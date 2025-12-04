宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕禮籃2025｜12款品味聖誕禮籃禮盒推介 酒店早鳥優惠/免運/迪士尼禮籃
聖誕節即將來臨，Yahoo Food精選推介12款特色禮籃禮盒，當中有開心果禮籃、咖啡禮盒等等，讓大家成為送禮達人，即睇內文：
聖誕節又到，除了預訂聖誕大餐及聖誕自助餐之外，準備一份聖誕禮籃或禮盒也是顯示自己品味，以及對客戶或家人朋友心意的最好方法。今年Yahoo Food就為大家集齊12間不同預算的聖誕禮籃跟禮盒，當中包括早鳥價惠價、免運服務等。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
>>按此查看聖誕Buffet優惠專頁<< >>按此查看聖誕好去處專頁<<
聖誕禮籃禮盒推介1.W 酒店：KKday預訂低至85折 超可愛W小狗公仔
酒店聖誕禮籃都有優惠？你沒看錯！尖沙咀W酒店的2款聖誕禮籃「Santa’s Pick Mega 禮盒」跟「Giddy Gift 禮盒」在KKday都有85折優惠，除了有經典聖誕果子麵包、酒心車厘子朱古力、奢華熱朱古力粉禮罐等聖誕美食，兩款禮籃都包括可愛的W小狗公仔，絕對深得小朋友喜愛！
KITCHEN
地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓（地圖按此）
電話：3717 2299
運費：不設運送
聖誕禮籃禮盒推介2.Selfridges：多達26款聖誕禮盒 迪士尼主題＋Jellycat公仔！
如果你購買了Selfridges的免運服務，今年的聖誕禮盒不妨可以考慮品牌的聖誕禮籃，因為品牌提供超過20款的聖誕禮盒，價錢由$375至破萬不等，豐儉由人。如果是迪士尼Fans就不要錯過Disney Hamper，當中有妙妙貓曲奇、愛麗絲茶葉、城堡金幣等，更用了印上米奇圖案的禮籃！喜歡Jellycat的話，推介The Festive Family Hamper，入面就包一隻超可愛的Jellycat聖誕小鹿！
運費：£30運費（約港幣$297），或者$800買免運費1年
聖誕禮籃禮盒推介3.Harrods：英國百年老品牌 品味之選
想用聖誕禮籃去突顯自己的好品味？英國百年精品百貨Harrods絕對不會令人失望，而品牌禮籃最特別之處，就是當中有大量Harrods的自家品牌，如曲奇、香檳、果醬、茶葉等，價錢由幾百至破千都有，絕對是高質有品味之選。
運費：$240
聖誕禮籃推介4.Feather & Bone：聖誕禮籃$788起並提供免費送貨服務
如果要訂購多個聖誕禮籃給不同客戶，預算有限？推介Feather & Bone的聖誕禮籃，最親民的一款「Cosy Little Christmas」只需$788，當中包括朱古力、Loison 經典意式聖誕蛋糕、聖誕香料紅酒、F.A.B 咖啡豆等等，而最吸引的是，所有禮籃訂單提供免費送貨服務！
運費：免費
聖誕禮籃禮盒推介5.city'super：2025 經典聖誕禮籃系列 首推開心果禮籃
city'super作為高級百貨，質素一向不錯，今年亦推出多款聖誕禮籃，價錢由$588起，當中最有趣的，是一款「開心果狂想曲」，匯聚世界各地的頂級開心果美食！從Bottega開心果奶油利口酒到意大利聖誕蛋糕、鹹開心果配白巧克力、杜拜開心果朱古力等，想送禮物給開心果迷的朋友，記得要入手！在12月1日前購買，即可享85折優惠以及$200現金購物券！
運費：貨品總值滿$800 或以上免費送貨；$800以下，送貨費用為$120
聖誕禮籃推介6.瑰麗酒店：奢華之選 尖沙咀Rosewood酒店推3款精選聖誕禮籃
要數到奢華之選，尖沙咀五星級酒店瑰麗酒店定必榜上有名，今年分別推出3款聖誕禮籃，禮籃中均有各式奢華美食，好像聖誕雜錦朱古力、經典意大利水果麵包、香檳等等，價錢由$2,388至$4,188不等，購買夠$2,500即享免運服務。
運費：港島區$250、九龍區$200、新界區$450、$2500以上免運
Butterfly Patisserie
地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓（地圖按此）
電話：3891 8822
聖誕禮籃推介7.文華東方酒店：12月12日前享早鳥優惠價 附經典玫瑰果醬
