聖誕禮讚之旅：香港機場新羅免稅店BEAUTY&YOU開啟節日禮遇盛宴 全港最多最齊聖誕美妝套裝 + 亞洲香水殿堂 + 限時冬日禮遇低至4折 盡享「Merry Giftmas 聖誕禮讚」

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年 11月25日 - 這個聖誕，香港新羅免稅店BEAUTY&YOU誠意推出「Merry Giftmas 聖誕禮讚」購物盛宴，以全港最多最齊全的聖誕美妝套裝和獨家禮遇，讓您出遊前輕鬆一站式購齊各大品牌限量版聖誕產品或禮盒套裝，無論是忙碌的商務旅客還是興奮的度假族，都能盡情沉浸在節日歡樂氛圍中。





BEAUTY&YOU開啟節日禮遇盛宴



精選聖誕禮讚 節日送禮首選



新羅免稅店BEAUTY&YOU早已為您精心搜羅各大美妝品牌的「聖誕禮讚」的熱門單品，其中還鎖定多款市面已搶購一空的美妝心願清單，讓您在候機的空窗時間輕鬆選購最具節日特色的禮品。這些在市面難覓的聖誕限量產品或套裝，正在新羅免稅店BEAUTY&YOU靜候您的到來。另有精選美妝產品低至4折的節日優惠，讓您盡情入手傳遞節日的喜悅。



店內雲集超過200個國際知名美妝與時尚配飾品牌，更特設亞洲機場中最齊全暢銷香水選擇的香水專區，薈萃超過2,600款香氣選擇，包括Creed、Penhaligon's、Byredo、L'Artisan Parfumeur、Frédéric Malle等多個小眾珍寶香水品牌。讓您無需穿梭市區，在起飛前輕鬆挑選限量聖誕好物，無論是送給摯愛還是犒賞自己，都能滿足您心中的願望，真正實現「一站購齊，旅行無憂」，讓節日魔法從這裡開始。



「聖誕禮讚」心願清單及節日限定推介：





廣告 廣告

DIPTYQUE 淡香精禮盒（5款）



(節日限定)





參考價：港幣$1,160

浪漫驚喜！經典香氣集結，節日儀式感滿分



沉浸於Diptyque以巴黎夢幻書店為靈感的節日故事中，金色閃光禮盒綴以貓咪Archibald與神秘金色松果的插畫，宛如一本充滿魔力的精裝書。



內含五款標誌性淡香精迷你版：Fleur de Peau的溫柔肌膚之香、Eau Rose的清新玫瑰、Do Son的優雅晚香玉、Orphéon的復古木質調與Philosykos的青翠無花果，一套滿足對香氣的所有幻想。



無論是送給摯愛、閨蜜或自用珍藏，這款禮盒都能為聖誕增添一絲藝術氣息與浪漫驚喜。

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ亮膚光映粉 110



(節日限定)





參考價：港幣$800

完美送禮首選！極致奢華光采，節日派對必備



靈感源自絢麗蛋白石，這款幻妍餅以精緻壓紋與閃耀包裝化身節日最美配件。細膩粉末輕掃即綻放多維光芒，彷彿為肌膚披上星空，無論是聖誕派對還是跨年盛宴，都能讓妝容瞬間昇華。



搭配節日限定包裝，從內到外盡顯奢華，是送給追求完美妝容的姐妹的絕佳選擇。

NARS靈透光韻腮紅盤 - Lightspeed







參考價：港幣$520

自用一流！六色百變妝容，玩轉節日色彩



以「光速」為靈感的限定腮紅盤，集結六款驚艷色號：從透亮紫色到微光粉橘，啞光與珠光質地自由疊加，輕鬆打造立體頰彩。



包裝設計充滿未來感與節慶閃耀元素，一盤即可滿足日常通勤與派對狂歡的妝容需求，讓你整個聖誕假期都閃閃動人。

BENEFIT Rollin' with Benetint



擲出好氣「骰」組合 (節日限定)





參考價：港幣$310

可愛實用兼備，聖誕玩趣首選



這套組合將經典玫瑰胭脂水與限量版玫瑰凝亮唇油融入骰子遊戲主題，搭配毛絨絨的粉骰化妝袋，從包裝到內容都充滿節日玩樂氣息。



無論是打造自然紅潤臉頰還是水光雙唇，一套搞定節日妝容，可愛設計更讓拆禮物瞬間充滿歡笑，最適合送給喜歡俏皮風格的閨蜜或年輕少女。

CHANEL Coco Mademoiselle



Eau De Parfum Intense 3 X 7ml



隨行噴霧 (節日限定)





