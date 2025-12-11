聖誕禮物2025｜Marshall Acton III 藍牙喇叭全新勃根地酒紅色/ Major V 午夜藍

節日的腳步悄悄臨近，是時候為摯愛與自己準備一份充滿心思的聖誕禮物。今年為你推介英國音響品牌 Marshall 兩款實用驚喜——Acton III 藍牙喇叭勃根地酒紅色以及 Major V 藍牙耳機午夜藍色。兩者都延續品牌經典搖滾風設計與出色音質，卻在色彩上更添節日氛圍：深沈而優雅的紅調與藍調，為空間與造型都注入一份低調卻鮮明的品味！

無論是一早播放節日歌單的客廳，還是冬夜散步時陪伴你的音樂時光，Marshall 的經典設計與細緻音色，讓節慶氛圍更完整。

廣告 廣告





Acton III 體積雖小，音場卻寬闊飽滿，木質面板結合金屬細節，悄然成為居家擺設的亮點。採用全新勃根地酒紅色，搭配光滑的 PU 皮革飾面，飾有黃銅旋鈕金屬細節、顯眼的黃銅標誌和優雅的黃銅飾邊，並輔以棕色網罩。





而升級版的 Major V 則擁有更長續航力與人體工學設計，全天佩戴依然舒適，是出遊或日常通勤的理想夥伴。Major V 失真被進一步降低，提供更高的音樂清晰度，100小時的藍牙播放時長，可持續數天享受音樂，無需擔心電量耗盡的問題。而當電量低至危險水平時，快速充電功能能夠迅速補充電量，讓音樂之旅更加持久。



