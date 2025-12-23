關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）灣仔沉浸式光影樂園/巨型哈哈笑汽球/Brunch Brother首次登陸香港

聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜灣仔沉浸式光影樂園/巨型哈哈笑汽球/Brunch Brother首次登陸香港
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜灣仔沉浸式光影樂園/巨型哈哈笑汽球/Brunch Brother首次登陸香港

聖誕節正式來臨，香港不少商場及地標都推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，記得跟住尋找聖誕好去處吧！

聖誕節好去處港島區1. Festilumi光影樂園

被譽為最受歡迎的沉浸式光影樂園之一Festilumi，首次登陸香港，選址灣仔海濱活動空間，設有9大主題區、提供超過2萬件獨一無二的發光雕塑，從神秘的「沙丘金殿」漫步至夢幻的「魔法楓林」，再探訪神獸居住的「奇境動物王國 」，還有號稱全球最高、由19萬粒LED燈及約5萬個光影球組成的47米高「光影許願樹」等，能穿越九個異想世界，畫面非常震撼，門票即日起於其官網發售。

Festilumi光影樂園

地點：灣仔海濱活動空間 - C區（地圖按此

日期：即日起至2026年4月底

時間：日落時份至11pm

價錢：12歲以上成人$168起、4-11歲小童或長者$128起、3歲以下免費入場

被譽為最受歡迎的沉浸式光影樂園之一Festilumi，首次登陸香港。（相片來源：Festilumi Hong Kong@Facebook）
被譽為最受歡迎的沉浸式光影樂園之一Festilumi，首次登陸香港。（相片來源：Festilumi Hong Kong@Facebook）
聖誕節好去處港島區2. Fashion Walk X Brunch Brother

銅鑼灣Fashion Walk聯乘韓國文創IP「Brunch Brother」，帶來首次登陸香港的「TOASTing for Christmas 聖誕狂歡」，將Main Block、百德新街、食街等裝飾做成六大聖誕打卡場景，包括主題鏡貼相框「包你上鏡」、街頭Busking「吐司傳心思」、Brunch Brother全員集合的「歡樂小伙伴」、小黃鴨調酒師「好Chill Duck」、寵物友善「鬆餅店」以及即影即有自拍亭體驗「PhoToast Box」，打造Brunch Brother聖誕嘉年華。活動亦推出Brunch Brother角色造型主題精品，包括「吐司大哥」斜揹袋、「外置充電」小卡等，消費滿指定金額即可換領。

Fashion Walk X Brunch Brother

日期：即日起至12月31日

地點：恒隆商場 Fashion Walk（地圖按此

銅鑼灣Fashion Walk聯乘韓國文創IP「Brunch Brother」，帶來首次登陸香港的「TOASTing for Christmas 聖誕狂歡」。（相片來源：官方照片）
銅鑼灣Fashion Walk聯乘韓國文創IP「Brunch Brother」，帶來首次登陸香港的「TOASTing for Christmas 聖誕狂歡」。（相片來源：官方照片）
主題鏡貼相框「包你上鏡」。（相片來源：官方照片）
主題鏡貼相框「包你上鏡」。（相片來源：官方照片）
街頭Busking「吐司傳心思」。（相片來源：官方照片）
街頭Busking「吐司傳心思」。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區3. wwwtc mall「Unveil the Happiness 快樂開箱」

銅鑼灣wwwtc mall與國際藝術家卡蘭．辛格 (Karan Singh)，把「哈哈笑」化作最潮聖誕符號，帶來多個「Unveil the Happiness 快樂開箱」藝術裝置，包括懸浮在中庭的巨型聖誕哈哈笑汽球、笑臉聖誕樹、趣味馴鹿裝置、高達2米的巨型扭蛋機等，以鮮明色彩與線條展現現代藝術美感，打造一場充滿藝術與驚喜互動的聖誕體驗。12月25日聖誕節當天，邀得內地人氣網紅樂隊舉辦戶外音樂Busking活動「聖誕音樂盛宴」，配合飄雪效果，營造溫馨而愉悅的節日環境。另有飛越聖誕空中匯演、萌寵平安夜派對、沉浸式浪漫雪國體驗、聖誕市集等，充滿濃厚的歡樂氣氛。