參考價：港幣$1,815

優雅便攜，時尚人士必收



CHANEL 呈獻令人難以抗拒的塗香方式。必備的 COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum Intense purse spay 化身為一款可佩戴在手腕的香水配飾噴霧。由珍珠串和金色鏈帶組成的雙鏈帶設計，讓你隨時隨地輕鬆塗香。獨特的設計讓香水的塗抹方式更忠於直覺、自由隨心，是隨時喚醒香水的感性琥珀香調或補塗香氣的理想選擇。

BVLGARI靈意綠茶香氛套裝



(節日限定)





參考價：港幣$1,160

清新優雅，聖誕氛圍感拉滿



讓聖誕的愉悅氛圍隨著清新茶香蔓延！這套節日限定香氛套裝以精緻的綠色系包裝綴以金色細節，宛如一份精心繫上緞帶的聖誕禮物。



內含75毫升淡香水、身體乳與沐浴啫喱，讓收禮者從沐浴到日常都能沉浸於靈動的綠茶香調中。清新的柑橘前調融合溫暖的木質基調，彷彿冬日裡的一縷暖陽，最適合送給追求生活品味的摯友或家人，讓節日的每一刻都充滿優雅氣息。

JURLIQUE 茱莉蔻經典手霜摯愛禮盒





參考價：港幣$676

天然滋養，冬日暖心首選



這個聖誕，用天然植萃力量溫暖每雙呵護的手。禮盒精選四款人氣手霜：玫瑰的浪漫、薰衣草的舒緩、柑橘的活力與蘆薈的清新，每支都蘊含澳洲農場活性成分與堅果油，深層滋潤不黏膩。



節日包裝以溫柔花卉設計傳遞祝福心意，無論是送給辛勤的同事、貼心的母親，或是需要時刻保濕的閨蜜，這份實用又精緻的禮物都能讓這個冬天充滿溫柔呵護。

JO MALONE LONDON豪華倒數日曆禮盒【節日限量版】





參考價：港幣$4,110

25 天奢華驚喜，聖誕儀式感巔峰之作



將整個聖誕月的期待凝結於這份金色禮盒中！這款豪華倒數日曆以經典黑白格紋搭配燙金細節，每個小抽屜後都藏著令人心動的驚喜：從品牌標誌性古龍水、迷你香氛蠟燭到沐浴系列，讓收禮者從12月第一天開始，每天都能體驗不同的英倫香氛藝術。



無論是送給重要客戶、摯愛伴侶，或是犒賞辛苦一年的自己，這份禮物都能讓節日充滿持續不斷的奢華儀式感。

MARC JACOBS 雛菊女士



淡香水三重奏禮品套裝





參考價：港幣$1,065

經典雛菊綻放，少女心滿載



讓標誌性的雛菊花朵在聖誕節盡情綻放。這套禮盒以品牌經典的雛菊瓶身搭配節日限定金色包裝，內含100毫升淡香水、75毫升身體乳液與10毫升旅行噴霧，讓收禮者隨時隨地沉浸於清新的花香調中。



活潑的黑莓香前調與溫暖麝香基調完美平衡，無論是送給初入職場的妹妹、熱愛時尚的閨蜜，這份充滿少女情懷的禮物都能為節日增添一抹甜美氣息。

TIFFANY & CO. 玫瑰金女士星願禮盒





參考價：港幣$1,360

奢華優雅，節日夢幻逸品



以品牌標誌性玫瑰金演繹節日奢華。這款星願禮盒延續TIFFANY經典的藍色包裝，搭配節日特有的閃耀元素，內含75毫升女士淡香精、100毫升身體乳液與5毫升隨身香氛。



香調以活潑的黑醋栗開場，中調綻放獨特的藍玫瑰香氣，最後以溫暖的麝香收尾，彷彿將節日的璀璨星光凝聚於瓶中。最適合送給追求精緻生活的她，讓每個聖誕時刻都閃耀動人。

CHARLOTTE TILBURY星願成真美妝盤 - Pretty, Glowing Beauty





參考價：港幣$575

一次過打造高級感聖誕妝容



萬眾期待。Charlotte Tilbury 節日限定的七合一美妝盤強勢回歸。從CP值、質感、配色至妝感，一盒一次過滿足您所有願望，隨時隨地打造高級感迷人妝容。



以低飽和度的粉紅色為基礎，有效提亮及均勻膚色，與亞洲人皮膚完美搭配，巧妙呈現出一種柔美的水感光澤，不論是日常妝容還是派對造型，都能隨心轉換，妝效都能帶出滿滿的柔和高級感。



