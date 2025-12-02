聖誕禮物2025｜Coravin Timeless Six兩款艾米塔日紅區酒器登場

在葡萄酒愛好者的世界裡，開瓶後的保存總是個難題，但Coravin這款革命性酒器即將帶來全新體驗。Coravin推出Timeless Six系列，特別搭配法國知名酒莊Hermitage Red，讓兩款艾米塔日紅區酒器首次現身，讓每一次開酒都充滿驚喜。





Coravin的靈感源自1985年創辦人Greg Lambrecht的一場意外發現，他當時正尋找不開瓶就能品嚐珍藏紅酒的方法，從此開啟了這段葡萄酒科技之旅。Timeless Six延續了Greg對細節的執著，不僅保留了Timeless Three和Sparkling的功能，還新增Pure模式，讓氣泡酒和靜態酒都能長效保存，無論是珍藏Hermitage還是日常享用，這款酒器都能確保酒質新鮮如初。

Timeless Six的設計簡約卻功能強大，內建六種模式對應不同酒款，從經典紅酒到氣泡酒一網打盡，讓用戶輕鬆切換而不必更換配件。搭配Coravin Pure純淨針頭，穿刺瓶塞後注入惰性氣體，阻絕氧化達30天以上，特別適合像艾米塔日紅區這種濃郁單寧的佳釀。

無論在家派對還是專業品酒會，這款來自Coravin, Inc.的旗艦產品，都讓葡萄酒從「一次性」變成「可持續」的日常樂趣。





限量版新色 — 埃米塔日紅：靈感源自世界著名酒區，色澤高貴典雅

產品內容包括：

· Timeless Six+ 系統（埃米塔日紅色）一個

· Coravin Pure® 氬氣膠囊三個

· Coravin 專用螺旋瓶塞六個

· Timeless 高級充氣器一個

· 攜帶收納盒一個

· 酒瓶保護套一個

節日優惠價：$2,227.55