wwwtc mall「Unveil the Happiness 快樂開箱」

日期：2025年12月11日至2026年1月5日

時間：11am-11pm

地址：銅鑼灣告士打道280號（地圖按此

銅鑼灣wwwtc mall與國際藝術家卡蘭．辛格 (Karan Singh)，把「哈哈笑」化作最潮聖誕符號，帶來多個「Unveil the Happiness 快樂開箱」藝術裝置。（相片來源：官方照片）
銅鑼灣wwwtc mall與國際藝術家卡蘭．辛格 (Karan Singh)，把「哈哈笑」化作最潮聖誕符號，帶來多個「Unveil the Happiness 快樂開箱」藝術裝置。（相片來源：官方照片）
另有飛越聖誕空中匯演、萌寵平安夜派對、沉浸式浪漫雪國體驗、聖誕市集等，充滿濃厚的歡樂氣氛。（相片來源：官方照片）
另有飛越聖誕空中匯演、萌寵平安夜派對、沉浸式浪漫雪國體驗、聖誕市集等，充滿濃厚的歡樂氣氛。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區4. 淺水灣影灣園「海灣歐陸聖誕」

淺水灣影灣園的「海灣歐陸聖誕」將影灣園購物商場化身成聖誕夢幻世界，由胡桃夾子帶大家一起發掘奇妙聖誕，包括8米聖誕大樹、聖誕節慶餐飲、與聖誕老人歡聚等，感受一場視覺、味覺與心靈的盛宴。12月26日或之前，可免費參與「胡桃夾子奇妙之旅」活動，於影灣園購物商場203B店領取聖誕明信片，並於商場指定店舖獲得獨特印章，最後以免費送遞服務寄出祝福。每張明信片更可於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費聖誕飲品一杯！

淺水灣影灣園「海灣歐陸聖誕」

聖誕明信片：即日起至12月26日

領取/聖誕郵箱地點：影灣園購物商場203B店（地圖按此

獲取印章之店鋪： INSIDE（一樓）、Via de Lourdes 和 Bookazine（地下）

條款及細則：請出示聖誕明信片於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費指定聖誕飲品一杯，優惠期至 1 月 10 日。優惠不可以兌換現金。

淺水灣影灣園的「海灣歐陸聖誕」將影灣園購物商場化身成聖誕夢幻世界。（相片來源：The Repulse Bay@Facebook）
淺水灣影灣園的「海灣歐陸聖誕」將影灣園購物商場化身成聖誕夢幻世界。（相片來源：The Repulse Bay@Facebook）
由胡桃夾子帶大家一起發掘奇妙聖誕，感受一場視覺、味覺與心靈的盛宴。（相片來源：The Repulse Bay@Facebook）
由胡桃夾子帶大家一起發掘奇妙聖誕，感受一場視覺、味覺與心靈的盛宴。（相片來源：The Repulse Bay@Facebook）
12月26日或之前，可免費參與「胡桃夾子奇妙之旅」活動，免費送遞服務寄出祝福。（相片來源：The Repulse Bay@Facebook）
12月26日或之前，可免費參與「胡桃夾子奇妙之旅」活動，免費送遞服務寄出祝福。（相片來源：The Repulse Bay@Facebook）

聖誕節好去處港島區5. WINDSOR X BRAWL STARS 「亂鬥英雄爭霸戰」

銅鑼灣皇室堡與Supercell人氣手遊《荒野亂鬥》合作，舉行「WINDSOR X BRAWL STARS 亂鬥英雄爭霸戰」，兩位人氣角色 El Primo（艾爾普里莫）及 Piper（小辣椒）將首度現身香港，特設「荒野沙漠」及「寶石礦場」兩大經典場景，現場同步推出三項活動《奪星大挑戰》、《奪星連勝龍虎榜》與《奪星打卡趣》，於活動時段參加試玩挑戰、打卡等，最高可贏取100粒「寶物之星」及多種遊戲資源，將遊戲世界搬到現實。

