精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜渣打嘉年華夜光巡遊回歸/赤柱聖誕市集/浪漫飄雪+光影盛會
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
聖誕節好去處港島區1. 利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」
利園區聖誕活動「Winter Wonder Bloom」，於11月29日帶來暌違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」光影盛宴，由13組香港頂尖藝術家打造五座巨型燈籠偶與八套華麗盛裝，包括《木偶奇遇記》的皮諾丘、老木匠、狡猾狐狸、大鯨魚等，配合音樂舞蹈表演，路線由利園一期正門開始，沿著恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，最後延伸至希慎廣場折返，化身成一條會說故事的光影路線，今年更特別加上5大盲盒遊戲碼，大家欣賞表演之餘可以同時開盲盒，贏取總值超過$1,000豐富獎品！
此外，利園區聯乘CASETiFY推出以藝術與潮流文化為主題的「MURAKAMI WORLD」，設多個經典攤位遊戲包括花式射籃、花拋花樂、花注一擲，以及花色夾球，集齊蓋章即可換領 TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY 聯名典藏級限量禮品；同時，活動帶來全球首個以村上隆的經典元素 FLOWERS打造的長達30米大型璀璨燈飾，設有近百朵藝術花海、3 米高「FLOWERIAN」藝術裝置，能沉浸於村上隆的藝術世界之中。
利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」
日期: 2025年11月29日至2026年1月4日
地點: 香港銅鑼灣希慎廣場（地圖按此）、利園一期（地圖按此）及二期（地圖按此）
聖誕節好去處港島區2. 北角海濱花園「Winter Sweetieland 甜夢精靈之森」
北角匯對出的北角海濱花園，今個聖誕變身成「Winter Sweetieland 甜夢精靈之森」，一眾水果小精靈打造6大甜蜜打卡場景，包括精靈森林大門、馬卡龍甜點站、藍莓精靈魔法盒、甜夢精靈星光塔、草莓甜心樂園以及果漾精靈籃，能置身於充滿奇幻光彩的節日園景。周末設有「聖誕甜夢市集」，雲集20間本地人氣寵物及美食品牌，指定日子聖誕老人及聖誕仙子將現身，亦邀得多位Busker及表演團隊到場表演。北角匯亦準備了一系列以甜蜜為主題的工作坊，包括「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」，於指定日子憑消費更可換領18 Grams甜香布甸或活Litm寵物馬卡龍，喚醒節日每一分感官喜悅。
「甜夢精靈之森」聖誕主題裝置
日期：2025年11月22日至2026年1月4日
時間：10am-10pm（燈飾於6pm亮起）
地點：北角海濱花園（地圖按此）
聖誕節好去處港島區3. 赤柱廣場「夠薑過聖誕」
赤柱廣場10周年聖誕盛典「夠薑過聖誕」以12月19日一連10日舉行，赤柱聖誕市集設逾百攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食，當中米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic、以本地特色口味聞名的上水爆谷及隱秘的咖喱專門店Curry Boy更是首次參加；另市集帶來近30個人氣美食品牌，包括本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、話題冬甩工房「Donut Demo」、人氣蛋糕店「Petite Sweet」等，亦與五味堂涼茶酒館合作，以「薑」為主軸，帶來赤柱市集限定「薑味雞尾酒」，購買聖誕禮物之餘，亦能品嚐到創新美食！
同場亦設兩大慈善活動，一個為「薑藝廊」，邀得多位香港新銳藝術家，以「薑」為靈感創作一系列獨特的藝術作品，作品即場以慈善形式發售，部分收益捐至膳動衡基金。另一個為赤柱廣場4樓寵物區的慈善義賣攤位，將發售一系列聖誕慈善禮品，禮品收益都會捐予SAA保護遺棄動物協會，大家亦可現場捐款，為動物送上最溫暖的聖誕禮物。大會提供免費穿梭巴士往返金鐘，駕駛人士現可於Klook預約停車場車位服務，優先預約指定時段的泊車位。
赤柱廣場「夠薑過聖誕」
日期：2025年12月19日至28日
時間：12nn-8pm
地點：赤柱廣場天幕廣場（地圖按此）、公共空間及美利樓（地圖按此）
聖誕節好去處港島區4. THE SOUTHSIDE 「Dazzling Christmas」
