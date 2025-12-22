聖誕穿搭｜張員瑛、Karina、Joy最佳造型示範！貴氣千金、甜酷公主風格，快收藏Idol的冬日聖誕穿搭靈感

還在煩惱聖誕約會或派對要穿什麼嗎？現在就從幾位人氣偶像的私服中找靈感！張員瑛、Karina和Joy近期的冬日穿搭，正好示範了三種截然不同又節日感滿滿的造型，趕緊把這些靈感收藏起來吧！

聖誕穿搭1. 張員瑛：溫柔貴氣千金風

張員瑛這套穿搭低調卻顯貴！她將MIU MIU淺灰色貼身V領毛衣微微拉成露肩款，顯得隨性又有女人味。關鍵點在這條巧克力色毛毛圍巾，柔軟蓬鬆的材質不僅保暖，更帶來高級的華麗氛圍，讓基礎款穿搭瞬間升級。搭配MIU MIU亮面皮革 Solitaire 手袋（HKD 29,700），結構化線條搭配閃亮皮革，古典與設計感兼具，整套造型溫柔又得體，完美呼應整體的精緻千金風格！

聖誕穿搭2. Karina：聖誕甜酷公主風

Karina的穿搭充滿濃厚的節日氣息！她以鮮豔的紅色公主袖毛衣，搭配同色袖套，甜美又搶眼。頭上以英倫格紋髮箍作點綴，下身則以黑色百摺裙作出平衡，讓視覺重點留在上半身，讓整體造型層次及細節更豐富，非常適合聖誕或新年派對穿著！

聖誕穿搭3. Joy：復古俏皮學院風

Joy以酒紅色菱格紋針織背心，內搭深色格紋襯衫，打造出經典的學院風。但她在腰間混搭了一條波希米亞風的粗皮帶，並配上皮革短裙，為學院感注入一絲俏皮與個性。這種混搭不同材質與風格單品的方法，實用度極高，非常值得學習！