WINDSOR X BRAWL STARS 「亂鬥英雄爭霸戰」

日期：即日起至2026年1月2日

時間：10am-10pm

地點：皇室堡地下中庭（地圖按此

銅鑼灣皇室堡與Supercell人氣手遊《荒野亂鬥》合作，舉行「WINDSOR X BRAWL STARS 亂鬥英雄爭霸戰」。（相片來源：官方照片）
銅鑼灣皇室堡與Supercell人氣手遊《荒野亂鬥》合作，舉行「WINDSOR X BRAWL STARS 亂鬥英雄爭霸戰」。（相片來源：官方照片）
兩位人氣角色 El Primo（艾爾普里莫）及 Piper（小辣椒）將首度現身香港，特設「荒野沙漠」及「寶石礦場」兩大經典場景。（相片來源：官方照片）
兩位人氣角色 El Primo（艾爾普里莫）及 Piper（小辣椒）將首度現身香港，特設「荒野沙漠」及「寶石礦場」兩大經典場景。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區6. 合和商場 冬日飄雪嘉年華

合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」，三位人氣吉祥物歡樂貓「拖肥」、「小咪」與「機靈」換上聖誕限定造型，帶大家走進飄雪山谷；商場三樓中庭變身北歐童話世界，有小朋友最愛的吹氣彈床天地，包括滑梯、攀登架與障礙賽，可盡情放電；另一邊則有多款經典攤位遊戲，包括擲彩虹、飛環、滾球與射擊挑戰，玩味十足。

另外商場G樓入口，設巨大化的歡樂天地玩具盒，能走進玩具盒與小雪喵及Q版聖誕樹合照。指定日子有聖誕老人現身、飄雪體驗、多場聖誕創意手作體驗，亦邀請啟思幼稚園合唱團進行多場表演，小小表演家以悅耳歌聲為商場注入節日祝福。

冬日飄雪嘉年華

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口（地圖按此

日期：2025年12月3日至2026年1月5日

時間：1-8pm

價錢：4大必玩攤位遊戲套票：$100；森林彈床：每20分鐘$50

聖誕老人見面會

日期及時間：2025年12月23-25日，3-5pm

相關文章：聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿

合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」。（相片來源：官方照片）
合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」。（相片來源：官方照片）
商場三樓中庭變身北歐童話世界，有小朋友最愛的吹氣彈床天地，包括滑梯、攀登架與障礙賽，可盡情放電。（相片來源：官方照片）
商場三樓中庭變身北歐童話世界，有小朋友最愛的吹氣彈床天地，包括滑梯、攀登架與障礙賽，可盡情放電。（相片來源：官方照片）
另一邊則有多款經典攤位遊戲，包括擲彩虹、飛環、滾球與射擊挑戰，玩味十足。（相片來源：官方照片）
另一邊則有多款經典攤位遊戲，包括擲彩虹、飛環、滾球與射擊挑戰，玩味十足。（相片來源：官方照片）
商場G樓入口，設巨大化的歡樂天地玩具盒，能走進玩具盒與小雪喵及Q版聖誕樹合照。（相片來源：官方照片）
商場G樓入口，設巨大化的歡樂天地玩具盒，能走進玩具盒與小雪喵及Q版聖誕樹合照。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區7. 利東街「Luminous Carnival」