THE SOUTHSID由即日起至2026年1月4日設「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置，LG中庭的10米高巨型星光聖誕樹，樹底設置7大主題打卡場景，包括金色鋁箔氣球、金鉑珠片映照迷離光影、典雅宮廷沙發、以金色花卉拼砌而成的祝福字句等，而樹旁邊則有巨型水晶球裝置，當中大家徐步走近，燈光便會隨即亮起，映照著球內金色聖誕樹緩緩旋轉，而12月20日及25日將舉行Dazzling Christmas Gala 聖誕音樂盛會，請來葉巧琳及王菀之輪流登場獻唱。
另LG露天廣場的8米高戶外光影聖誕樹，以紅綠色為主調，結合動態LED動畫及燈光設計，每晚5點至9點有「聖誕光影盛會」，每逢週末及公眾假期更會定時上演浪漫飄雪，增添冬日情懷。至於LG露天廣場及場內大屏幕，則引入3D裸視動畫技術，聖誕老人駕著紅色跑車登場，帶來震撼視覺體驗！其他指定日子則有一系列節慶活動，包括聖誕老人見面會、高蹺聖誕樹巡遊等，氣氛十足。
THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主題裝置
日期：即日至 2026年1月4日
地點：THE SOUTHSIDE LG 中庭及 LG 露天廣場（地圖按此）
聖誕節好去處港島區5. ifc「聖誕後勤總部」
中環為ifc以「聖誕後勤總部」為主題，讓大家化身聖誕精靈特務親身體驗神秘且精彩的幕後工作，這座雙層高的聖誕基地設有7大打卡場景及4大互動體驗區，可看在鹿鹿速遞、聖誕樹種植站、氣球充氣站、天使錄音室等場景打卡，再到「聖誕裁縫屋」為聖誕老人打造嶄新造型、在「馴鹿健身室」跟隨馴鹿教練鍛鍊體能、修剪聖誕老人銀白頭髮及鬍鬚的「HO-HO-HO 造型室」及公開聖誕老人秘密空間的「聖誕老人瞭望台」；另有聖誕老人見面會、音樂表演、慈善期間限定店等，凡於即日起透過Klook捐款$180予「願望成真基金」，即可預約「聖誕老人見面」名額。
香港ifc商場「聖誕後勤總部」
日期：2025年11月21日至2026年1月1日
時間：10am-10:30pm
地點：香港ifc商場一樓中庭（地圖按此）
聖誕節好去處港島區6. AIA友邦嘉年華
一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企；更帶來一系列現場娛樂節目及獨特體驗，包括全新「冬日世界雜技團」主題表演、充滿懷舊氣息的藍妹大牌檔等，開幕禮當日（12月22日）邀請到本地人氣街頭樂隊The Flame以一連串經典廣東歌為活動揭開序幕，令人十分期待。早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡於2025年11月12日至12月31日期間購買「友邦嘉年華」門票，即有機會贏取一百萬阿提哈德航空貴賓里程，可兌換五張往返阿布扎比之商務艙機票，隨時可以一家大細玩埋阿聯酋。
AIA友邦嘉年華
地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間（地圖按此）
日期：2025年12月22日至2026年3月1日
開放時間：非高峰日子12nn-10pm；普通及高峰日子11am-11pm
門票：非高峰日子 成人$140、小童$95；普通日子 成人$150、小童$100；高峰日子 成人$160、小童$105；3歲以下小童及傷殘人士可免費入場
早鳥優惠：首5,000張門票享9折
線上加購代幣套餐：20個代幣套票$180、50個代幣套票$450
網址：按這裡
聖誕節好去處港島區7. 冬日小鎮．中環
香港旅遊發展局（旅發局）即日起帶來年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」，頭炮活動「冬日小鎮．中環」，於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」，特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，以及多款巨型玩具，當中小火車每20分鐘啟動一次，其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。另遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！
「冬日小鎮．中環」聖誕天地
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
時間：即日起至12月21日星期一班五4pm-11:30pm、星期六及日11am-11:30pm；12月22日至2026年1月4日11am-11:30pm
地點：中環皇后像廣場花園（地圖按此）
「冬日小鎮．中環」光影匯·中環
日期：2025年11月28日至2026年1月4日
時間：7:30pm-10:30pm，每30分鐘循環演出
觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）（地圖按此）
「冬日小鎮．中環」星光長廊
日期：2025年11月下旬至2026年1月
地點：香港島中環置地廣塲中庭（地圖按此）及中環遮打道一帶（地圖按此）
聖誕節好去處港島區8. 太古廣場+星街小區 聖誕夢幻啟程
