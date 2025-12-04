Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

聖誕禮籃2025｜12款品味聖誕禮籃禮盒推介 酒店早鳥優惠/免運/迪士尼禮籃

聖誕節又到，除了預訂聖誕大餐及聖誕自助餐之外，準備一份聖誕禮籃或禮盒也是顯示自己品味，以及對客戶或家人朋友心意的最好方法。今年Yahoo Food就為大家集齊12間不同預算的聖誕禮籃跟禮盒，當中包括早鳥價惠價、免運服務等。

聖誕禮籃禮盒推介1.W 酒店：KKday預訂低至85折 超可愛W小狗公仔

酒店聖誕禮籃都有優惠？你沒看錯！尖沙咀W酒店的2款聖誕禮籃「Santa’s Pick Mega 禮盒」跟「Giddy Gift 禮盒」在KKday都有85折優惠，除了有經典聖誕果子麵包、酒心車厘子朱古力、奢華熱朱古力粉禮罐等聖誕美食，兩款禮籃都包括可愛的W小狗公仔，絕對深得小朋友喜愛！

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓（地圖按此）

電話：3717 2299

運費：不設運送

聖誕禮籃分別為$2,030跟$2,880。

聖誕禮籃禮盒推介2.Selfridges：多達26款聖誕禮盒 迪士尼主題＋Jellycat公仔！

如果你購買了Selfridges的免運服務，今年的聖誕禮盒不妨可以考慮品牌的聖誕禮籃，因為品牌提供超過20款的聖誕禮盒，價錢由$375至破萬不等，豐儉由人。如果是迪士尼Fans就不要錯過Disney Hamper，當中有妙妙貓曲奇、愛麗絲茶葉、城堡金幣等，更用了印上米奇圖案的禮籃！喜歡Jellycat的話，推介The Festive Family Hamper，入面就包一隻超可愛的Jellycat聖誕小鹿！

運費：£30運費（約港幣$297），或者$800買免運費1年

Disney Hamper $1,400 超級有誠意的迪士尼禮籃，幾乎每樣食品都有迪士尼造型。

聖誕禮籃禮盒推介3.Harrods：英國百年老品牌 品味之選

想用聖誕禮籃去突顯自己的好品味？英國百年精品百貨Harrods絕對不會令人失望，而品牌禮籃最特別之處，就是當中有大量Harrods的自家品牌，如曲奇、香檳、果醬、茶葉等，價錢由幾百至破千都有，絕對是高質有品味之選。

運費：$240

The Christmas Gift Box $415 禮盒及禮籃大多數都是品牌自家出品。

聖誕禮籃推介4.Feather & Bone：聖誕禮籃$788起並提供免費送貨服務

如果要訂購多個聖誕禮籃給不同客戶，預算有限？推介Feather & Bone的聖誕禮籃，最親民的一款「Cosy Little Christmas」只需$788，當中包括朱古力、Loison 經典意式聖誕蛋糕、聖誕香料紅酒、F.A.B 咖啡豆等等，而最吸引的是，所有禮籃訂單提供免費送貨服務！

運費：免費

今年推出3款禮籃，繼續買一個都免運！

聖誕禮籃禮盒推介5.city'super：2025 經典聖誕禮籃系列 首推開心果禮籃

city'super作為高級百貨，質素一向不錯，今年亦推出多款聖誕禮籃，價錢由$588起，當中最有趣的，是一款「開心果狂想曲」，匯聚世界各地的頂級開心果美食！從Bottega開心果奶油利口酒到意大利聖誕蛋糕、鹹開心果配白巧克力、杜拜開心果朱古力等，想送禮物給開心果迷的朋友，記得要入手！在12月1日前購買，即可享85折優惠以及$200現金購物券！

運費：貨品總值滿$800 或以上免費送貨；$800以下，送貨費用為$120

開心果狂想曲 $1,998 超市緊貼開心果熱潮，推出有超多開心果禮品的聖誕禮籃！

聖誕禮籃推介6.瑰麗酒店：奢華之選 尖沙咀Rosewood酒店推3款精選聖誕禮籃

要數到奢華之選，尖沙咀五星級酒店瑰麗酒店定必榜上有名，今年分別推出3款聖誕禮籃，禮籃中均有各式奢華美食，好像聖誕雜錦朱古力、經典意大利水果麵包、香檳等等，價錢由$2,388至$4,188不等，購買夠$2,500即享免運服務。

運費：港島區$250、九龍區$200、新界區$450、$2500以上免運

Butterfly Patisserie

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓（地圖按此）

電話：3891 8822

節日歡樂禮籃 $2,388 以墨綠色的禮盒包裝聖誕美食，繼續保持低調奢華路線。

聖誕禮籃推介7.文華東方酒店：12月12日前享早鳥優惠價 附經典玫瑰果醬

要讓收禮人對你送的聖誕禮籃留下深刻印象，禮籃包裝自然非常重要，中環文華東方酒店一向選用經典優雅的紅黑色中式禮籃，單單賣相已經讓人一見難忘，當中4款禮籃都包括文華餅家自家製招牌玫瑰果醬，酒店亦會為客人附上專屬心意卡，現在於12月12日前預訂還可享9折優惠，絕對是送禮首選。