要讓收禮人對你送的聖誕禮籃留下深刻印象，禮籃包裝自然非常重要，中環文華東方酒店一向選用經典優雅的紅黑色中式禮籃，單單賣相已經讓人一見難忘，當中4款禮籃都包括文華餅家自家製招牌玫瑰果醬，酒店亦會為客人附上專屬心意卡，現在於12月12日前預訂還可享9折優惠，絕對是送禮首選。
文華東方酒店
地址：中環干諾道中5號（地圖按此）
電話：2522 0111
運費： 港島區$290、九龍區$390、新界區$450、元朗/屯門/北區/大嶼山/機場 $690、愉景灣$880
聖誕禮籃禮盒推介8.Buttergram：香港手工烘焙品牌 多款應節口味＋包裝
聖誕禮物最緊要有心意！香港手工烘焙品牌Buttergram在今個聖誕準備了四款全新蝴蝶酥，以及多款可愛的限定節日禮品包裝！全新蝴蝶酥口味包括66% Valrhona 黑朱古力配可可碎粒、士多啤梨果乾白朱古力、40% Valrhona 牛奶朱古力及日本抹茶白朱古力。首推聖誕小禮物優惠套裝，只需$50，包含限量迷你小布袋、自選蝴蝶酥或曲奇3塊、聖誕限定明信片及聖誕限定小紙袋一個，絕對是簡單送禮之選！現在於12月7日前大量訂購指定產品即享高達85折優惠。
運費：單筆購物滿$500即可獲順豐免運送貨
聖誕禮籃禮盒推介9.Tea WG：奢華名貴「第十二夜」聖誕日曆
如果收禮者喜歡飲茶的話，Tea WG限量版「第十二夜」聖誕日曆絕對會為他/她帶來驚喜！「第十二夜」聖誕日曆的設計猶如一本珍藏書冊，當中包括12款Tea WG茶葉；另外品牌亦同時推出聖誕歡樂紅茶迷你茶罐、聖誕節慶茶茶包禮盒及聖誕節慶茶魚子醬錫罐茗茶，為聖誕增添一絲茶香。
運費：不設運送
聖誕禮籃禮盒推介10.LMO Freshly-Baked：網店限定精緻曲奇＋法式糕點系列
聖誕禮盒怎能少了手工糕點？置地文華東方酒店旗下的LMO Freshly-Baked，在網店就推出兩款精緻曲奇及法式糕點禮盒，Pâtisserie No. 03 Gift Set及The Cookie Trio Gift Set。前者就有法式經典可麗露、費南雪蛋糕及瑪德蓮蛋糕；後者就是布朗尼曲奇、開心果曲奇及花生味噌曲奇，價錢只是$223起就買到酒店出品！
LMO Freshly Baked
地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場2樓237號
運費：不設運送
延伸閱讀：置地LMO FRESHLY BAKED｜超貼地！置地文華東方酒店開設外賣輕食店 套餐低至$62起/米芝蓮級酸種麵包
聖誕禮籃禮盒推介11.麗晶酒店：低至9折優惠 設咖啡掛耳包禮盒
雖然麗晶是香港奢華酒店之一，但酒店推出的聖誕禮籃卻比不少品牌都親民。兩款聖誕禮籃售價為$1,488跟$3,288，在11月30日前預購更有低至9折優惠！如果想為聖誕節抽獎找禮物的話，就記得不要錯過麗晶咖啡掛耳包禮盒，只是$228就有埃塞俄比亞咖啡及危地馬拉咖啡各5包，絕對是高質之選。
麗晶酒店大堂酒廊
地址：尖沙咀梳士巴利道18號（地圖按此）
電話：2313 2313
運費：訂單滿$3,000元或以上，即可專享免費送遞服務到一個指定地址。
九龍$200、香港島$250、新界$450
聖誕禮籃禮盒推介12.奇華餅家：超可愛迪士尼米奇與好友系列聖誕冬日禮盒
迪士尼出品向來都受大人小孩喜歡，今個冬日奇華餅家推出迪士尼米奇與好友系列聖誕冬日禮盒，括：「冬日火車倒數禮盒」、「冬日襟章小禮盒」及「冬日奇妙禮盒」，禮盒設計以米奇與好友享受冬日雪地的歡樂時光為主題，每款都洋溢著夢幻氛圍；現凡於奇華門市或網店購買任何迪士尼產品即可以優惠價$69換購毛氈一張。毛氈上印有米奇與一眾好友分別在冬日的即興自拍照，可愛又保暖！
運費：購物滿$380(折扣後)即免本地運費
常見問題
問：聖誕禮盒禮籃2025有本地禮盒推介嗎？
答：香港手工烘焙品牌Buttergram在今個聖誕準備了四款全新蝴蝶酥，以及多款可愛的限定節日禮品包裝......詳情按此
問：聖誕禮盒禮籃2025有茶葉選擇嗎？
答：「第十二夜」聖誕日曆的設計猶如一本珍藏書冊，當中包括12款Tea WG茶葉.....詳情按此
👉聖誕靈感天書！聖誕大餐、交換禮物、減價情報一個Page睇晒
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多聖誕推介
聖誕自助餐2025｜酒店buffet優惠推介合集！低至$417位/任食生蠔龍蝦/無限暢飲汽水果汁
聖誕大餐2025｜12間高質聖誕餐廳推介！早鳥優惠價/盲猜美酒贏大獎/Omakase低至$488
聖誕蛋糕2025｜高質聖誕餅店推介10間！酒店蛋糕低至$214/早鳥優惠價/朱古力樹頭蛋糕