太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」，由松林貨運經理水豚Carlos、運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，以及手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi等角色，帶大家遊走多個打卡位，包括靜謐的月台、歡樂的候車室及互動裝置，讓你拍出獨一無二的聖誕照片。車站內的「奇妙禮盒」禮品店亦不容錯過，精選節日商品如「聖誕毛絨盲盒」及「聖誕旅人禮品卡套裝」。車站入口亦將上演節慶表演盛宴，從音樂劇場到快閃演出，為整個活動添上歡樂氣氛。大家亦可參加「聖誕老人列車」，與聖誕老人合照留念，又或在車站咖啡店參加一系列聖誕工作坊，包括製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環，現已開放網上預約。
而星街小區延續太古廣場的聖誕夢幻啟程 ，在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面；第一次來到這裡的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。
太古廣場 聖誕夢幻啟程
地址：太古廣場 （地圖按此）
日期：2025年11月14日至 2026年1月2日
星街小區 聖誕夢幻啟程
位置：太古廣場三座外永豐街和星街（地圖按此）
開放時間：10am-10pm
聖誕節好去處港島區9. 馬會×大館——小心意．大眾樂
大館「 小心意 • 大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園，由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛，開幕日將舉行《音樂禮贊：聖誕亮燈儀式》，將為觀眾特別提供免費熱朱古力及香料熱紅酒。此外，焦點節目之一「玩轉大館馬戲季」匯聚多個國際及本地頂尖馬戲團隊，其中數個項目更為亞洲首演，觀眾近距離欣賞及參與當代國際馬戲的演出。
馬會×大館——小心意．大眾樂
日期：12月1日至2026年1月4日
時間：8am-11pm
地點：中環荷李活道10號大館（地圖按此）
聖誕節好去處港島區10. 太古城中心《Sweetmas糖果兵團》
太古城中心的《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，一群調皮可愛的糖果兵團聚首一糖，設有Sweetmas巨型軟糖、3隻可愛的熊仔笑笑糖，以及高達8米的紅白花紋士的糖等打卡位，大家可大玩四大互動打卡區，包括「聖誕布甸禮盒屋」、「粟米糖迷宮」、「曲奇快趣挑戰」及「快閃甜甜店」；又或走訪商場不同角落尋找從罐中探頭而出的聖誕薄荷糖、變成一棵扭扭聖誕樹的蟲蟲糖，以及戴上聖誕專用毛冷帽子的橡皮豆豆，有機會換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！另12月指定日子將邀請多個本地團體帶來「聖誕音樂表演」，商場亦準備了Sweetmas出遊系列旅行袋套裝、商戶現金券、商場電子禮券等獎賞供LIVE+會員憑指定消費換領。
「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋 」換領詳情
日期： 2025年11月14日至2026年1月4日
時間： 星期一至五12nn-9pm，星期六、日及公眾假期11am-9pm
地點： 太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）
「Sweetmas Rewards」換領詳情
日期：2025年11月21日至 2025年12月26日或換完即止
時間：11am-9pm
地點：太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 265 號舖)（地圖按此）
更多相關文章：
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕禮物DIY提案！超美漸層聖誕樹蠟燭/聖誕松花卡/家居自製香水套裝
聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集
其他人也在看
雪梨海灘槍擊 澳洲全國降半旗致哀
（法新社雪黎15日電） 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，澳洲將全國降半旗，哀悼在邦代海灘（Bondi beach）大規模槍擊事件中遇害的15人。艾班尼斯表示：「今天全國將降半旗，向所有罹難者和受傷者致上我們的敬意。法新社 ・ 2 小時前
天水圍天澤邨單位起火 警方指縱火疑犯是51歲燒傷男戶主
天水圍天澤邨今日凌晨3時43分發生火警，警方指起火原因有可疑，列為縱火案處理，疑犯是在單位獨居的男戶主。 事發時，天澤邨澤潤樓一個高層單位起火，起火單位火光熊熊，冒出大量濃煙。消防到場後在屋內救出一名51歲男戶主，他當時清醒，身上有燒傷痕跡且情緒激動。男子被送到醫院治理，其後昏迷，目前情況危殆。am730 ・ 1 天前
