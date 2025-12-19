Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！ Pinkoi聖誕市集/ 全港最齊扭蛋樂園/TOMICA 周年慶典

一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為新界區，我們會持續更新呢！

聖誕節好去處新界區1. Pinkoi x 東薈城「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」

東薈城名店倉首度聯乘亞洲設計購物平台Pinkoi，於12月19至21日及24至26日舉辦「HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集」，雲集超過100間來自日本、韓國、台灣及泰國的原創設計品牌，當中不少品牌屬首次來港參展，又有人氣KOL開檔慈善義賣、國際得獎咖啡、兩大聖誕工作坊，12月25日起一連三日更有現場音樂表演，新晉歌手 Aiden（洪助昇）、獨立唱作歌手HOPUI（何佩）將輪流現場獻唱聖誕金曲與頌歌，為市集注入節日氣氛。

Pinkoi x 東薈城「HO~HO~HOLIDAY聖誕市集」

地址：東薈城名店倉四樓平台廣場（地圖按此）

日期：2025年12月19至21日及24至26日

營業時間：1-8pm

網址：按這裡

東薈城名店倉首度聯乘亞洲設計購物平台Pinkoi，於12月19至21日及24至26日舉辦「HO~HO~HOLIDAY 聖誕市集」。（相片來源：官方照片）

雲集超過100間來自日本、韓國、台灣及泰國的原創設計品牌。（相片來源：官方照片）

當中不少品牌屬首次來港參展，可盡情揀選聖誕禮物。（相片來源：官方照片）

12月25日起一連三日更有現場音樂表演，新晉歌手 Aiden（洪助昇）、獨立唱作歌手HOPUI（何佩）將輪流現場獻唱聖誕金曲與頌歌。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區2. 屯門市廣場x TOMICA 55周年聖誕慶典

屯門市廣場中央廣場化身大型TOMICA玩具車世界，設有5大打卡專區及2大遊樂專區，帶來全港首棵6米高紅白車盒聖誕樹，並展出TOMICA X SUZUKI JIMNY 55周年特別版真車、1:1經典車盒打卡牆，彷如走進放大版玩具世界。場內設逾200呎的巨型主題情景模型，以200架玩具車、數百件Playset及最新MTR x PLARAIL系列呈現香港特色迷你城市，粉絲可參加每日小挑戰，於情景模型中尋找答案，有機會贏得限量禮品。另「TOMICA 55周年珍藏展覽」，展出超過400架TOMICA精選車款。

而小朋友可在「車手挑戰站」挑戰駕駛、入位、泊車等基本駕駛技巧，又或參與TOMICA Playset試玩、極速賽道、TOMICA畫廊等免費遊戲。於指定日子憑消費更可參加聖誕巨型扭蛋機贏取最新車款，並與TOMICA MASCOT T KUN見面。期間限定店同步登場，發售數百款精品，包括全港首賣TOMICA會場限定車、會場限定2025 TOMICA聖誕禮物套裝，以及TOMICA Premium Unlimited《頭文字D》全新產品，車迷們必到！

屯門市廣場x TOMICA「55周年聖誕慶典」

日期︰2025年12月5日至2026年1月4日

時間︰10am-10pm

地點︰ 屯門市廣場1期1樓中央廣場（地圖按此）

屯門市廣場中央廣場化身大型TOMICA玩具車世界，設有5大打卡專區及2大遊樂專區，帶來全港首棵6米高紅白車盒聖誕樹。（相片來源：官方照片）

巨大化TOMICA車盒打卡區，彷如走進放大版玩具世界。（相片來源：官方照片）

展出TOMICA X SUZUKI JIMNY 55周年特別版真車。（相片來源：官方照片）

小朋友可在「車手挑戰站」挑戰駕駛、入位、泊車等基本駕駛技巧。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區3. 大埔超級城《聖誕冰川之旅》

大埔超級城聯乘著名西班牙插畫家 Miguel Ángel Camprubí創作《聖誕冰川之旅》，商場C區變成夢幻雪國，以冰川山脈為背景，中央是一座色彩繽紛的聖誕郵局，聖誕老人手持禮物袋，融合童話元素與節日氛圍，大家可走入郵局內親手設計屬於自己的聖誕電子賀卡，自由搭配可愛角色和節日圖案，為親友送上祝福。活動更推出兩款Camprubí限定精品，包括2026年月曆、磁鐵，The Point會員憑指定積分或即日單一電子消費即可換領。

