聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會

聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打藝趣嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會

踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！

聖誕節好去處港島區1. 利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」

利園區聖誕活動「Winter Wonder Bloom」，於11月29日帶來暌違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」光影盛宴，由13組香港頂尖藝術家打造五座巨型燈籠偶與八套華麗盛裝，包括《木偶奇遇記》的皮諾丘、老木匠、狡猾狐狸、大鯨魚等，配合音樂舞蹈表演，路線由利園一期正門開始，沿著恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，最後延伸至希慎廣場折返，化身成一條會說故事的光影路線，今年更特別加上5大盲盒遊戲碼，大家欣賞表演之餘可以同時開盲盒，贏取總值超過$1,000豐富獎品！

暌違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」光影盛宴將於11月29日回歸。（相片來源：官方照片）

活動帶來全球首個以村上隆的經典元素 FLOWERS打造的長達30米大型璀璨燈飾，能沉浸於村上隆的藝術世界之中。（相片來源：官方照片）

此外，利園區聯乘CASETiFY推出以藝術與潮流文化為主題的「MURAKAMI WORLD」，設多個經典攤位遊戲包括花式射籃、花拋花樂、花注一擲，以及花色夾球，集齊蓋章即可換領 TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY 聯名典藏級限量禮品；同時，活動帶來全球首個以村上隆的經典元素 FLOWERS打造的長達30米大型璀璨燈飾，設有近百朵藝術花海、3 米高「FLOWERIAN」藝術裝置，能沉浸於村上隆的藝術世界之中。

利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」

日期: 2025年11月29日至2026年1月4日

地點: 香港銅鑼灣希慎廣場（地圖按此）、利園一期（地圖按此）及二期（地圖按此）

聖誕節好去處港島區2. 北角海濱花園「Winter Sweetieland 甜夢精靈之森」

北角匯對出的北角海濱花園，今個聖誕變身成「Winter Sweetieland 甜夢精靈之森」，一眾水果小精靈打造6大甜蜜打卡場景，包括精靈森林大門、馬卡龍甜點站、藍莓精靈魔法盒、甜夢精靈星光塔、草莓甜心樂園以及果漾精靈籃，能置身於充滿奇幻光彩的節日園景。周末設有「聖誕甜夢市集」，雲集20間本地人氣寵物及美食品牌，指定日子聖誕老人及聖誕仙子將現身，亦邀得多位Busker及表演團隊到場表演。北角匯亦準備了一系列以甜蜜為主題的工作坊，包括「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」，於指定日子憑消費更可換領18 Grams甜香布甸或活Litm寵物馬卡龍，喚醒節日每一分感官喜悅。

一眾水果小精靈打造出6大甜蜜打卡場景，能置身於充滿奇幻光彩的節日園景。（相片來源：官方照片）

周末設有「聖誕甜夢市集」，雲集20間本地人氣寵物及美食品牌。（相片來源：官方照片）

設有一系列以甜蜜為主題的工作坊，包括「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」。（相片來源：官方照片）

「甜夢精靈之森」聖誕主題裝置

日期：2025年11月22日至2026年1月4日

時間：10am-10pm（燈飾於6pm亮起）

地點：北角海濱花園（地圖按此）

聖誕節好去處港島區3. 赤柱廣場「夠薑過聖誕」

赤柱廣場10周年聖誕盛典「夠薑過聖誕」以12月19日一連10日舉行，赤柱聖誕市集設逾百攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食，當中米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic、以本地特色口味聞名的上水爆谷及隱秘的咖喱專門店Curry Boy更是首次參加；另市集帶來近30個人氣美食品牌，包括本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、話題冬甩工房「Donut Demo」、人氣蛋糕店「Petite Sweet」等，亦與五味堂涼茶酒館合作，以「薑」為主軸，帶來赤柱市集限定「薑味雞尾酒」，購買聖誕禮物之餘，亦能品嚐到創新美食！

同場亦設兩大慈善活動，一個為「薑藝廊」，邀得多位香港新銳藝術家，以「薑」為靈感創作一系列獨特的藝術作品，作品即場以慈善形式發售，部分收益捐至膳動衡基金。另一個為赤柱廣場4樓寵物區的慈善義賣攤位，將發售一系列聖誕慈善禮品，禮品收益都會捐予SAA保護遺棄動物協會，大家亦可現場捐款，為動物送上最溫暖的聖誕禮物。大會提供免費穿梭巴士往返金鐘，駕駛人士現可於Klook預約停車場車位服務，優先預約指定時段的泊車位。