馬鞍山錦豐苑一單位起火 約200人自行疏散
馬鞍山錦豐苑發生火警。今日(14日)傍晚近6時，錦豐苑錦莉閣有一個單位起火，冒出濃煙。消防接報到場，約15分鐘後將火救熄。由網上圖片可見，單位內火光熊熊，火勢猛烈。am730 ・ 11 小時前
【圖輯】十年一屆「錦田鄉酬恩建醮」 巨型竹棚高約五層樓 紀念清初鄧氏族人回鄉復村︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗錦田鄉由昨日（ 13 日）起舉行每 10 年一度的傳統活動「錦田鄉酬恩建醮」，踏入第 34 屆，活動一連多日於水頭村周王二公書院前的醮場展開。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
涉破壞同學電腦火花四濺 在美華博士生被捕
【on.cc東網專訊】美國加州大學柏克萊分校一名中國男博士生涉嫌破壞同組同學的電腦設備，上周五（12日）在校內被捕，警方以3項破壞公物重罪對他提起訴訟。他獲准保釋，但拒絕配合調查，周一（15日）將首次出庭。on.cc 東網 ・ 20 小時前
國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】國安處早前就 12 月 11 日的執法行動，於前晚（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
澳洲邦代海灘槍擊 義勇男子徒手制伏槍手成英雄
（法新社雪梨14日電） 澳洲雪梨知名景點邦代海灘今天驚傳槍擊事件，迄今至少12死29傷。蘭尼恩指稱，這起槍擊迄今至少造成12人死亡、29人送醫，傷者包括2名警員，目前狀況危急，警方在與已故犯罪嫌疑人相關的車輛中發現了一個簡易爆炸裝置。法新社 ・ 11 小時前
悉尼恐襲 兩父子涉案其中父親被擊斃
澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。澳洲總理阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。（BC)#澳洲 #反猶太 #槍擊案infocast ・ 3 小時前
悉尼海灘發生槍擊案 至少10死多人傷
澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊案,新南威爾斯警方證實造成10人死亡,包括一名槍手。另一名槍手已被警方拘留,他身受重傷。警方表示,至少另有12人受傷,事件中更有兩名警員中槍受傷。總理阿爾巴內塞形容事件令人震驚和痛心。海灘正舉行猶太教的一個活動,有參加者在槍擊發生後帶同孩子逃生。有目擊者表示,看到至少有10個人倒臥地上,亦見到血跡。英國廣播公司(BBC)一名記者剛在現場,他說聽到約二十下槍聲,周圍的人似乎以為是煙火,沒有太大反應,直至警方直升機出現,才意識到危險,之後關於槍擊事件的訊息就大量透過手機傳播。 (BC)#悉尼 #澳洲 #槍擊案infocast ・ 13 小時前
Xmas 主題 WhatsApp Sticker
🎅聖誕節🎄又來喇！🎊 快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！Squly & Friends ・ 1 天前
天水圍天澤邨凌晨火警 51歲男户主多處燒傷送院 400居民疏散 警列縱火案｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天水圍天澤邨澤潤樓今（13日）發生懷疑縱火案件。警方凌晨3時 43 分接報，指上址高層單位冒煙，消防到場爆門開喉灌救，在單位睡房發現 51 歲男戶主，男子身上多處燒傷送院，情況危殆。警方指，初步調查發現起火位置在廚房，起火原因有可疑，案中沒有其他財物及人命傷亡，暫列縱火案。Yahoo新聞 ・ 1 天前
四人涉空運急凍生果肉藏逾8千萬冰毒被捕 包括三名中學生(車軒珩報道)
【Now新聞台】葵涌有工廈單位檢獲一批以急凍生果肉掩飾的懷疑冰毒，市值約8200萬元，是本年度最大宗冰毒案，四人被捕，包括三名中學生，周一會在西九龍裁判法院提堂。 檢獲的冰毒約重242公斤，原本是藏於一批急凍生果肉裡面。警方毒品調查科人員接獲線報，有跨國販毒集團企圖在聖誕節前從墨西哥空運一批毒品到港，該批貨物合共有360箱急凍生果肉，其中70箱藏有懷疑冰毒，周一運到空運中心。販毒集團委託了正當物流公司到空運中心提貨，並要求周四送至葵涌的一個工廈單位。警方隨即突擊搜查單位，檢獲這批冰毒，並拘捕3名負責收貨的16歲中學生，以及1名負責把風的29歲男子。警方毒品調查署理高級警司關駿軒：「當我們的探員入到單位後，我們發現3名男子正在拆貨，並且已將篩選出來的急凍食品準備運走，而在大廈外被我們截查的男子，經過初步調查後亦證實了是同一個販毒集團的骨幹成員。他們利用青少年入世未深及急於『搵快錢』的心態，招募了三個未成年人士去擔當拆貨和派送毒品這些較高風險的角色，而案中這個成年人自己就只是站在大廈外，充當我們俗稱『睇水』的角色，以為自己走遠一些，就可以減低被我們拘捕的風險。」警方表示已經鎖定了部分在逃人士的身份，不排除更多人被捕。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
