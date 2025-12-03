聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）｜迪士尼空降尖沙咀/角落小夥伴動感遊戲/UNIQLO聖誕樂園

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為九龍區，我們會持續更新呢！
聖誕節好去處九龍區1. 海港城Magical Christmas
海港城與香港迪士尼合作，帶來樂園外在香港最大規模的聖誕活動「Magical Christmas @海港城」，將香港迪士尼20周年奇妙派對及「A Disney Christmas」的聖誕歡樂氣氛延伸到尖沙咀，供大家免費參觀。特設五大主題打卡位，海運大廈露天廣場設有由多棵聖誕樹組成的9米高「奇妙聖誕樹」，旁邊有10米長「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置，米奇、米妮、唐老鴨等均以20周年巡遊裝束、手持不同樂器現身。海運大廈正門大樓梯有全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」主題裝置，找到安娜、愛莎、小白的蹤影，必影高達6米高的冰雪拱門。海運大廈地下中庭的「Duffy與好友聖誕小屋」活動區，滿佈Duffy與好友冬日造型毛公仔及聖誕佈置，亦發售多款限定紀念品，所有收益將撥捐「願望成真基金」。海港城則有「Magical Christmas快閃店」，設兩大打卡位，包括一部以米奇造型和顏色為設計靈感的原大香港市區的士，以及由香港鐵路模型師打造的香港第一個極細緻1:87港鐵迪士尼綫場景，打卡之餘，粉絲可買到超過200款迪士尼主題商品，包括香港迪士尼20周年限定商品、全新香港系列主題商品、港鐵與香港迪士尼20周年系列，從珍藏級鐵路模型到生活小物一應俱全！
「Magical Christmas @ 海港城」
日期：2025年11月12日-2026年1月4日
地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭（地圖按此）
聖誕節好去處九龍區2. 荷里活廣場× Sumikkogurashi角落小夥伴白色奇幻聖誕
鑽石山荷里活廣場聯乘日本人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴舉行白色奇幻聖誕主題活動，一眾角落小夥伴如企鵝、貓、蜥蜴、與山等以全新冬日造型可愛登場，藏身於浪漫雪景與甜點之間，6大主題打卡及2大玩樂專區中，最矚目的必定是首次亮相的5米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置；另有兩大動感遊戲設施，包括全長7米「冰雪極地飛索」及5米長「冰極冒險滑梯」，可體驗高空滑行的刺激快感，荷里活廣場VIC會員憑指定積分，即可換領入場券一張！同場設有角落小夥伴聖誕期間限定店，出售日本版角落小夥伴產品，以及全港首賣冰川雪國主題的限定商品，包括迷你匙扣相機、滑鼠墊及浴室地氈，極具收藏價值，粉絲們萬勿錯過！
荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」
日期：2025年11月15日至2026年1月4日
時間：11am-8pm
地點： 鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場（地圖按此）
聖誕節好去處九龍區3. 德福廣場「Pucky 聖誕奇幻森林」
德福廣場聯乘香港藝術家Pucky（畢奇）創作的小精靈呈獻全港首個「Pucky聖誕奇幻森林」，把商場搖身變成為木系夢幻森林，配合浪漫光影交織，營造出童話般的氛圍，6大互動打卡位包括全球首度亮相的3米高巨型大耳怪獸豆子，以及4米高森林樹屋，樹屋內懸掛大量星形燈飾加上多塊鏡面折射燈光效果，營造出絕美浪漫氛圍。現場亦設有木林展覽區及期間限定店，既可欣賞藝術家畢奇借出的珍藏展品，了解每件作品背後的靈感來源與故事，亦能入手數十款角色精品及全球首發商品，從擺設、小飾物、文具到生活用品，應有盡有。12月6日更舉行「PUCKY 藝術家簽名會」，Pucky出現身與粉絲互動。另商場於聖誕期間的多個週末及公眾假期，舉辦一連串的精彩活動，包括聖誕氣球扭扭樂、聖誕動感舞會、聖誕歌聲馬拉松等，能沉浸在溫馨洋溢的聖誕佳節。
德福廣場「Pucky 聖誕奇幻森林」
日期：即日至2026年1月4日
時間：11am-9pm
地點：德福廣場一期地下中庭（地圖按此）
聖誕節好去處九龍區4. Mira Place「“Gift” Warmth this Christmas」
