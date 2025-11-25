Alo Yoga官網全網7折
聖誕禮讚之旅：香港機場新羅免稅店BEAUTY&YOU開啟節日禮遇盛宴 全港最多最齊聖誕美妝套裝 + 亞洲香水殿堂 + 限時冬日禮遇低至4折 盡享「Merry Giftmas 聖誕禮讚」
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年 11月25日 - 這個聖誕，香港新羅免稅店BEAUTY&YOU誠意推出「Merry Giftmas 聖誕禮讚」購物盛宴，以全港最多最齊全的聖誕美妝套裝和獨家禮遇，讓您出遊前輕鬆一站式購齊各大品牌限量版聖誕產品或禮盒套裝，無論是忙碌的商務旅客還是興奮的度假族，都能盡情沉浸在節日歡樂氛圍中。
精選聖誕禮讚 節日送禮首選
新羅免稅店BEAUTY&YOU早已為您精心搜羅各大美妝品牌的「聖誕禮讚」的熱門單品，其中還鎖定多款市面已搶購一空的美妝心願清單，讓您在候機的空窗時間輕鬆選購最具節日特色的禮品。這些在市面難覓的聖誕限量產品或套裝，正在新羅免稅店BEAUTY&YOU靜候您的到來。另有精選美妝產品低至4折的節日優惠，讓您盡情入手傳遞節日的喜悅。
店內雲集超過200個國際知名美妝與時尚配飾品牌，更特設亞洲機場中最齊全暢銷香水選擇的香水專區，薈萃超過2,600款香氣選擇，包括Creed、Penhaligon's、Byredo、L'Artisan Parfumeur、Frédéric Malle等多個小眾珍寶香水品牌。讓您無需穿梭市區，在起飛前輕鬆挑選限量聖誕好物，無論是送給摯愛還是犒賞自己，都能滿足您心中的願望，真正實現「一站購齊，旅行無憂」，讓節日魔法從這裡開始。
「聖誕禮讚」心願清單及節日限定推介：
DIPTYQUE 淡香精禮盒（5款）
浪漫驚喜！經典香氣集結，節日儀式感滿分
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ亮膚光映粉 110
完美送禮首選！極致奢華光采，節日派對必備
NARS靈透光韻腮紅盤 - Lightspeed
自用一流！六色百變妝容，玩轉節日色彩
BENEFIT Rollin' with Benetint
可愛實用兼備，聖誕玩趣首選
CHANEL Coco Mademoiselle
優雅便攜，時尚人士必收
BVLGARI靈意綠茶香氛套裝
清新優雅，聖誕氛圍感拉滿
JURLIQUE 茱莉蔻經典手霜摯愛禮盒
天然滋養，冬日暖心首選
JO MALONE LONDON豪華倒數日曆禮盒【節日限量版】
25天奢華驚喜，聖誕儀式感巔峰之作
MARC JACOBS 雛菊女士
經典雛菊綻放，少女心滿載
TIFFANY & CO. 玫瑰金女士星願禮盒
奢華優雅，節日夢幻逸品
CHARLOTTE TILBURY星願成真美妝盤 - Pretty, Glowing Beauty
一次過打造高級感聖誕妝容
節日禮遇驚喜不間斷 購物贈禮與互動遊戲雙重送
除了豐富聖誕產品，新羅免稅店BEAUTY&YOU更推出多重購物禮遇，讓您的購物體驗更豐富，驚喜不斷。包括：
在Police Eye選購任何眼鏡產品，即可獲贈可愛迷人的Police Eye薑餅人聖誕樹掛飾，為您的聖誕增添一抹治愈的甜蜜；
購買任何Versace 香水產品滿港幣1,500元即可免費獲贈Versace袋包(Versace流光溢彩女士腰包/Versace經典標誌男士黑色腰包/Versace永恆典藏黑色托特包)一個，盡顯奢華格調。 *3款隨機送出，數量有限，送完即止。
購買任何Michael Kors 香水產品滿港幣1,200元即可免費獲贈Michael Kors袋包 (Michael Kors層次格調隨身收納袋 /Michael Kors 男士旅行收納整理袋/ Michael Kors 標誌印花帆布卡包) 一個，以時尚細節開展您的型格之旅。 *3款隨機送出，數量有限，送完即止。
凡選購Rituals選購指定禮品套裝，專享低至8折節慶優惠。讓您的購物之旅從開始到結束都充滿喜悅和驚喜。
「Merry Giftmas Roll」 聖誕禮「擲」互動遊戲，100%中獎，人人有獎。
出發前去新羅免稅店BEAUTY&YOU東大堂南店或北店玩轉小遊戲，旅程更開心！由11月11日至12月8日，只需追蹤新羅免稅店BEAUTY&YOU的Instagram或 小紅書帳號，即可免費參與「Merry Giftmas Roll 聖誕禮＂擲＂」互動遊戲，保證100%有獎，有機會獲贈夢幻香水試用裝、奢華美妝產品試用裝、可愛貼紙或現金券，讓旅程「未出發先興奮」！立即親臨BEAUTY&YOU門市，展開你的幸運美妝之旅。
做個聰明旅行者。「先購後取」服務讓你輕鬆購買心水產品。
太多精彩禮遇，但買完不想拿著上機、不想未開始飛便塞爆行李，新羅免稅店BEAUTY&YOU的「先購後取」服務幫到您。離港時選購心儀商品後填寫預購單，BEAUTY&YOU專業團隊將妥善處理一切；回程抵達香港機場時，憑收據領取商品。讓選購聖誕禮物成為旅程中最愜意的部分，享受旅行Chill自在。
限時美妝品牌體驗活動，5至10分鐘化出冬日最佳彩妝。
為了讓您的旅程完美升級，於11月指定期間，BEAUTY&YOU特別聯手兩大美妝品牌BURBERRY和GUCCI推出節慶彩妝服務：由專業彩妝師以最新品牌節慶色彩，為旅客施展彩妝魔法，只需5-10分鐘，就能讓您在旅程開始前就能煥發節日光彩，還附贈最新產品試用，帶著精緻妝容和最新產品試用妝展開難忘的聖誕之旅。
美妝品牌體驗活動詳情如下：
美妝品牌體驗活動
日期及時間
BURBERRY節慶彩妝服務
日期: 11月15、16、22、23、29、30日
GUCCI節慶彩妝服務
日期: 11月14、16、22、23、28、30日
Hashtag: #BEAUTY&YOU
https://www.beautyandyou.com.hk/tc
https://www.facebook.com/BeautyAndYouHK/