旺角七旬菲漢假扮顧客 珠寶店偷13萬元首飾斷正
旺角發生盜竊案。一名外籍男子今日下午1時許，在彌敦道621至623號一間珠寶店內假扮顧客，盜去一批約值13萬元的首飾及飾物，並企圖逃去，店員發現後隨即將他截停。 警方接獲店員報案後到場及初步調查，在該名持護照的74歲菲律賓籍男子身上起回全部贓物。他涉嫌盜竊被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進am730 ・ 11 小時前
慈雲山八旬婦遭輕型貨車撞 留醫一日不治
88歲姓李老婦前日(12日)在慈雲山遭一輛輕型貨車撞倒，頭部受傷送院搶救。她留醫一日後，延至昨日(13日)下午4時01分不治。 事發於前日下午2時許，一名26歲姓林男司機駕駛輕型貨車，當駛至慈雲山道雲華街交界時，撞倒正在過路的李婦。李婦頭部受傷，半昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，但終告不治。警方繼續調查事件。am730 ・ 21 小時前
深水埗父子爭執 父捱刀斬受傷送院
深水埗發生傷人案。警方今日(14日)上午9時25分接報，一對父子在白田邨麗田樓單位內爭執，其間年約30歲兒子持刀襲擊父親，父親頸部受輕傷，由救護車送往明愛醫院治理。據了解，施襲者懷疑有精神問題。am730 ・ 20 小時前
假冒官員電騙女商人7300萬 涉案女子還押至明年2月25日再訊
【on.cc東網專訊】一名女商人早前疑墮入假冒執法人員電話騙案，合共損失逾7,300萬元，及後一名涉嫌假扮內地執法人員向事主收錢的22歲女公關被捕。該名女公關暫被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件今（13日）在西九龍裁判法院首度提堂。裁判官應控方申請，將案件押on.cc 東網 ・ 1 天前
「針對猶太社區的恐襲」：澳洲悉尼邦代海灘槍擊12死29傷
澳洲悉尼著名的邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊事件，造成至少12人死亡、29人受傷。警方確認是一宗「針對當地猶太社群的恐怖襲擊」。 新南威爾士州警方表示，週日（12月14日）當地時間約18:47（格林尼治標準時間07:47），警方接報指邦迪海灘附近的阿徹公園（Archer Park）傳出槍聲。現場正舉行猶太節日光明節（Hanukkah）的慶祝活動，數百至上千人聚集。 網上流傳的影片顯示，現場兩名槍手在連接停車場與海灘的一條行人天橋上，向正在參與活動的人群開槍。 ...BBC News 中文 ・ 1 小時前
指發災難財存極大道德問題 政府：不容許有偽災民趁火打劫
【on.cc東網專訊】早前有人涉扮宏福苑災民呃1.8萬援助金被捕，亦有報道指有人乘機趁低價「撈貨」。政府指若有人提出收購業權要小心受騙，形容有關行徑可疑。on.cc 東網 ・ 1 天前
北京法院判毒狗案被告罪成囚4年成首例 狗主為愛犬討公道奮戰三年 不惜辭工自學刑法
【動物專訊】北京法院近日宣判毒狗兇徒張志華投放危險物質罪成，判處監禁4年，是內地就毒狗案件立案及判刑的首例，被告在2022年9月於北京朝陽區暢頤園社區落毒，11隻狗狗受害，當中9隻狗狗死亡。遇害狗狗Papi的狗主李女士報警追究，更不惜辭去工作自學《刑法》和《刑事訴訟法》，又聯繫其他10名苦主發起民事索償訴訟，經過3年2個月，北京市朝陽區人民法院溫榆河人民法庭終作出一審宣判被告罪成，為遇害狗狗們討回公道。 李女士在案件中痛失13歲白威愛犬Papi，經化驗發現狗狗因氟乙酸鈉而致死。當地警方於半個月後拘捕了張志華，並於2023年1月5日以涉嫌投放危險物質罪正式立案，李女士還聯合10名愛犬遇害的狗主，發起民事賠償訴訟。 惟案件的審議進度較緩慢，至2023年10月26日才開庭審理，經過9次延審，直到今年12月11日才宣判被告罪成和監禁4年。經過3年2個月，狗狗們才討回公道，惟被告表明會上訴。李女士在法院外宣讀判決書內容，她形容：「從我20多歲到30多歲，這只狗狗陪伴我走過了我人生中最重要的10幾年。他是我的至親至愛，是精神支柱。」 李女士為了幫愛犬討回公道，這3年來付出很大犧牲和努力，她毅然辭去香港動物報 ・ 1 天前
黎智英案｜明日裁決 涉煽動及勾結外國勢力
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等案，明日(15日)早上10時裁決；作為首宗勾結外國勢力案，案件於前年12月開審，期間黎智英親自作供，控辯歷時156日完成陳詞由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。 案件於2023年12月18日正式開審，至2024年6月11日am730 ・ 16 小時前