Mira Place與UNIQLO合作打造全球首個暖「粒粒」聖誕樂園「“Gift” Warmth this Christmas」，以入UNIQLO禮物盒和溫暖聖誕元素帶來6大溫暖系聖誕打卡位，包括7米高暖「粒粒」聖誕樹屋、以搖粒絨物料及HEATTECH小物打造的打卡牆、4米高沉浸式聖誕雪人屋、聖誕巨型禮物盒等，而Mira Place行人天橋上則有巨型充氣聖誕冷帽、諾士佛臺旁邊的Mira Steps亦化身聖誕階梯，每日5點亮燈後更有節日氣氛。商場中庭每15分鐘更有音樂光影匯演，指定日子聖誕老人見面會及送禮活動，充滿聖誕氣氛！
Mira Place「“Gift” Warmth this Christmas」
日期： 即日起至2026年1月1日
時間： 10am-10pm（戶外裝飾開放至12mn）
地點： Mira Place 中庭、大堂、行人天橋及 Mira Steps（地圖按此）
聖誕節好去處九龍及新界區5. 領展「紅爆聖誕:玩轉暖『粒粒』派對」
領展聯乘美國經典糖果品牌Jelly Belly，於即日至2026年1月11日於旗下20個商場舉辦「紅爆聖誕:玩轉暖『粒粒』派對」活動，以搶眼的紅色結合錯視藝術設計，打造一系列充滿創意與玩味的打卡熱點及Jelly Belly聖誕場景，當中樂富廣場有巨型糖果熱氣球與反「豆」列車、啟田商場有反「豆」賽道與巨型扭蛋機、TKO Gateway則以浪漫粉紅糖果，營造滿滿甜蜜氛圍等。此外啟田商場於2026年1月3日舉辦「糖果小精靈彈跳比賽」，小朋友只要穿成糖果小精靈，參加免費的彈跳比賽，即可獲得豐富禮品包，勝出者更有機會得到Jelly Belly限定禮品及豐富獎品，同日糖果姐姐更會現場派發糖果，充滿歡樂氣氛。
「紅爆聖誕: 玩轉暖『粒粒』派對」
日期：2025年11月21日起至2026年1月11日
地點：20個指定參與領展商場，包括樂富廣場（地圖按此）、啟田商場（地圖按此）、TKO Gateway（地圖按此）
聖誕節好去處九龍區6. 又一城《BABY MIRROR GO ROUND》
MIRROR的卡通化身「BABY MIRROR」首次聯乘Sanrio家族推出《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》系列，12位成員分別化身Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty × 姜濤、My Melody × Anson Lo、布甸狗 × 呂爵安Edan等，並於2025年11月25日起登陸又一城打造出全港最閃亮的聖誕主題裝置，最吸睛的莫過於高達9米的巨型旋轉木馬，頂部戴上毛茸茸聖誕帽，象徵MIRROR舞台的閃耀光芒木馬上，更有12位BABY MIRROR成員等你來合照。其他打卡位還有2.6米高聖誕水晶球、綿花糖車、8米長互動隧道等，粉絲們可以近距離感受偶像的可愛一面。
活動期間限定店同步開幕，獨家發售《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》聯乘商品，包括毛公仔、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定產品等，更設有Sanrio Gift Gate專區，推出髮夾、化妝袋、DIY電話繩等聖誕精品。另於活動期間登記成為My FESTIVAL會員，並即日以指定電子貨幣消費滿$2,500，即可換領限量版「BABY MIRROR GO ROUND」應援鏡連鏡套，一物兩用，既可當隨身鏡，又可變身應援手牌，粉絲必搶！
SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk
日期：2025年11月25日至2026年1月1日
時間：11am - 9pm
地址：又一城LG2（地圖按此）
相關文章：聖誕好去處2025｜BABY MIRROR變身Sanrio角色！9米高旋轉木馬+巨型水晶球+夢幻隧道+限量精品
聖誕節好去處九龍區7. 朗豪坊 Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS
英國爆紅品牌Noodoll首度登陸香港，於11月14日起帶來「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」主題活動，4樓通天廣場化身充滿節日儀式感的「薯誕百貨」，12隻造型獨特的毛毛Noodoll置身於精緻奢華的百貨公司場景中等大家發掘，全場焦點必屬全港獨有4米高Noodoll閃亮聖誕樹，還有暗藏「壞蛋四小薯」的巨型聖誕蝴蝶結，尤如置身「Merry PotatoMAS」聖誕盛典。活動更帶來一系列限量版禮品，如Noodoll薯仔家族化身一罐罐薯寶湯，以及更多精品將於薯誕百貨禮品部獨家登場；更會舉行聖誕大抽獎，有機會贏得最新iPhone 17 Pro、Noodoll冬日暖暖限量版電話繩等豐富獎品。