同場還有其他活動，包括讓主子參與的「汪星人迷宮大作戰」、聖誕主題及寵物主題工作坊、聖誕老人巡遊、聖誕仙子派發糖果、聖誕報佳音、除夕倒數活動、合唱團獻唱等，12月28日或之前更有抱抱犬「Petstival 聖誕市集」，可選購心儀聖誕禮物。

大埔超級城《聖誕冰川之旅》

日期：即日起至2026年1月4日

地點：大埔超級城C區（地圖按此）

大埔超級城聯乘著名西班牙插畫家 Miguel Ángel Camprubí創作《聖誕冰川之旅》，商場C區變成夢幻雪國。（相片來源：官方照片）

場景中有多位可愛角色在雪地一展身手，營造出歡樂洋溢的聖誕氣氛。（相片來源：官方照片）

大家可走入郵局內親手設計屬於自己的聖誕電子賀卡，自由搭配可愛角色和節日圖案，為親友送上祝福。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區4. 恒基四大商場 X 小樹派派【聖誕森林營】

恒基地產旗下四大商場聯乘首次登陸香港、來自芬蘭森林的小樹精靈「小樹派派」呈獻【聖誕森林營】，商場化身聖誕森林營地、打造4大夢幻打卡裝置，當中荃灣千色匯變身芬蘭聖誕村，設有「小樹派派聖誕幻鏡屋」及高達3米的「派派光影聖誕樹」；沙田廣場的「聖誕『派』對露營車」，可跳進車內打卡，感受置身在芬蘭森林露營的節日氛圍；元朗千色匯則化身沉浸式「『派』禮夢幻盒子」，走進鏡面禮物盒，光影像魔法般層層疊疊延伸，節日氣氛爆棚。

以上三大商場加上沙田中心同步推出大「派」聖誕好禮換領活動，凡消費滿指定金額，即可換領限定「小樹派派」精品，包括型格摺疊式旅行袋、暖入心暖水壺、派派4合1充電器及迷你藍牙喇叭。另指定日子將有小樹派派抱抱「派」對、聖誕「派」藝工房、小舞者聖誕舞蹈演出等，送上最暖心的聖誕祝福！

恒基四大商場 X 小樹派派【聖誕森林營】

活動日期：即日起至2026年1月1日

活動時間：12nn-9pm

地點：荃灣千色匯（地圖按此）、沙田中心（地圖按此）、沙田廣場（地圖按此）、元朗千色匯（地圖按此）

恒基地產旗下四大商場聯乘首次登陸香港、來自芬蘭森林的小樹精靈「小樹派派」呈獻【聖誕森林營】。（相片來源：官方照片）

元朗千色匯則化身沉浸式「『派』禮夢幻盒子」，走進鏡面禮物盒，光影像魔法般層層疊疊延伸，節日氣氛爆棚。（相片來源：官方照片）

沙田廣場的「聖誕『派』對露營車」，可跳進車內打卡，感受置身在芬蘭森林露營的節日氛圍。（相片來源：官方照片）

另指定日子將有小樹派派抱抱「派」對、聖誕「派」藝工房、小舞者聖誕舞蹈演出等，送上最暖心的聖誕祝福！（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區5. D‧PARK 「『扭』轉聖誕樂園」

荃灣 D‧PARK首度聯乘日本Bandai GashaponTM 扭蛋玩具，舉辦「『扭』轉聖誕樂園」，商場一樓中庭雲集逾1,000部扭蛋機、多達900多款人氣動漫及卡通品牌扭蛋，陣容堪稱全港最齊全！現場除有8米高閃亮幻彩聖誕樹，更設「Ho-Ho-Ho!Adventure」互動遊樂區，小朋友可大玩5米高聖誕滑梯波波池、5米高巨型打卡夾公仔機，週末更有聖誕主題音樂及才藝表演、扭蛋殼升級再造DIY工作坊、兩大聖誕工作坊等，締造充滿意義的節日回憶！

最後當然少不了Bandai聖誕期間限定店，設立體高達打卡位，發售超過400款主題精品包括全新YURUGUN系列，為大家搜羅心儀聖誕禮物。其他指定日子邀得超過2百位小小表演者與16 組表演團隊到場獻藝，帶來一場融合K-Pop、芭蕾舞、藝術體操、歌唱及跆拳道等多元節目的聖誕匯演。