聖誕禮盒2025｜Top 10必買聖誕禮盒推介！早鳥優惠價低至$25 聖誕綠茶曲奇/蜂蜜薑餅/香料熱咖啡
聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
【百佳】買滿$120即送總值$50優惠券（05/12-14/12）
百佳12月5日起推出多重優惠益佳坊！於12月5日至12月14日期間到百佳門市買滿$120即送總值$50優惠券（$15門市限定優惠券 X2及$20 PNS網購送貨限定優惠券 X1）！YAHOO著數 ・ 21 小時前
百佳買2件李錦記XO醬送總值$121.9禮品、三哥全新常餐八達通買1送1｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 20 小時前
【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選人氣健康產品，通通可以自由配搭買2送1，包括保濕面膜、護髮用品、沐浴乳及健康產品等！精選產品包括NEUTROGENA深層保濕面膜15片裝3件平均折實價 $80/件、QUALITY 1ST 激光速效系列面膜7片裝3件平均折實價 $38/件、HEAD & SHOULDERS去屑洗髮露 絲滑柔順 680克3件平均折實價 $57/件、ON THE BODY香水沐浴露3件平均折實價 $42.6/件、HOLLAND & BARRETT護肝乳薊草100毫克60粒3件平均折實價 $98.7/件、HEALTHERIES安神助眠草本配方 (60粒裝)3件平均折實價$179.4/件、樂信化痰素600mg 10片裝3件平均折實價 $46.6/件、健之堂舒壓好眠艾草足浴液 6包 / 石墨烯艾草暖宮經痛貼 7片裝3件平均折實價 $66.6/件！YAHOO著數 ・ 16 小時前
Lemaire狂減低至半價！抵買產品不止牛角包 最平$1XXX買到小白鞋、極簡「錐形褲」
來到超適合穿Lemaire的季節！有在關注「牛角包」的各位，相信大家都超愛Lemaire的配色與設計，無論何時都不會過時。最近，Mytheresa有開放sale專區，Lemaire不僅「牛角包」有低至7折優惠，連超人氣針織裙、「錐形褲」都有低至半價即可買到，最平$1,640就可以買到亞麻帆布製的小白鞋，趁現在有碼數，大家快快入手，在這個冬日做個精緻的時尚達人吧！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月最新優惠低至28折/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods現時減價區低至28折，今期值得入手Veja波鞋低至$810、男裝Polo Ralph Lauren外套低至$660、冷衫低至28折！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 22 小時前
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價
年尾完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 期間在 Amazon 上促銷。512GB 容量回歸了歷史低點，只要 US$33 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$1,950 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港
Black Friday Week 落幕後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是更新了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$250 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Willen II 近 7 折，歷史新低 HK$700 型格小喇叭直送香港
Marshall 旗下的 Willen II 小喇叭在 Amazon 上刷新歷史低價！目前這款產品正在以 US$90 的售價促銷，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 18 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 16 小時前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前