文華東方酒店

地址：中環干諾道中5號（地圖按此）

電話：2522 0111

運費： 港島區$290、九龍區$390、新界區$450、元朗/屯門/北區/大嶼山/機場 $690、愉景灣$880

The Hamper $2,688 包括多款禮品，好像聖誕布丁、杏仁朱古力等。

聖誕禮籃禮盒推介8.Buttergram：香港手工烘焙品牌 多款應節口味＋包裝

聖誕禮物最緊要有心意！香港手工烘焙品牌Buttergram在今個聖誕準備了四款全新蝴蝶酥，以及多款可愛的限定節日禮品包裝！全新蝴蝶酥口味包括66% Valrhona 黑朱古力配可可碎粒、士多啤梨果乾白朱古力、40% Valrhona 牛奶朱古力及日本抹茶白朱古力。首推聖誕小禮物優惠套裝，只需$50，包含限量迷你小布袋、自選蝴蝶酥或曲奇3塊、聖誕限定明信片及聖誕限定小紙袋一個，絕對是簡單送禮之選！現在於12月7日前大量訂購指定產品即享高達85折優惠。

運費：單筆購物滿$500即可獲順豐免運送貨

品牌為聖誕節推出全新口味蝴蝶酥跟包裝，十分有心思。

聖誕禮籃禮盒推介9.Tea WG：奢華名貴「第十二夜」聖誕日曆

如果收禮者喜歡飲茶的話，Tea WG限量版「第十二夜」聖誕日曆絕對會為他/她帶來驚喜！「第十二夜」聖誕日曆的設計猶如一本珍藏書冊，當中包括12款Tea WG茶葉；另外品牌亦同時推出聖誕歡樂紅茶迷你茶罐、聖誕節慶茶茶包禮盒及聖誕節慶茶魚子醬錫罐茗茶，為聖誕增添一絲茶香。

運費：不設運送

「第十二夜」聖誕日曆 $788 每一格都有相當精緻的茶罐。

聖誕禮籃禮盒推介10.LMO Freshly-Baked：網店限定精緻曲奇＋法式糕點系列

聖誕禮盒怎能少了手工糕點？置地文華東方酒店旗下的LMO Freshly-Baked，在網店就推出兩款精緻曲奇及法式糕點禮盒，Pâtisserie No. 03 Gift Set及The Cookie Trio Gift Set。前者就有法式經典可麗露、費南雪蛋糕及瑪德蓮蛋糕；後者就是布朗尼曲奇、開心果曲奇及花生味噌曲奇，價錢只是$223起就買到酒店出品！

LMO Freshly Baked

地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場2樓237號

運費：不設運送

The Cookie Trio Gift Set $240 一盒有9塊，共3款口味。

聖誕禮籃禮盒推介11.麗晶酒店：低至9折優惠 設咖啡掛耳包禮盒

雖然麗晶是香港奢華酒店之一，但酒店推出的聖誕禮籃卻比不少品牌都親民。兩款聖誕禮籃售價為$1,488跟$3,288，在11月30日前預購更有低至9折優惠！如果想為聖誕節抽獎找禮物的話，就記得不要錯過麗晶咖啡掛耳包禮盒，只是$228就有埃塞俄比亞咖啡及危地馬拉咖啡各5包，絕對是高質之選。

麗晶酒店大堂酒廊

地址：尖沙咀梳士巴利道18號（地圖按此）

電話：2313 2313

運費：訂單滿$3,000元或以上，即可專享免費送遞服務到一個指定地址。

九龍$200、香港島$250、新界$450

麗晶咖啡掛耳包禮盒 $228 除了掛耳包質素高質，更印上維港跟酒店的圖案。

聖誕禮籃禮盒推介12.奇華餅家：超可愛迪士尼米奇與好友系列聖誕冬日禮盒

迪士尼出品向來都受大人小孩喜歡，今個冬日奇華餅家推出迪士尼米奇與好友系列聖誕冬日禮盒，括：「冬日火車倒數禮盒」、「冬日襟章小禮盒」及「冬日奇妙禮盒」，禮盒設計以米奇與好友享受冬日雪地的歡樂時光為主題，每款都洋溢著夢幻氛圍；現凡於奇華門市或網店購買任何迪士尼產品即可以優惠價$69換購毛氈一張。毛氈上印有米奇與一眾好友分別在冬日的即興自拍照，可愛又保暖！

運費：購物滿$380(折扣後)即免本地運費

冬日火車倒數禮盒 $398 立體火車造型藏有十四個小盒子，每格都記錄了米奇與好友們在雪地玩樂的快樂瞬間，同時共盛載著超過十款奇華滋味餅食，包括米奇與好友造型，多款香脆可口的曲奇、金黃酥脆的果味金酥等。