D‧PARK x GASHPON「『扭』轉聖誕樂園」

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

時間：12nn-8pm

地點：D·PARK L1中庭（地圖按此）

D‧PARK Ho-Ho-Ho!Adventure 聖誕嘉年華

日期: 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日

時間: 12nn-8pm

地點: D·PARK L1室內草地（地圖按此）

荃灣 D‧PARK首度聯乘日本Bandai GashaponTM 扭蛋玩具，舉辦「『扭』轉聖誕樂園」。（相片來源：官方照片）

5米高聖誕滑梯波波池（相片來源：官方照片）

5米高巨型打卡夾公仔機（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區6. 香港黃金海岸 x PINK & VEN 抱抱粉紅聖誕

韓國人氣插畫組合PINK & VEN登陸香港黃金海岸，由即日起至2026年1月4日帶來「Pinkmas of Love」 主題活動，粉紅兔PINK、大熊VEN連同好友們「雪白兔SNOW」、「嬉皮鴨HIPPY」以最萌姿態現身，商場中庭特設4米高粉紅聖誕樹、心形長椅等，12月6及7日有雲集20個精選品牌的「粉紅聖誕市集」，帶大家進入粉紅聖誕的夢幻國度。

黃金海岸酒店大堂搖身一變成為 PINK & VEN 夢幻雪景打卡區，兩位主角化身聖誕老人、乘坐雪橇登場，加上粉紅色背景牆、聖誕樹及雪地圖案等元素，重現主角居住的小鎮場景；酒店亦推出PINK & VEN 聖誕童趣住宿計劃，每晚$1,380起即可入住豪華海景客房，包括獨家的 PINK & VEN 抱枕、參加聖誕樹工作坊，以及暢玩「冬日繽紛遊樂室」等，人均$460起，能共度浪漫又甜蜜的節日。

香港黃金海岸 x PINK & VEN 抱抱粉紅聖誕

地點：黃金海岸商場中庭 Piazza Courtyard（地圖按此）、黃金海岸酒店（地圖按此）

日期：11月15日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

PINK & VEN 聖誕童趣住宿計劃

日期：即日起至2026年1月4日

房價：$1,380起，2大1小入住計人均$460起

按此經官網預訂

韓國人氣插畫組合PINK & VEN登陸香港黃金海岸，由即日起至2026年1月4日帶來「Pinkmas of Love」 主題活動。（相片來源：官方照片）

商場中庭特設4米高粉紅聖誕樹、心形長椅等。（相片來源：官方照片）

黃金海岸酒店大堂搖身一變成為 PINK & VEN 夢幻雪景打卡區。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區7. 青衣城Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園

美國人氣彩虹熊「Care Bears」登陸青衣城，打造全港首個「Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園」，5大角色將換上聖誕造型，穿梭於4大多巴胺色系打卡場景，其中最矚目的定必是6.5米高超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕、5米高彩虹馬卡龍聖誕樹；同場的期間限定店，出售近100款周邊精品及獨家限定版產品，包括迷你照相機，彩色菲林相機，智能手錶等，粉絲們不容錯過！其他日子還有連串精彩活動，包括Cheer Bear粉絲見面會、國際無伴奏合唱Gala、聖誕歌聲馬拉松、聖誕動感舞會等，而青衣城2期2樓平台花園有聖誕燈海步道，以及「冬日泡泡光影秀」，能沉浸在七彩泡泡的夢幻世界中。

Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園

日期：即日起至2026年1月4日

時間：11am–9pm

地點：青衣城一期一樓中庭（地圖按此）

美國人氣彩虹熊「Care Bears」登陸青衣城，打造全港首個「Care BearsTM聖誕彩虹甜蜜樂園」。（相片來源：官方照片）

6.5米高超巨型Cheer Bear聖誕蛋糕。（相片來源：官方照片）

5米高彩虹馬卡龍聖誕樹。（相片來源：官方照片）

期間限定店出售近100款周邊精品及獨家限定版產品，包括迷你照相機，彩色菲林相機，智能手錶等，粉絲們不容錯過！（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區8. 元朗 YOHO 星願聖誕Christmas Wish Upon a Star

