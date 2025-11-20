黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
聖誕禮籃2025｜早鳥優惠85折預訂聖誕套餐、大瓶裝佳釀！Market Place與Oliver's The Delicatessen推限定禮籃
聖誕節送禮揀邊間？Market Place及Oliver’s The Delicatessen合作的節日禮籃可以考慮一下，即看內文：
聖誕與新年將至，兩大精品超市Market Place與Oliver's The Delicatessen攜手打造一系列節日限定禮籃、派對套餐與精選美酒，無論是送禮還是自用，都能輕鬆展現品味與心意！事不宜遲，大家即到Market Place搶購吧！
時尚禮籃、美酒滿足不同預算與喜好
從「聖誕至尊禮籃」到「派對享樂禮籃」，8款主題禮籃匯聚環球酒釀與美食精品，包括香檳、紅酒、橄欖油、黑松露芝士、聖誕蛋糕等，應有盡有！即日起至12月19日開放預訂，早鳥預訂更享現金券回贈，即是於2025年11月30日前預訂禮籃達$3,000或以上，可於2025年12月25日至31日期間獲得$200的網上購物現金券。重點推介以下三款禮籃，大家可以按照自己預算與喜好來選擇！
「聖誕至尊禮籃」（$3,888）：24款精選佳釀與美食，如伯蘭爵頂級香檳、Nanny Goat Pinot Noir紅酒等
「節日盛宴禮籃」（$2,328）：巴黎之花不記年香檳搭配多款凍肉、芝士
「派對享樂禮籃」（$1,288）：適合派對享用，含氣泡酒、朱古力、聖誕蛋糕等
此外，聖誕佳節怎可缺少美酒？超過20款1.5公升大瓶裝葡萄酒與香檳，包括Dom Pérignon、Moët & Chandon等經典品牌，氧化速度慢、氣泡更細膩豐富，為節日聚會增添儀式感！購買6支750毫升或以上紅酒、白酒、氣泡酒或香檳，更可享85折優惠！
優質食材及派對美饌 舉行完美聖誕大餐
節日來臨前，Market Place引入頂級澳洲安格斯牛肉、美國SRF極和牛西冷等極品食材，更有由駐店廚藝團隊精心烹調的火雞，為準備聖誕大餐的大家減輕負擔，「廚房殺手」也可輕鬆在家中享用美味菜式。此外，Market Place也有推出6人及12人派對套餐，11月30日前預訂享高達85折。大家也可加購由Market Place的季節限定甜點，如La Rose Noire的薑餅人烘焙套裝、意式Maina開心果聖誕蛋糕，還有Urban Bake N Take推出的「精選甜點盒」等，讓節日餐桌充滿甜蜜喜慶！
最後提提大家，於Oliver’s The Delicatessen內消費滿$600，即可以優惠價換購限定版購物袋與酒袋，實用又具紀念價值。這個節日，就讓Market Place與Oliver's The Delicatessen陪伴大家難忘的歡聚時刻。立即預訂，與親友共享美味與溫馨！