「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」
日期：2025年11月14日至2026年1月1日
時間：10:30am-10:30pm
地點：朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此）
聖誕節好去處九龍區8. life@KCC及joy@KCC冬日好萌友音樂會
life@KCC及joy@KCC即日起帶來「冬日好萌友音樂會」，設7大萌爆小鎮動物打卡位，空中花園 Green@KCC有由狐狸與小熊乘坐雪橇打造的音樂旅程；Joy@KCC 2樓的聖誕音樂盛宴，由打鼓能手貓頭鷹、小號高手狐狸、唱高音的麋鹿、輕撥小結他的可愛小熊演奏悅耳的交響曲；life@KCC 3樓則有小熊暖暖報佳音、音樂小鎮大門、萌友鋼琴協奏曲、小鎮的聖誕派對、動物萌友禮物大使，讓大家置身於充滿音樂與童真的奇幻國度。
11月及12月的指定週末將有6大聖誕樂藝工作坊，可DIY聖誕馬賽克木盒、胡桃夾子閃閃燈箱、迷你松果聖誕樹、聖誕夢幻音樂盒等手作；其他指定日子更有5大「繽紛冬日慶典」，包括聖誕市集、聖誕老人見面會，更邀得兒童合唱團和小舞者，以及本地年輕Busker到場表演，充滿節日氣氛。
life@KCC及joy@KCC冬日好萌友音樂會
日期：2025年11月8日至2026年1月4日
時間：10am-10pm
地點：葵涌葵昌路72至76號life@KCC（地圖按此）、葵涌葵昌路51號joy@KCC（地圖按此）
聖誕節好去處九龍新界區9. 置富Malls「MERRY EAT~MAS為食聖誕」
置富Malls聯乘Plastic Thing，於旗下4大商場舉行「MERRY EAT~MAS為食聖誕」，為食妹Fatty與麵團生物Puffy、光頭仔Bald Boy、女神 Luison一同以獨家脹卜卜造型現身，包括當中馬鞍山廣場「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」、+WOO嘉湖「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」、置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」、置富第一城「 Fatty暖心聖誕甜品屋」，帶來一個個以烘焙美食與應節甜品為主題的派對慶典場景。商場亦推出期間限定的Plastic Thing為食Fatty「焗盤連隔熱墊套裝」以及「抹抹嘴紙巾套」，Fortune+會員於指定商場內任何兩間不同商戶累積消費滿指定金額即可換領，將可愛的為食妹帶返屋企。
馬鞍山廣場 – 為食Fatty聖誕甜蜜樂園
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（地圖按此）
+WOO嘉湖 – 聖誕爆「脆」曲奇Party屋
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（地圖按此）
置富都會 – Fatty夢幻聖誕烘焙屋
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：紅磡置富都會L7大堂（地圖按此）
置富第一城 – Fatty暖心聖誕甜品屋
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
地點：置富第一城地下A1及A3區及置富第一城 · 樂薈中庭（地圖按此）
聖誕節好去處九龍區10. iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」
iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師Tombonia以其筆下的貴婦犬Muck作主角，舉行「萌犬Muck暖暖聖誕物語」，3大打卡區域包括地下正門iPIAZZA的「萌汪Muck聖誕野營歷險」，5米高聖誕老人造型的Muck，展示他最喜歡的冬日活動：露營、滑雪及垂釣等；三樓iFUNCTION的「汪星歐陸聖誕浪漫之城」，Muck在火樹銀花的溫馨小鎮中，化身咖啡師及速遞員等不同角色造型；大堂樓層iEXHIBITION的「萌Muck聖誕販機站」，由Muck帶大家到售賣機前選購飲品零食，充滿日系的都會聖誕氣氛，同場亦設全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，共有6款Muck手機保護殼供換領，由2025年11月14日起以電子消費達$800或以上即可換領，名額有限，大家記得要密切留意！
iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
時間：10:30am-10:30pm
地點：地下 iPIAZZA、3 樓 iFUNCTION、大堂樓層 iEXHIBITION（地圖按此）