元朗YOHO帶來「星願聖誕Christmas Wish Upon a Star」主題活動，YOHO MALL II的「星願奇幻小徑」，多棵璀璨聖誕樹配上閃爍水晶柱，營造出無限延伸的空間感；YOHO MALL I 的「『森』願星光庭園」，設有7米高華麗鏤空「星語願之塔」，塔下的水晶樹與特效造型鏡打造360度零死角美拍天堂，配上聖誕限定「星願之窗」濾鏡，交織出奇幻景象。

商場亦帶來豐富節慶活動，除了匯聚多間香港本地職人及手工品牌的選物市集「PICK! Market」，還有帶來舞蹈與經典聖誕樂曲等現場表演的「聖誕『星』and Dance」，以及一系列工作坊，大人細路都可親手製作聖誕花茶手作禮物盒、聖誕老人塑膠彩等，享受不一樣的聖誕節。

星願聖誕Christmas Wish Upon a Star

日期： 由即日起至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點：YOHO MALL I （地圖按此）及 II中庭（地圖按此）

YOHO MALL II的「星願奇幻小徑」，多棵璀璨聖誕樹配上閃爍水晶柱，營造出無限延伸的空間感。（相片來源：官方照片）

YOHO MALL I 的「『森』願星光庭園」，設7米高華麗鏤空「星語願之塔」，塔下的水晶樹與特效造型鏡打造360度零死角美拍天堂。（相片來源：官方照片）

選物市集「PICK! Market」匯聚多間香港本地職人及手工品牌。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處新界區9. 昂坪冬日夢幻樂園

昂坪360於即日起至2026年1月1日舉行「昂坪冬日夢幻樂園」，昂坪市集設有3米高巨型纜車造型夾蛋機，大家可以坐上雪橇與雪人合影，或與薑餅人自拍；戶外聖誕CHOP CHOP蓋印站則有3大經典聖誕打卡位，包括聖誕花環、星願聖誕樹及迷你聖誕小屋，充滿聖誕氣氛。

活動期間，大會推出$30小童來回纜車優惠，只要憑即日小童來回纜車門票或有效360全年通的人士可免費獲贈「昂坪冬日夢幻樂園任務手冊」，凡集齊3個蓋章，完成指定任務即可參與巨型夾蛋活動，有機會獲得精美聖誕禮品！

昂坪冬日夢幻樂園

活動日期：2025年11月22日 – 2026年1月1日

時間︰10:30am-5:30pm

地點︰昂坪市集圓形廣場（地圖按此）

按此經Klook預訂昂坪360纜車門票

昂坪市集設有3米高巨型纜車造型夾蛋機，大家可以坐上雪橇與雪人合影，或與薑餅人自拍。（相片來源：官方圖片）

戶外聖誕CHOP CHOP蓋印站則有3大經典聖誕打卡位包括聖誕花環、星願聖誕樹及迷你聖誕小屋，充滿聖誕氣氛。（相片來源：官方圖片）

凡集齊3個蓋章，完成指定任務即可參與巨型夾蛋活動，有機會獲得精美聖誕禮品！（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處新界區10. 荃新天地

高達及動漫迷今個聖誕必到荃新天地，荃新天地1期的《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃，設有多個高達打卡場景，包括4米高Wing Gundam Zero（EW）超巨型打卡牆、配以煙霧及燈效的1.8米高型格高達 RX-78-2、Wing Gundam Zero（EW）及 Gundam Deathscythe Hell （EW），更重現《新機動戰記高達W》希羅・尤、迪奧・麥韋等多位高達駕駛員的專屬場景，同場更有全港首發的KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM聯乘系列、Bandai高達模型玩具，而KYUBI 期間限定店則有KYUBI Charm系列。

至於荃新天地2期則有「東立聖誕動漫祭」，特設東立期間限定店，發售多部人氣漫畫及會場限定商品，包括全球首賣的《火鳳燎原》殘兵紀念手錶及「三英來朝」會場限定立牌、SHOHORIKU「砌合金黃金俠」系列 、獨家優先發售的《葬送的芙莉蓮》精品、「Death Note 人狼」及「排球少年」桌遊等，更雲集多部人氣動漫作品的打卡位，包括《SPY×FAMILY間諜家家酒》聖誕主題場景，以及《鬼滅之刃》、《排球少年！！》及《新蠟筆小新》等主題角色立牌，打卡之餘，亦可參加其他精彩節目包括《火鳳燎原》作者陳某簽名會、全港首個「動漫音樂派對AnimePop Party」、動漫原創市集、Cosplay相片展覽等，成為今個冬季動漫迷必到的打卡朝聖地！

