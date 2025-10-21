聖誕下午茶2025｜嘉里酒店奢華下午茶買二送一！人均$291起食貴頂級魚子醬/鮮嫩蟹肉/栗子蘋果蛋糕

不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
對於追求精緻生活的香港人來說，下午茶已經除了是簡單的茶點時光，更是生活態度。香港嘉里酒店大堂茶座最新推出的「奢華獻禮」魚子醬下午茶買二送一優惠，折後人均只需$291起，即可食盡以頂級Prunier魚子醬為主角的食材，配搭一系列精心設計的鹹甜美點。10月21日晚上9點記得上Klook入手優惠，而且早鳥優惠適用於聖誕及除夕日子，好好享受奢華美食體驗！
行程及飲食優惠平台：
「奢華獻禮」魚子醬下午茶優惠！人均只需$291起
今次香港嘉里酒店大堂茶座最新推出的「奢華獻禮」魚子醬下午茶買二送一優惠，折後人均只需$291起，整個下午茶體驗以頂級魚子醬作為開場，配上傳統俄羅斯小圓餅、蛋黃、洋蔥及法式酸奶油。前菜讓大家可以慢慢品嚐魚子醬那份獨有的海洋鮮味與細膩口感。每一粒魚子醬在舌尖輕輕爆開，釋放出的濃郁海洋香氣，瞬間喚醒所有味蕾！
鹹點部分同樣令人驚艷，廚師團隊以時令海鮮為主調，創作出三款各具特色的美點。蟹肉酥盒以新鮮蟹肉製作，配上清香檸檬泡泡，為酥脆外皮注入清新氣息。吞拿魚韃靼則以青瓜絲與晶瑩剔透的三文魚籽作點綴，每一口都帶來不同層次的口感變化。
最特別的要數煙三文魚三文治，除了選用優質煙三文魚外，更加入頂級魚子醬與酸忌廉，將經典英式下午茶三文治昇華至全新高度。配合新鮮烘焙的鬆餅及法式布里歐麵包，再配上法式果醬與濃郁奶油忌廉，每一口都充滿豐富層次。
甜點部分展現了糕點師傅的精湛技藝，四款創作各有特色。栗子蘋果蛋糕以榲桲果醬、白朱古力慕斯與栗子海綿蛋糕組成，帶來溫暖的秋日風味。蜂蜜金橘蛋糕則以金橘果醬與蜂蜜慕斯為主調，配上杏仁海綿蛋糕與金橘鏡面，酸甜平衡恰到好處。法國白乳酪配黑醋栗蛋糕融合肉桂海綿蛋糕、白乳酪慕斯與黑醋栗果醬，呈現出優雅的法式風情。最後的黑森林芭菲以櫻桃酒奶凍配車厘子雪葩，將德式經典重新演繹，為整個下午茶體驗劃下完美句號。飲品方面提供多元化選擇，除了經典的英式早餐茶、伯爵茶外，還有茉莉花茶、薄荷茶、洋甘菊茶及鐵觀音等東方茶品，所有咖啡或茶品均提供兩小時無限添飲服務！
【快閃買二送一】「奢華獻禮」魚子醬下午茶（三位用）
優惠價：$872，人均$291（
原價：$1,251）
【快閃第二位半價】「奢華獻禮」魚子醬下午茶 （兩位用）
優惠價：$645，人均$323（
原價：$834）
