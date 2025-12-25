聖誕節大批市民坐高鐵到內地旅遊探親

【Now新聞台】今天是聖誕節，大批市民到西九龍高鐵站乘坐高鐵到內地旅遊探親。

早上八時許，大批旅客帶同行李在高鐵站離境大堂排隊過關，閘口前人頭湧湧，候車大堂亦逼滿乘客。

旅議會早前預計，聖誕期間六成外遊旅行團都是短途高鐵團，不少旅客一家大小一同外遊，其中有家庭十幾人一起回鄉度假。

梁小姐：「因為遷就媽媽的假期，兩天假期，遷就她所以選擇短線，多人就一定多人，但沒有辦法，大家都是這個時間放假。香港也是多人，那就去其他地方玩樂，接下來自己都有兩天假期，另外兩天就會留在香港。」

陳先生：「不想在這裡過節，到內地過也有，去外國過也有，周圍去，香港都沒有氣氛，(內地)便宜一點，我認為舒服一點，空氣好點。」