七盒一彩妝盤為你提供最完美的 Mix & Match 配色，是一款容易選擇、容易使用的必備彩妝品。從眼影、胭脂、光影、粉餅一應俱全，無需任何技巧，新手均能輕鬆駕馭，可疊加及容易暈染配方，只需五分鐘便能打造令人難以抵抗的柔和高級感妝容。





節日禮遇驚喜不間斷 購物贈禮與互動遊戲雙重送



除了豐富聖誕產品，新羅免稅店BEAUTY&YOU更推出多重購物禮遇，讓您的購物體驗更豐富，驚喜不斷。包括：



在Police Eye選購任何眼鏡產品，即可獲贈可愛迷人的Police Eye薑餅人聖誕樹掛飾，為您的聖誕增添一抹治愈的甜蜜； 購買任何Versace 香水產品滿港幣1,500元即可免費獲贈Versace袋包(Versace流光溢彩女士腰包/Versace經典標誌男士黑色腰包/Versace永恆典藏黑色托特包)一個，盡顯奢華格調。 *3款隨機送出，數量有限，送完即止。 購買任何Michael Kors 香水產品滿港幣1,200元即可免費獲贈Michael Kors袋包 (Michael Kors層次格調隨身收納袋 /Michael Kors 男士旅行收納整理袋/ Michael Kors 標誌印花帆布卡包) 一個，以時尚細節開展您的型格之旅。 *3款隨機送出，數量有限，送完即止。 凡選購Rituals選購指定禮品套裝，專享低至8折節慶優惠。讓您的購物之旅從開始到結束都充滿喜悅和驚喜。



「 Merry Giftmas Roll 」 聖誕禮「擲」互動遊戲， 100% 中獎，人人有獎 。



出發前去新羅免稅店BEAUTY&YOU東大堂南店或北店玩轉小遊戲，旅程更開心！由11月11日至12月8日，只需追蹤新羅免稅店BEAUTY&YOU的Instagram或 小紅書帳號，即可免費參與「Merry Giftmas Roll 聖誕禮＂擲＂」互動遊戲，保證100%有獎，有機會獲贈夢幻香水試用裝、奢華美妝產品試用裝、可愛貼紙或現金券，讓旅程「未出發先興奮」！立即親臨BEAUTY&YOU門市，展開你的幸運美妝之旅。



做個聰明旅行者 。 「先購後取」服務讓你輕鬆購買心水產品 。



太多精彩禮遇，但買完不想拿著上機、不想未開始飛便塞爆行李，新羅免稅店BEAUTY&YOU的「先購後取」服務幫到您。離港時選購心儀商品後填寫預購單，BEAUTY&YOU專業團隊將妥善處理一切；回程抵達香港機場時，憑收據領取商品。讓選購聖誕禮物成為旅程中最愜意的部分，享受旅行Chill自在。



限時美妝品牌體驗活動， 5 至 10 分鐘化出冬日最佳彩妝 。



為了讓您的旅程完美升級，於11月指定期間，BEAUTY&YOU特別聯手兩大美妝品牌BURBERRY和GUCCI推出節慶彩妝服務：由專業彩妝師以最新品牌節慶色彩，為旅客施展彩妝魔法，只需5-10分鐘，就能讓您在旅程開始前就能煥發節日光彩，還附贈最新產品試用，帶著精緻妝容和最新產品試用妝展開難忘的聖誕之旅。



美妝品牌體驗活動詳情如下：



美妝品牌體驗活動

日期及時間

BURBERRY節慶彩妝服務

日期: 11月15、16、22、23、29、30日

時間: 10am – 7pm

地點:東大堂南店（近1號登機閘口）

GUCCI節慶彩妝服務

日期: 11月14、16、22、23、28、30日

時間: 10am – 7pm

地點:東大堂北店（近5號登機閘口）







Hashtag: #BEAUTY&YOU







https://www.beautyandyou.com.hk/tc





https://www.facebook.com/BeautyAndYouHK/





https://www.instagram.com/beautyandyou_hk/

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於新羅免稅店

隸屬三星集團旗下的新羅免稅店，是韓國首屈一指的旅遊零售商。現擁有超過1,300個時裝、首飾、化妝品、香水、腕錶等國際品牌。新羅免稅店是唯一一個旅遊零售商囊括亞洲三大最具競爭力機場（韓國仁川機場、新加坡樟宜機場及香港國際機場）的免稅店零售經營權。目前新羅免稅店於香港國際機場總共有6間分店（BEAUTY&YOU），以成為香港的終極購物目的地為目標，致力為全球旅客提供不同的美容及時尚產品，打造嶄新的奢華購物體驗。



新聞稿由客戶提供

