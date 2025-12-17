聖誕禮物2025｜男友送禮最後召集！為女友打造節日造型

聖誕節快到了，作為男友如果還未想好送甚麼？今次為你挑選了comcoca這個日系品牌的溫柔單品，為女友們輕鬆打造秋冬裡最舒服的日穿look，讓你每天都暖暖的、被寵愛著！

趁聖誕的來臨，12月26日comcoca全線Christmas Sale，滿$500送$75禮券，滿$1500更有$95好禮，還有到12月29日的加碼優惠，像是$385起就能入手這些可愛毛絨外套或圍巾，簡直是冬天必備的貼心小驚喜。 想像你披上HK$169的V領毛衣，或是$229的Daily Warm款，走出門就充滿日系溫柔感，我都迫不及待想看你穿上的樣子了。 這些優惠不只實惠，還附上品牌LOGO配件，讓整套look更有質感，絕對是送給女朋友的最佳選擇！

日系單品溫柔包裹秋冬

品牌推出超多秋冬日穿好物，像$169的經典毛衣，柔軟到讓人想一直窩在家裡；$149的輕盈圍巾，隨手一搭就升級街頭風格。 再來$259的LOGO單品，帶點低調奢華，配上$129的coca系列，完美詮釋溫柔西式秋冬日穿，無論約會還是逛街，都讓你看起來像剛從日劇走出來的那種女孩。





【蝙蝠袖系列】知性V領針織上衣

V領設計延伸頸部線條，寬鬆蝙蝠袖柔和修飾手臂；建議內搭高領衫營造層次，搭配及+膝裙與短靴，打造兼具知性與溫柔的通勤造型。





【蝙蝠袖系列】氣質船領針織毛衣

船領剪裁展現鎖骨美感，蝙蝠袖設計輕鬆遮蓋上臂；可搭配直筒長褲與皮革腰帶，突出腰線同時保持整體輕盈感。





中長款顯瘦蝙蝠袖針織上衣

中長版型結合蝙蝠袖設計，下擺前短後長有效遮蓋腰臀；推薦搭配貼身牛仔褲或及膝長靴，拉長身形比例，展現輕熟優雅風格。





金扣針織長袖開襟外套

採用細密針織面料，短版設計搭配精緻金屬鈕扣；可內搭背心或襯衫，下身搭配高腰裙或寬褲，營造乾淨俐落的日系通勤風。





奢華感層次小背心

輕盈不厚重的針織背心，肩帶可調節設計；適合內搭於襯衫或高領衫外，瞬間提升穿搭層次感，甜美又時髦。





大學風英字LOGO圓領毛衣

寬鬆版型搭配學院風字母刺繡，面料蓬鬆柔軟；建議搭配牛仔褲與運動鞋，打造休閒活力的假日造型。此款式同時推出童裝版本，可輕鬆實現親子同款搭配，無論是家庭聚會或周末出遊，皆能展現溫馨有個性的整體造型。





美腿顯瘦垂墜針織長褲

高腰直筒剪裁搭配垂墜感針織面料，鬆緊腰頭增添舒適度；適合搭配短版上衣或紮入式襯衫，視覺延伸腿部線條。





【可剪裁】薄款百褶修身喇叭寬褲

百褶面料自然垂墜，褲腳可自行裁剪至合適長度；建議搭配貼身上衣與皮革短靴，營造復古優雅的日系氛圍。





【Daily Warm】秋冬款磨毛百褶直筒長裙

磨毛面料溫暖親膚，直筒版型修飾臀腿線條；可搭配針織上衣與長靴，打造溫柔簡約的冬日裙裝造型。





磨毛假兩件設計層次螺紋上衣

假兩件剪裁一件即可穿出層次，貼身版型搭配輕盈磨毛面料；適合搭配牛仔褲與長版外套，打造率性休閒的歐美風格。







