宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕節大餐食譜│盛食不浪費 酥皮做大餃
大節過後，派對食物會剩下不少，除了用來煮湯，也可以加入新鮮蔬菜，切碎再炒成餡，來做香噴噴的酥皮大餃，即睇Yahoo食譜：
大節過後，派對食物會剩下不少，除了用來煮湯，也可以加入新鮮蔬菜，切碎再炒成餡，來做香噴噴的酥皮大餃。材料方面最好是烹調簡單的肉類如雞肉或扒類，再配上新鮮蔬菜可以減少油膩感，成為新鮮餡料。酥皮方面則可以用超市很方便買到的印度酥餅，除了正常用法香煎，放入焗爐或氣炸鍋便可做成酥皮盒效果，即睇如何製作盛食酥皮大餃：
全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
盛食酥皮大餃（2人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
熟雞胸1/3個
洋葱半個
熟粟米粒100克
本菇半盒
西蘭花半個
忌廉蘑菇雞湯1/3罐
鹽少許
雜香草適量
粟粉芡水適量
急凍印度酥餅2塊
雞蛋1隻
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
文、攝：謝翠玲
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載?
其他人也在看
三文魚食譜│紙包味噌三文魚 咁樣蒸焗唔會老
是不是有時會有想偷懶不想開爐煮東西，但又不想吃外賣的苦惱？紙包蒸焗菜式非常快速方便，材料的配搭除了主菜如三文魚或雞肉，墊底的洋葱也非常重要，可以為紙包內提供水份，蒸肉類時便不會太乾身，吃起來便不老，同樣，味噌要加進去同蒸焗前，要先用味醂和醬油調勻，再淋進去，調味便可平均分佈，即睇如何製作紙包味噌三文魚：Yahoo Food ・ 1 天前
炊飯食譜｜雞肉雜炊飯
平均大概1-2周我就會煮個炊飯 不是因為我很愛吃 而是剛好可以清冰箱裡剩下的胡蘿蔔、蔥、菇之類的食材 通通給他喇進去再放個喜歡豬肉雞肉之類的 調味就用日式三件套醬油、味醂、米酒 綜合做了10次的心得 這樣都會蠻好吃的唷Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
煲仔菜食譜｜大馬站煲
聽名字大家可能以為大馬站煲是大馬菜，其實不是，大馬站煲是廣東菜。大馬站的名稱起源於清朝，當時兩廣總督經廣州一個叫大馬站的地方，看到當地一道煲仔菜，他叫下屬問當地人這是什麼，下屬不諳粵語，對方以為是問路，便回答「大馬站」從此那道煲仔菜定名為大馬站煲！今天來煮大馬站煲，即是蝦醬豆腐火腩煲，這幾天香港的天氣超級冷，一定要吃一些熱騰騰的煲仔菜，吃大馬站煲最適合不過！ 影片：https://youtu.be/lYCcsnQGui4Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
魚腥草蘋果水食譜│防感冒超簡便潤喉水 不用加糖也酸甜出味
魚腥草蘋果水只要用上蘋果和魚腥草，便可以有消炎、防感冒又潤喉，在這個時候煲最好不過。材料中除了蘋果，另一種魚腥草在鮮草藥攤便買到，雖然叫魚腥草，但其實腥的是其葉子，而平日常用的則是其根部，而這個水的防感冒和消炎功效便來自它。不過魚腥草偏寒，女士飲用還是要注意。這個水不用加糖也酸酸甜甜，不計功效也是美味的飲品。另外要留意魚腥草不要以為煲得越久越有益，相反，煲太久會失去本來有益成份，所以只煲一會便好，即睇如何煲魚腥草蘋果水：Yahoo Food ・ 23 小時前
咖啡食譜｜菠蘿冰咖啡
最近睇澳門美食節目介紹某 cafe招牌, 於是自己試沖便愛上Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
天后美食｜懷舊港式小食店「登登登凳」必試足料碗仔翅/自家製豬油渣麵
位於天后電器道的「登登登凳」是一間主打懷舊港式小食的小店，招牌的碗仔翅、滷水小食等都是自家製作，連豬油渣麵的豬油渣都堅持自己炸。Yahoo Food ・ 15 分鐘前
聖誕牛油曲奇棒