赤柱廣場10周年聖誕盛典「夠薑過聖誕」以12月19日一連10日舉行。（相片來源：官方照片）

赤柱聖誕市集設逾百攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食。（相片來源：官方照片）

與五味堂涼茶酒館合作，以「薑」為主軸，帶來赤柱市集限定「薑味雞尾酒」。（相片來源：官方照片）

米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic（相片來源：官方照片）

赤柱廣場「夠薑過聖誕」

日期：2025年12月19日至28日

時間：12nn-8pm

地點：赤柱廣場天幕廣場（地圖按此）、公共空間及美利樓（地圖按此）

聖誕節好去處港島區4. THE SOUTHSIDE 「Dazzling Christmas」

THE SOUTHSID由即日起至2026年1月4日設「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置，LG中庭的10米高巨型星光聖誕樹，樹底設置7大主題打卡場景，包括金色鋁箔氣球、金鉑珠片映照迷離光影、典雅宮廷沙發、以金色花卉拼砌而成的祝福字句等，而樹旁邊則有巨型水晶球裝置，當中大家徐步走近，燈光便會隨即亮起，映照著球內金色聖誕樹緩緩旋轉，而12月20日及25日將舉行Dazzling Christmas Gala 聖誕音樂盛會，請來葉巧琳及王菀之輪流登場獻唱。

另LG露天廣場的8米高戶外光影聖誕樹，以紅綠色為主調，結合動態LED動畫及燈光設計，每晚5點至9點有「聖誕光影盛會」，每逢週末及公眾假期更會定時上演浪漫飄雪，增添冬日情懷。至於LG露天廣場及場內大屏幕，則引入3D裸視動畫技術，聖誕老人駕著紅色跑車登場，帶來震撼視覺體驗！其他指定日子則有一系列節慶活動，包括聖誕老人見面會、高蹺聖誕樹巡遊等，氣氛十足。

THE SOUTHSID由即日起至2026年1月4日設「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置。（相片來源：官方照片）

LG露天廣場的8米高戶外光影聖誕樹，以紅綠色為主調，結合動態LED動畫及燈光設計，每晚5點至9點有「聖誕光影盛會」。（相片來源：官方照片）

LG露天廣場及場內大屏幕，則引入3D裸視動畫技術，聖誕老人駕著紅色跑車登場，帶來震撼視覺體驗！（相片來源：官方照片）

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主題裝置

日期：即日至 2026年1月4日

地點：THE SOUTHSIDE LG 中庭及 LG 露天廣場（地圖按此）

聖誕節好去處港島區5. ifc「聖誕後勤總部」

中環為ifc以「聖誕後勤總部」為主題，讓大家化身聖誕精靈特務親身體驗神秘且精彩的幕後工作，這座雙層高的聖誕基地設有7大打卡場景及4大互動體驗區，可看在鹿鹿速遞、聖誕樹種植站、氣球充氣站、天使錄音室等場景打卡，再到「聖誕裁縫屋」為聖誕老人打造嶄新造型、在「馴鹿健身室」跟隨馴鹿教練鍛鍊體能、修剪聖誕老人銀白頭髮及鬍鬚的「HO-HO-HO 造型室」及公開聖誕老人秘密空間的「聖誕老人瞭望台」；另有聖誕老人見面會、音樂表演、慈善期間限定店等，凡於即日起透過Klook捐款$180予「願望成真基金」，即可預約「聖誕老人見面」名額。

按此經Klook預約「聖誕老人見面」名額

中環為ifc以「聖誕後勤總部」為主題，讓大家化身聖誕精靈特務親身體驗神秘且精彩的幕後工作。（相片來源：官方照片）

凡於即日起透過Klook捐款$180予「願望成真基金」，即可預約「聖誕老人見面」名額。（相片來源：官方照片）

香港ifc商場「聖誕後勤總部」

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

時間：10am-10:30pm

地點：香港ifc商場一樓中庭（地圖按此）

聖誕節好去處港島區6. AIA友邦嘉年華

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企；更帶來一系列現場娛樂節目及獨特體驗，包括全新「冬日世界雜技團」主題表演、充滿懷舊氣息的藍妹大牌檔等，開幕禮當日（12月22日）邀請到本地人氣街頭樂隊The Flame以一連串經典廣東歌為活動揭開序幕，令人十分期待。早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡於2025年11月12日至12月31日期間購買「友邦嘉年華」門票，即有機會贏取一百萬阿提哈德航空貴賓里程，可兌換五張往返阿布扎比之商務艙機票，隨時可以一家大細玩埋阿聯酋。

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題。（相片來源：官方照片）

提供超過30款機動遊戲/攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企。（相片來源：官方照片）

全新「冬日世界雜技團」主題表演。（相片來源：官方照片）

AIA友邦嘉年華

地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間（地圖按此）

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

開放時間：非高峰日子12nn-10pm；普通及高峰日子11am-11pm

門票：非高峰日子 成人$140、小童$95；普通日子 成人$150、小童$100；高峰日子 成人$160、小童$105；3歲以下小童及傷殘人士可免費入場

早鳥優惠：首5,000張門票享9折

線上加購代幣套餐：20個代幣套票$180、50個代幣套票$450

網址：按這裡

聖誕節好去處港島區7. 冬日小鎮．中環

香港旅遊發展局（旅發局）即日起帶來年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」，頭炮活動「冬日小鎮．中環」，於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」，特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，以及多款巨型玩具，當中小火車每20分鐘啟動一次，其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。另遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！

