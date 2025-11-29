聖誕禮物2025｜ PAÑPURI 靜寧覺醒香氛系列 聖誕節送給對方「第一道晨光」

想為最親近的人準備一份既有心思又不流於表面的禮物？與其再送一件很快被遺忘的小物，不如用一縷香氣，為新一年的自己和對方，點亮一個安靜卻堅定的起點。來自泰國的高級香氛與健康生活品牌 PAÑPURI，以全新「靜寧覺醒 Quiet Illumination」系列，捕捉黎明前那一刻的溫柔光線，把「好好與自己相處」這件事，變成一份可以拆開、可以每天使用的聖誕心意！





靜寧覺醒：把光的旅程裝進禮盒

「靜寧覺醒」的靈感，來自日出前那段最安靜的時間：萬物未語，晨光在空氣中慢慢聚集，世界尚未醒來，心卻已經先被照亮。品牌以香氣去描繪光線的流動，將「重獲新生的希望」化作可以感受到的日常儀式，特別適合作為年底送禮，陪伴對方走進新一章。

系列名字聽起來很詩意，實際上卻非常實用：無論是家居氛圍、辦公小角落，還是睡前沐浴護膚，都能被這抹靜默的光感溫柔包圍。「SILENT FLAME」不只是一款單一香水，而是一整個可以搭配的香氛宇宙，讓你按送禮對象的生活習慣，拼出專屬組合。系列包括 EXTRACT 香氛精油（50ml 及 10ml）、香氛蠟燭、擴香瓶、室內噴霧，以及潔膚露、護手霜和身體護理油，從家中空間到肌膚觸感都能完整覆蓋。





聖誕送禮三大香氣主角

這次系列以三款香氣講述光的三個時刻，每一款都很適合針對不同送禮對象：





SILENT FLAME：給需要「關機充電」的人

以晚香玉的柔和花香配合岩蘭草的泥土氣息，聞起來像一個人靜靜點起香，在柔和光線中慢慢沉澱思緒。香氣靈感來自日本香道哲學，把香味視為一場內在靜修，很適合送給生活節奏快、總在忙碌中的朋友，提醒他偶爾也要學會停下來。





GOLDEN EMBER：給珍惜回憶、重感情的人

番紅花的溫暖氣息像金色細語，配合帶有煙燻與樹脂質感的癒創木，營造出一種不張揚卻餘韻不散的存在感。這款香像一段曾經燦爛、如今化作餘溫的記憶，很適合送給走過許多故事的伴侶，或多年老朋友，在聖誕酒杯碰撞之間，默默說一句「謝謝你一直在」。





LUMINOUS DAWN：給準備迎接新開始的人

以檜木勾勒出乾爽沉靜的冥想氣質，配上岩玫瑰帶來的溫潤金光，像寺院木香與清晨冷空氣交纏的那一瞬。 靈感來自日本新年的「初日出」傳統，非常適合作為年末到新年之交的禮物，送給準備轉職、搬家、展開新計劃的他／她，寓意「這是你新一年的第一道光」。