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

日期：2025年12月5日至2026年1月4日

時間：10:30am-10pm（TBC）

地點：荃新天地1期高層地下中庭（地圖按此）

東立聖誕動漫祭

日期：2025年11月29日至2026年1月4日

時間：12nn–8pm（特別日子會延後至10pm）

地點：荃新天地2期高層地下中庭（地圖按此）

荃新天地1期的《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃，設有多個高達打卡場景。（相片來源：官方圖片）

KYUBI 期間限定店則有KYUBI Charm系列。（相片來源：官方圖片）

荃新天地2期則有「東立聖誕動漫祭」，雲集多部人氣動漫作品的打卡位。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處新界區11. 沙田新城市廣場「星夜願語．光影匯演」+「聖誕奇幻馬戲團嘉年華」

沙田新城市廣場全新戶外空中花園「NTP Sky Garden」正式開幕，聯乘日本光雕藝術團隊NAKED Inc.，打造期間限定光影匯演，打頭炮有「星夜願語．光影匯演」，首次將聖誕傳統元素與日本知名景點節日景象融合於戶外水幕匯演，帶來一場融合水幕、光影、藝術與音樂的聖誕夢幻感官饗宴。

除了「星夜願語．光影匯演」外，商場1期3樓中庭化身「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」，以馬戲團主題打造4大打卡遊樂設施，最吸睛的是全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」，巨型聖誕樹化身刺激有趣的旋轉滑梯，小朋友隨時可滑進童話歡樂世界；現場還有巨大版水晶球，逢星期五及周末更有飄雪體驗，可感受漫天飛雪的白色聖誕！另1期1樓東翼的聖誕冬日市集，匯聚十多個本地品牌，由甜品美食、街頭小吃到時尚飾物、家居擺設等應有盡有。

新城市廣場「星夜願語．光影匯演」

日期：由即日起至2026年1月1日

時間：6:30pm-10pm

地點：新城市廣場1期7樓 NTP Sky Garden（地圖按此）

新城市廣場「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」

日期：由即日起至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭（地圖按此）

新城市廣場「聖誕手作市集」

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

時間：11am-9pm

地點：新城市廣場1期1樓東翼（地圖按此）

聯乘日本光雕藝術團隊NAKED Inc.，打造期間限定光影匯演，打頭炮有「星夜願語．光影匯演」。（相片來源：官方圖片）

商場1期3樓中庭化身「聖誕奇幻馬戲團嘉年華Christmas Circus TOWNival」，以馬戲團主題打造4大打卡遊樂設施。（相片來源：官方圖片）

最吸睛的是全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」，巨型聖誕樹化身刺激有趣的旋轉滑梯，小朋友隨時可滑進童話歡樂世界。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處新界區12. 圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

圍方與本地藝術家Jim Chan合作，以其筆下得意角色Chubbi Chunk組成「Chubbi Sweetie Xmas」，角色換上9款趣怪造型，打造6大沉浸式主題打卡體驗，全場矚目焦點為9米高夢幻糖霜聖誕樹，掛滿近20款甜品裝飾，聖誕樹底亦展示了歷代經典Chubbi Chunk造型，絕對是打卡首選！商場L2園藝花園有3米高「星光甜點摩天輪」，傍晚時分將亮起燈光，指定日子更有浪漫飄雪表演，來一個偽白色聖誕。另還有一連串主題活動，包括Chubbi Santa x Mr. CupCake 見面會、音樂活動如Chubbi Chunk Cafe 音樂特調、聖誕歌聲馬拉松等，伴大家度過愜意聖誕。

圍方「Chubbi Sweetie Xmas」

日期：即日起至 2026 年 1 月 4 日

地點：圍方 L2 中庭及 L2 戶外園藝花園（地圖按此）

圍方與本地藝術家Jim Chan合作，以其筆下得意角色Chubbi Chunk組成「Chubbi Sweetie Xmas」。（相片來源：官方圖片）

全場矚目焦點為9米高夢幻糖霜聖誕樹，掛滿近20款甜品裝飾，聖誕樹底亦展示了歷代經典Chubbi Chunk造型，絕對是打卡首選！（相片來源：官方圖片）

商場L2園藝花園有3米高「星光甜點摩天輪」，傍晚時分將亮起燈光，指定日子更有浪漫飄雪表演，來一個偽白色聖誕。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處新界區13. 將軍澳中心 《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》