頭炮活動「冬日小鎮．中環」，於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場。（相片來源：官方照片）

多款玩具變成巨型打卡位，相當吸睛。（相片來源：官方照片）

其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。（相片來源：官方照片）

首次聯乘中環八幢地標合作合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」。（相片來源：官方照片）

「冬日小鎮．中環」聖誕天地

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：即日起至12月21日星期一班五4pm-11:30pm、星期六及日11am-11:30pm；12月22日至2026年1月4日11am-11:30pm

地點：中環皇后像廣場花園（地圖按此）

「冬日小鎮．中環」光影匯·中環

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

時間：7:30pm-10:30pm，每30分鐘循環演出

觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）（地圖按此）

「冬日小鎮．中環」星光長廊

日期：2025年11月下旬至2026年1月

地點：香港島中環置地廣塲中庭（地圖按此）及中環遮打道一帶（地圖按此）

聖誕節好去處港島區8. 太古廣場+星街小區 聖誕夢幻啟程

太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」，由松林貨運經理水豚Carlos、運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，以及手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi等角色，帶大家遊走多個打卡位，包括靜謐的月台、歡樂的候車室及互動裝置，讓你拍出獨一無二的聖誕照片。車站內的「奇妙禮盒」禮品店亦不容錯過，精選節日商品如「聖誕毛絨盲盒」及「聖誕旅人禮品卡套裝」。車站入口亦將上演節慶表演盛宴，從音樂劇場到快閃演出，為整個活動添上歡樂氣氛。大家亦可參加「聖誕老人列車」，與聖誕老人合照留念，又或在車站咖啡店參加一系列聖誕工作坊，包括製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環，現已開放網上預約。

而星街小區延續太古廣場的聖誕夢幻啟程 ，在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面；第一次來到這裡的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。

太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」。（相片來源：官方照片）

聖誕列車有如動畫的鐵道旅行。（相片來源：官方照片）

星街小區的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。（相片來源：官方照片）

在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面。（相片來源：官方照片）

太古廣場 聖誕夢幻啟程

地址：太古廣場 （地圖按此）

日期：2025年11月14日至 2026年1月2日

星街小區 聖誕夢幻啟程

位置：太古廣場三座外永豐街和星街（地圖按此）

開放時間：10am-10pm

聖誕節好去處港島區9. 馬會×大館——小心意．大眾樂

大館「 小心意 • 大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園，由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛，開幕日將舉行《音樂禮贊：聖誕亮燈儀式》，將為觀眾特別提供免費熱朱古力及香料熱紅酒。此外，焦點節目之一「玩轉大館馬戲季」匯聚多個國際及本地頂尖馬戲團隊，其中數個項目更為亞洲首演，觀眾近距離欣賞及參與當代國際馬戲的演出。

大館「 小心意 • 大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園。（相片來源：官方照片）

由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛。（相片來源：官方照片）

馬會×大館——小心意．大眾樂

日期：12月1日至2026年1月4日

時間：8am-11pm

地點：中環荷李活道10號大館（地圖按此）

聖誕節好去處港島區10. 太古城中心《Sweetmas糖果兵團》

太古城中心的《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，一群調皮可愛的糖果兵團聚首一糖，設有Sweetmas巨型軟糖、3隻可愛的熊仔笑笑糖，以及高達8米的紅白花紋士的糖等打卡位，大家可大玩四大互動打卡區，包括「聖誕布甸禮盒屋」、「粟米糖迷宮」、「曲奇快趣挑戰」及「快閃甜甜店」；又或走訪商場不同角落尋找從罐中探頭而出的聖誕薄荷糖、變成一棵扭扭聖誕樹的蟲蟲糖，以及戴上聖誕專用毛冷帽子的橡皮豆豆，有機會換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！另12月指定日子將邀請多個本地團體帶來「聖誕音樂表演」，商場亦準備了Sweetmas出遊系列旅行袋套裝、商戶現金券、商場電子禮券等獎賞供LIVE+會員憑指定消費換領。

今個聖誕，太古城中心變身成甜蜜糖果樂園，糖果兵團包括熊仔笑笑糖、紅白花紋士的糖、平安夜曲奇、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖。（相片來源：官方照片）

3隻可愛的熊仔笑笑糖。（相片來源：官方照片）

聖誕派對怎少得鬆軟誘人的平安夜曲奇？試試考驗眼明手快的「曲奇快趣挑戰」。（相片來源：官方照片）

塞滿30個粟米糖夥伴的「粟米糖迷宮」。（相片來源：官方照片）

「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋 」換領詳情

日期： 2025年11月14日至2026年1月4日

時間： 星期一至五12nn-9pm，星期六、日及公眾假期11am-9pm

地點： 太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）

「Sweetmas Rewards」換領詳情

日期：2025年11月21日至 2025年12月26日或換完即止

時間：11am-9pm

地點：太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 265 號舖)（地圖按此）

