不讓你一個人冷靜。這些瑣碎的溫柔，才是婚姻最穩固的依靠。姊妹淘 ・ 4 小時前
港漂媽媽賣武漢樓換香港樓 極速上車大圍金獅花園！揀樓理由係…
近年港府大幅輸入內地人才，部分港漂選擇在港置業。近日一位港漂媽媽在小紅書分享，自己在港工作幾年，原本住深圳跨境通勤，近期發現香港樓價已回落至可負擔水平，月供與租金相若，最終決定賣出內地物業於香港上車，成功在一個月時間內購入大圍金獅花園單位，形容經歷是「今年最大的冒險決定」。28Hse.com ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火釀成至少 160 人死亡。據了解，廉政公署今日（17 日）清晨採取行動，再拘捕兩名男子，據悉分別為宏福苑現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 12 小時前
日出康城領都下月加管理費兩成！ 業主可否反對？有何程序？
樓宇管理費與小業主息息相關，近日有將軍澳日出康城領都業主於社交媒體平台張貼屋苑加管理費的通告，顯示2026年1月1日起，管理費將大幅加價近2成至建築面積每呎2.73元，業主指管理費兩年累計加了37.1%，預計2027年還要加5%。28Hse.com ・ 8 小時前
英皇道交通黑點 女子帶小孩路中央推四輪車 電單車手斥「Very Bad」
社交平台流傳影片，有電單車駕駛者目擊炮台山一名女子帶小孩過馬路時沒使用斑馬線，女子站在英皇道路中間十字路口的著名「交通黑點」，扶住騎四輪車的小孩慢慢前行，惟因小孩不肯向前，女子於轉燈前急忙連人帶車抱起走往路壆邊，情況驚險，拍片駕駛者斥「Very Bad」。am730 ・ 3 小時前