🎄聖誕節🎄系列之 「聖誕🧈牛油曲奇棒」 又到聖誕🎶 又到聖誕 🎶 下星期就係一年一度的聖誕節喇！！ 記得幾年前整過幾次聖誕花圈曲奇餅，今年係網上見到呢款聖誕曲奇棒，已經心心眼😍😍 參考左2個網上的做法，原食譜係切一條條壓落個模度，但我覺得因為個模唔係硬模，如果個粉團係比較實少少的，好難壓到落個模度，所以我用左唧花曲奇的食譜，唧落個模度，咁樣容易操作好多👍👍 成品賣相真係好得，勁吸睛，超級有聖誕氣氛🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/193bwCwB5d/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 22 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
國三出道拿下東寶公主寶座！ 長澤雅美2025真空上陣！
2000年那場東寶灰姑娘選拔，長澤雅美才12歲，穿著便服站在台上，結果評審眼睛一亮，直接把大獎砸給她，史上最年輕得主就這樣誕生！Japhub日本集合 ・ 18 小時前
好萊塢名導夫婦遇害 川普發文扯上政治
（法新社洛杉磯15日電） 好萊塢名導羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子辛格（Michele Singer Reiner）昨天被發現陳屍洛杉磯家中，總統川普發文表示，這起謀殺案與羅勃雷納對他的批評有關。在各界紛紛對羅勃雷納遇害一事表達哀悼之際，川普卻對這位好萊塢指標性人物發動粗暴的猛烈攻擊，似乎將這起命案歸咎於羅勃雷納對他的「狂怒」批評。法新社 ・ 6 小時前
中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？
《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 1 天前
驅魔龍族馬小玲︳吳千語演馬小玲備受批評 網民負評︰我和殭屍有個誤會
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，劇情和唔少角色至今仍然深入民心，被指係「亞視神劇」；Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
謝霆鋒張柏芝大仔Lucas深圳被捕獲 帥氣外表獲網民大讚：真的是越大越帥氣
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然佢哋已經離婚及分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在「 35+ 」串謀顛覆國家政權案中被裁定罪成、判囚 7 年的趙家賢，因被認為獄中表現良好，上月底提早獲釋。《無綫新聞》今日（15 日）刊出專訪，他表示在囚期間閱讀多本與國家發展相關的書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
45歲張柏芝喊「我要生到不能生」！劉嘉玲爆多年前對話：男友都沒有就說要生小孩
張柏芝在最新綜藝《一路繁花2》中談到自己的生育觀，坦言「一輩子的夢想就是生小孩、當媽媽」，甚至說出「要生到不能生為止」。她對「媽媽」這個角色的強烈期待，也讓身旁的劉嘉玲想起一段多年往事。姊妹淘 ・ 14 小時前
中國富豪靠美國代孕生300子女？揭「嫁畀有錢人」成攀附權貴新招
中國富豪徐波被揭在美國透過代孕誕下過百子女，報道指部分人視子女為建立權勢網絡工具，美國法院與地方政府近年開始關注相關制度風險。Yahoo財經 ・ 19 小時前
聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？
聖誕節快到了，應該有不少人都為準備聖誕禮物而絞盡腦汁。假如你想送禮物給男朋友、老公或者心儀男孩的話，有些禮物地雷要避免踏上！日本一項關於男生最不想收到禮物的調查中，整理出男生收到會覺得困擾的禮物排行榜Top 7，沒想到連頸巾與名牌都上榜！Yahoo Style HK ・ 18 小時前