英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，包括2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO、呈現趣味扭曲效果的「鬼馬哈哈鏡」、2.8米高的奇幻聖誕樹等；大家亦可挑戰5大親子遊戲，包括「環保禮物包裝站」、「禮物磅重區」、「禮物送貨單製作」、「禮物推送站」以及「禮物分類區」，成功完成所有挑戰可贏得限量版聖誕樹掛飾。另有全港首個「UNDERBOBO 期間限定店」，提供逾50款精品，部分產品是率先發售的，值得入手。

將軍澳中心 × UNDERBOBO Magical Gift Wonderland

地點：將軍澳中心G/F中庭 （地圖按此）

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：平日1pm-6pm、假日及節日前夕1pm-8pm

英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》。（相片來源：官方圖片）

2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO。（相片來源：官方圖片）

5大親子遊戲包括「環保禮物包裝站」、「禮物磅重區」、「禮物送貨單製作」、「禮物推送站」以及「禮物分類區」。（相片來源：官方圖片）

聖誕節好去處新界區14. 荃灣廣場 夢幻冰雪樂園

荃灣廣場於即日起化身「夢幻冰雪樂園」，帶來沉浸式冰雪互動體驗、冬日打卡盛會及聖誕限定市集；當中L5 PLAY GARDEN空中樂園的1,500呎戶外光影飄雪溜冰場，提供全港首個商場兒童雪地碰碰車，特定時段更有沉浸式光影飄雪效果，營造如北歐雪國般夢幻氛圍。同場亦有3大冬日打卡盛會，包括5米高白雪唯美聖誕樹、聖誕小小精靈兵團，以及長20米的聖誕光影魔鏡牆等，共譜今個聖誕的奇幻樂章！

由12月16日至2026年1月1日於L1長廊舉行「聖誕暖心美食烘焙市集」，雲集超過30間甜品烘焙品牌；另有LOG-ON「JOY & GIFTING」限定店，可選人氣聖誕禮物。活動期間，商場亦帶來一連串節慶體驗，包括聖誕手作工作坊、兒童聖誕市集，以及兒童歌舞匯演，更會展出由本地幼稚園之小朋友們打造的童心聖誕樹。

全港首個商場設有兒童雪地碰碰車。（相片來源：官方圖片）

特定時段更有沉浸式光影飄雪效果，營造如北歐雪國般夢幻氛圍。（相片來源：官方圖片）

5米高白雪唯美聖誕樹（相片來源：官方圖片）

【夢幻冰雪樂園】開放詳情

日期： 2025年11月18日至2026年1月1日

時間： 10:30am-10pm

地點： L5 PLAY GARDEN空中樂園（地圖按此）

聖誕節好去處新界區15. 上水廣場+PopWalk 天晉滙「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」

新地旗下兩大商場聯手打造「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」主題活動，以兩大主題場景貫穿互動裝置、主題周邊產品及互動體驗。上水廣場的「甜蜜烘焙雪屋」，粉絲可走進 「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及聖誕樹雪地區域等5大打卡點，又或化身成烘焙師，親手炮製專屬聖誕烘焙禮物。同場亦設Chip ‘n’ Dale 主題聖誕自拍機，可留下紀念。PopWalk天晉滙的「聖誕の森烘焙屋」同樣設5大主題打卡點，包括森林風格滿滿的「烘焙小屋」、3米高發光松果森林、「聖誕の森拱門」以及「森林焗爐屋」等，可盡情尋找Chip ‘n’ Dale的蹤影。

兩大商場都設有期間限定店，上水廣場的期間限定店將售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品，包括公仔吊飾、聖誕曲奇套裝、聖誕倒數日曆、聖誕襪、聖誕抱枕等，更有最新盲盒系列貨品。而PopWalk天晉滙的將於周末舉行，除有全新「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題限定精品外，更設寵物專屬系列精品，適合一眾奴才入手。

新地旗下兩大商場聯手打造「Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」主題活動，以兩大主題場景貫穿互動裝置、主題周邊產品及互動體驗。（相片來源：官方圖片）

上水廣場的「甜蜜烘焙雪屋」，粉絲可走進 「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及聖誕樹雪地區域等5大打卡點。（相片來源：官方圖片）