https://www.instagram.com/beautyandyou_hk/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於新羅免稅店
隸屬三星集團旗下的新羅免稅店，是韓國首屈一指的旅遊零售商。現擁有超過1,300個時裝、首飾、化妝品、香水、腕錶等國際品牌。新羅免稅店是唯一一個旅遊零售商囊括亞洲三大最具競爭力機場（韓國仁川機場、新加坡樟宜機場及香港國際機場）的免稅店零售經營權。目前新羅免稅店於香港國際機場總共有6間分店（BEAUTY&YOU），以成為香港的終極購物目的地為目標，致力為全球旅客提供不同的美容及時尚產品，打造嶄新的奢華購物體驗。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
45歲張柏芝烏黑濃密頭髮全靠黑芝麻！每天早餐喝「這東西」，養髮養顏又暖胃兼抗衰老
日前張柏芝分享養生早餐的「不傳秘方」——自製黑芝麻豆漿！她表示這杯飲品不單止養髮效果顯著，更能養顏、抗衰老、暖胃，難怪她產後脫髮問題完全解決，頭髮比年輕時還要多！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
精緻感是養出來的！日本爆紅「15步驟保養全流程」，跪坐泡澡、三明治護髮術學起來
日本女生的「細節保養」全流程解析入浴前的儀式感：梳理與暖身1洗澡前的準備，決定了清潔的效率，日本女生在進浴室前有四個關鍵動作。2梳順秀髮：先用梳子將頭髮梳開，防止洗髮時打結斷裂，也能初步帶走灰塵。3內在補水：泡澡會流失水分，入浴前喝一杯水能促進代謝。4預熱發...styletc ・ 2 小時前
@cosme HONG KONG首間海外旗艦店12.5進駐尖沙咀！3層高大賣逾8,000款人氣美妝
@cosme HONG KONG首間海外旗艦店即將進軍香港！12月5日開幕的@cosme Hong Kong，選址在尖沙咀亞士厘道7號，樓高3層、佔地超過14,000平方呎，將成為東亞地區最大美妝品專門店之一！場內有超過450個品牌，逾8,000款精選美妝，各位美妝迷鎖定入貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
年末必買「搶手級限定彩妝」清單！BOBBI BROWN ×愛麗絲夢遊仙境、IU同款冰透紫唇膏、黛珂奢華蜜粉全都瘋搶中
Bobbi Brown ×愛麗絲夢遊仙境：夢幻聯名美到不收藏不行仙境系包裝＋全系列視覺是這次最大亮點這次Bobbi Brown把《愛麗絲夢遊仙境》的奇幻故事變成整套限量彩妝，將紅心皇后、柴郡貓、白兔先生等元素做成高級插畫包裝，眼影盤甚至還有愛麗絲壓紋，開盒就像打開童話書！整體色...styletc ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜
消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但這次消委會測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！Yahoo Food ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 1 天前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至04/12）
優品360今期推聖誕大優惠有不少產品減價，如聖誕必食瑞士蓮軟心朱古力$119/2件、SNICKERS迷你朱古力家庭裝$46/2件、KitKat黑/橙味朱古力$35/2件；急凍產品優惠有美國PRIME牛肩柳切片200克裝$90/2件、Norsk Sjomat有皮三文魚2塊裝$108/2件，健記工房純海魚肉燒賣$62一袋，可以煮大餐開Party食！還有不少美酒優惠，CHIVAS REGAL 15年威士忌折後低至$468、響日本調和威士忌700毫升折後$1,080，買來聖誕party與好友們一齊暢飲！YAHOO著數 ・ 2 小時前
南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，他被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症護理專科人手短缺問題。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
煒烈兒子網上尋親 父子見面前突失約 ： 畀多少少時間我
早前有名為「Mic Lau」的網民發帖尋找失散20年的父親，指對方就是煒烈。有報章傳媒聯絡到Mic Lau，更牽線安排父子在餐廳見面Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
舒淇備孕1年沒結果！馮德倫被問「考不考慮領養」霸氣支持愛妻：她怎麼決定都好
馮德倫日前出席活動，被港媒問及妻子舒淇備孕未果的情況，他以輕鬆語氣化解壓力，並表示若未來太太想要領養，他也欣然接受，「怎麼會不接受呢？」更強調相關決定都由舒淇主導，「她決定就好」，展現夫妻之間的互相尊重。姊妹淘 ・ 58 分鐘前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！
照片內容非常豐富，先是粉絲準備的生日海報，黑色禮服的她氣場滿分；接著立刻切換成日常模式，戴著帽子抱著生日蛋糕、被小白狗包圍，整個畫面溫度滿滿。她固定的韓式奶油蛋糕也再度登場，蛋糕上寫滿彩色字樣與「Hye Kyo」、「Love you」等可愛祝福，看得出粉絲的心意。最讓網...styletc ・ 2 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 7 小時前
台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼
近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。Yahoo Food ・ 9 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前