聖誕禮物2025｜Tea WG「第十二夜」聖誕故事

聖誕節的倒數，其實源於歐洲將臨期的一扇門──昔日人們在門上以粉筆畫下日子，慢慢演變成有小窗的紙日曆和木屋，每天打開一格，為冬季增添一點光和期待。 傳統後來延伸至聖誕節後的十二天，成為由聖誕走向新年的一段黃金時光，「第十二夜」正是這場歡慶的終章，而倒數日曆也從兒時小零食，長成大人們珍藏記憶和故事的節日禮物。





一本會打開的珍藏書｜第十二夜」聖誕倒數日曆

Tea WG 2025 年限量版「第十二夜」聖誕日曆，就像一本裝滿十二個章節的典籍，每一扇門後都是一款為冬日而調配的茗茶，邀請你每天用一杯茶寫下當天的心情。 十二份禮物對應聖誕節後的十二個夜晚，從團聚、盛宴到靜夜獨處，把一年最後的日子過得慢一點，也更有儀式感；精緻包裝既可以當作聖誕倒數日曆，也是一件足以擺放一年、紀念今個節慶的收藏品。 「第十二夜」聖誕日曆售價為 $788（內含 12 款茶罐），由即日起於香港 Tea WG 精品店發售。​

茶與贈禮的故事

從東方三賢士帶來的黃金、乳香與沒藥開始，聖誕節的送禮文化早已不只是「實用」，而是把心意和象徵意義一併奉上。茶一向是跨越國界的珍貴贈禮，裝載旅途與產地的故事，Tea WG 以茗茶為核心，希望讓每一次送茶，都像是在把一段故事交到對方手中，用茶香連結不同文化與記憶。





聖誕歡樂紅茶迷你茶罐

這款紅茶以香料水果加入細緻巧克力香，茶味溫暖又帶一點俏皮，喝一口就有置身節日派對的感覺。 迷你茶罐外形精緻，既可擺在餐桌當裝飾，也可以當作派對小禮物放進聖誕襪，或獨自於清晨泡一杯，靜靜開啟一天。 聖誕歡樂紅茶迷你茶罐售價 $168，2025 年 11 月 6 日起於香港 Tea WG 精品店發售。





聖誕節慶茶

不含茶鹼的南非之茶，配上柑橘與辛香節日香料，味道濃郁卻不張揚，特別適合晚上在燈光與音樂都調低的時候慢慢品嚐。這款茶備有茶包禮盒及魚子醬錫罐兩種包裝，送禮或自用都足夠體面而實在。聖誕節慶茶茶包禮盒及魚子醬錫罐茗茶，售價同為 $188，2025 年 11 月 6 日起於香港 Tea WG 精品店有售。





想把節日甜度拉高一點，可以選擇永恆聖誕茗茶馬卡龍：以茗茶入餡，配上薑餅香料及榛果巧克力甘那許，紅色外貌本身就是節日餐桌上的焦點。 每一口都像把聖誕市集上堆疊的香氣濃縮起來，非常適合搭配熱茶作為飯後甜點，或作為派對甜品盤的主角。

永恆聖誕茗茶佐巧克力馬卡龍提供 6 件、12 件及 24 件禮盒，售價分別為 $120、$240 及 $480。