PopWalk 天晉滙的「聖誕の森烘焙屋」同樣設5大主題打卡點，可盡情尋找Chip ‘n’ Dale的蹤影。（相片來源：官方圖片）

兩大商場都設有期間限定店，售賣烘焙主題產品、聖誕禮物精品，以及寵物專屬系列精品。（相片來源：官方圖片）

上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

地點：上水廣場L2中庭（地圖按此）

PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

地點： PopWalk 天晉滙1期（地圖按此）及 2期中庭（地圖按此）、3 期戶外（地圖按此）及 Ocean PopWalk 地下中庭及戶外彩虹長廊（地圖按此）

聖誕節好去處新界區16. 東港城 miffy 星河祈願之旅

miffy70周年亞洲巡迴慶祝活動最終站落戶香港，即日起在將軍澳東港城舉行「東港城．miffy星河祈願之旅」，以星河之旅為主題特設8大打卡場景，包括巨大耳朵造型的miffy星河祈願村莊拱門、看到超巨型「星願守護使者」miffy的巨型閃爍星河、70週年珍藏展覽廊、祈願小屋、「miffy 粉絲大考驗」小屋、星河小鎮大街、星河祈願池等，The Point 會員憑指定消費可換領入場券以及miffy星願小船乘船券，讓3-12歲仔細探索星河祈願村。另指定日子將舉行「miffy 粉絲見面會」，能與人見人愛的Miffy合照，每日名額只有30個。

最後別忘了到「東港城.miffy . YATA 期間限定店」，店內搜羅逾百款miffy周邊商品，包括鎖匙扣、杯、杯墊、毛毛吊飾盲盒、毛絨袋、斜揹袋、保溫瓶，以及多款週年限定精品。The Point會員憑指定消費可換領主題精品，包括實用摺疊旅行袋、輕便斜揹袋以及隨身行動電源，miffy粉絲不容錯過！

miffy70周年亞洲巡迴慶祝活動最終站落戶香港，即日起在將軍澳東港城舉行「東港城．miffy星河祈願之旅」。（相片來源：官方圖片）

看到超巨型「星願守護使者」miffy的巨型閃爍星河。（相片來源：官方圖片）

miffy星願小船讓3-12歲仔細探索星河祈願村。（相片來源：官方圖片）

指定日子將舉行「miffy 粉絲見面會」，能與人見人愛的Miffy合照，每日名額只有30個。（相片來源：官方圖片）

東港城 miffy 星河祈願之旅

日期：2025年11月10日至2026年1月1日

時間：12nn-8pm

地點： 東港城一樓中庭（地圖按此）

聖誕節好去處新界區17. 愉景灣意式冬日慶典

愉景灣於11月21日起化身為夢幻聖誕村，愉景廣場有閃亮玻璃屋，愉景北商場有與鐘樓結合的20米高金色玻璃城堡以及靈感源自羅馬西班牙廣場的「船之噴泉」、D’Deck海濱長廊更變成聖誕星光大道，配合燈光投影與飄雪效果，打造一場充滿歐陸風情的冬日慶典。

除了開幕日邀得人氣歌手兼演員魏浚笙（Jeffrey），Boxing Day舉辦的「Best Music. Best Taste @DB」音樂活動，邀請周吉佩、羅啟豪及新生代女團Beanies、IdG Bubbles登台演出。12月25日至28日期間愉景廣場的聖誕露天市集，雲集各種手作精品及美酒佳餚，更有聖誕老人派禮物、魔術表演、兒童舞蹈及跳繩秀，適合一家大小同樂。

愉景灣於11月21日起化身為夢幻聖誕村。（相片來源：官方圖片）

20米高的金色玻璃城堡與鐘樓結合，旁邊更設有靈感源自羅馬西班牙廣場的「船之噴泉」。（相片來源：官方圖片）

D’Deck海濱長廊更變成聖誕星光大道，配合燈光投影與飄雪效果，打造一場充滿歐陸風情的冬日慶典。（相片來源：官方圖片）

12月25日至28日期間愉景廣場的聖誕露天市集。（相片來源：官方圖片）

愉景灣意式冬日慶典

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

地點：愉景北商場（地圖按此）、愉景廣場（地圖按此）及D’Deck（地圖按此）

聖誕節好去處新界區18. MCP新都城中心「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

迪士尼小飛象將成為主角登陸MCP新都城中心，由小飛象與好友提摩太（Timothy）帶領大家玩轉5大聖誕嘉年華打卡位，包括6米高充氣星空小飛象裝置、9米高巨型閃爍星光聖誕樹、小飛象號聖誕列車、小飛象旋轉派對等，更設4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」，成功挑戰者有機會贏取會場限定小飛象主題精品，包括咕𠱸、圓形餐碟及頸枕。

其他指定日子將舉行一系列童夢遊藝活動及表演，包括魔幻雜耍表演、奇趣泡泡秀、夢幻面部彩繪、棉花糖大放送等，滿有嘉年華氣氛。最後別忘了憑指定消費金額換領小飛象主題禮品，包括「逐夢小飛象主題硅藻杯墊」以及「小飛象主題馬戲世界毛毯」。

小飛象馬戲大舞台設有9米高巨型「閃爍星光聖誕樹」。（相片來源：官方照片）

6 米高充氣「星空小飛象」裝置（相片來源：官方照片）

「小飛象號」聖誕列車（相片來源：官方照片）

4大小飛象主題攤位遊戲，包括「星願拋球大挑戰」、「彩虹拋拋樂」、「星球障礙賽」以及「星軌推球樂」，成功挑戰者有機會贏取會場限定小飛象主題精品。（相片來源：官方照片）

MCP 新都城中心 「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」

日期： 2025年11月1日至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點： MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場（地圖按此）

聖誕嘉年華攤位遊戲

日期： 2025年11月1日至2026年1月1日

時間： 12nn-8pm

地點： MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕廣場（地圖按此）

聖誕節好去處新界區19. 東薈城名店倉「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，以其筆下的BIG HUGS抱抱人為主題，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，設有7大打卡位及互動體驗，包括2.5米高BIG HUGS聖誕老人、4米巨型「擁抱奇織」裝置、親子單車「星芒漫遊」、聽到四位本地名人窩心留言的「星語電話亭」等，二樓天橋的「星語長廊」，則有首次亮相的彎月抱抱人，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！

場內咖啡館Cupping Room Coffee Roasters將變身為「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」期間限定主題餐館，提供主題美食，消費滿指定金額可換領限量版冬日咖啡杯，將抱抱人帶回家慢慢欣賞。

東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。（相片來源：官方照片）

「星蹤小徑」 沿著「擁抱奇織」裝置四周的「星蹤小徑」繼續探索，還會遇見全新登場的薑餅人精靈等一眾BIG HUGS抱抱人家族成員。（相片來源：官方照片）

聽到四位本地名人窩心留言的「星語電話亭」，包括馮允謙Jay Fung呢！（相片來源：官方照片）

二樓天橋的「星語長廊」，首次亮相的彎月抱抱人，加上抱抱星人及近80顆閃閃發亮的星星全員出動，打造出如童話般的星空場景！（相片來源：官方照片）

「抱抱星人暖手抱枕」（相片來源：官方照片）

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

地點： 東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋 （地圖按此）

日期： 2025年11月13日至2026年1月4日

時間： 11am-10pm

聖誕節好去處新界區20. 馬鞍山MOSTown新港城 MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

馬鞍山MOSTown新港城以中心日本的超人氣貓咪角色mofusand為主角，帶來全港首個以貓咪為主角的聖誕主題企劃──MOST-Exploring喵喵聖誕探險記。商場將化身成一個夢幻貓貓聖誕村，設有4大打卡熱點及2大互動體驗區，超過30款聖誕造型的mofusand齊集亮相，包括全港首度登場的3米高毛茸茸Snowman mofusand、7.5米高的Santa mofusand聖誕樹、能大玩雪車及堆雪人的冰雪樂園等，能沉浸於mofusand的夢幻國度。商場亦將於12月6日至28日舉辦「MOST-Loving 聖誕萌貓市集」，雲集多款以貓咪為靈感的精品與文創商品，無論是自用或送禮都別具心思。

由2025年11月8日，mofusand空降馬鞍山MOSTown。（相片來源：官方圖片）

7.5米高的Santa mofusand聖誕樹（相片來源：官方圖片）

漫「郵」時光郵局（相片來源：官方圖片）

MOST-Exploring喵喵聖誕探險記

地址：馬鞍山MOSTown新港城中心（地圖按此）

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