利東街的「Luminous Carnival」聖誕節主題活動，靈感源自歐洲嘉年華的繽紛奇幻，200米長的林蔭步道滿佈巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾，中庭位置有運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來的多個夢幻打卡位，包括8米高金光閃閃的LED聖誕樹、直徑達7.5米的空中摩天輪、懸浮於空中的多個熱氣球，以及優雅靈動的旋轉木馬；每晚5點半起，每隔20分鐘上演聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，完美呈現歐洲嘉年華的熱鬧氣氛。另每逢星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜，更上演共30場飄雪匯演「Let It Snow!」，其他指定日子有聖誕老人村角色節日派對，聖誕老人、雪人、精靈、薑餅人及馴鹿等將現身，與觀眾互動起舞，帶來無盡歡樂！

利東街「Luminous Carnival」

日期：即日起至2026年1月1日

地點：灣仔皇后大道東200號 利東街（地圖按此

相關文章：聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集

利東街的「Luminous Carnival」聖誕節主題活動，靈感源自歐洲嘉年華的繽紛奇幻，200米長的林蔭步道滿佈巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾。（相片來源：官方照片）
利東街的「Luminous Carnival」聖誕節主題活動，靈感源自歐洲嘉年華的繽紛奇幻，200米長的林蔭步道滿佈巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾。（相片來源：官方照片）
中庭位置有運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來的多個夢幻打卡位。（相片來源：官方照片）
中庭位置有運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來的多個夢幻打卡位。（相片來源：官方照片）
其他指定日子有聖誕老人村角色節日派對，聖誕老人、雪人、精靈、薑餅人及馴鹿等將現身，與觀眾互動起舞，帶來無盡歡樂！（相片來源：官方照片）
其他指定日子有聖誕老人村角色節日派對，聖誕老人、雪人、精靈、薑餅人及馴鹿等將現身，與觀眾互動起舞，帶來無盡歡樂！（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區8. Disney’s “Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration” @ Times Square

時代廣場化身「優獸市」，由阿力和朱迪聯同一班新舊朋友以1:1人偶造型設計現身，由露天廣場至2樓中庭都是滿滿的電影元素，露天廣場有優獸列車能與阿力、以及新角色大蛇Gary、矮袋鼠Dr.Fuzzby、蜥蜴Jesús近距離互動；列車對面有全新登場的「沼澤市場Marsh Market」，海象Russ及海狸Nibbles在此迎接大家；沼澤市場旁的復古小屋化身紋身店，屋內飾滿畫作及紋身店用品，指定日子將有彩繪活動，能畫上你喜愛的角色；回到市中心的巴士站，看到正在等巴士的樹懶阿閃，以及正在巡邏的朱迪警官；最後沿着地面斑馬線走到安全島，找到4.8米聖誕樹和警官Clawhauser，樹下堆滿繽紛禮物盒，充滿節日氣息。至於2樓中庭，則有3.5米高掛滿冬甩雪條裝飾的聖誕樹，而一眾優獸市居民正一起揀選窩心禮物。

活動期間的指定日子，商場將舉行多個互動體驗，包括頭飾工作坊、解謎任務等，更可換領「居民證」明信片，蓋上13個紀念印章，並投入露天廣場聖誕樹旁郵筒對應大小的投信口，即可免費寄到香港各目的地，一同成為優獸市居民！

Disney’s “Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration” @ Times Square

日期︰即日起至2026年1月4日

時間︰10am-10pm

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭（地圖按此

相關文章：聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊

市中心的巴士站，看到正在等巴士的樹懶阿閃，以及正在巡邏的朱迪警官。（相片來源：官方照片）
市中心的巴士站，看到正在等巴士的樹懶阿閃，以及正在巡邏的朱迪警官。（相片來源：官方照片）
沿着地面斑馬線走到安全島，找到4.8米聖誕樹和警官Clawhauser，樹下堆滿繽紛禮物盒，充滿節日氣息。（相片來源：官方照片）
沿着地面斑馬線走到安全島，找到4.8米聖誕樹和警官Clawhauser，樹下堆滿繽紛禮物盒，充滿節日氣息。（相片來源：官方照片）
2樓中庭，則有3.5米高掛滿冬甩雪條裝飾的聖誕樹，而一眾優獸市居民正一起揀選窩心禮物。（相片來源：官方照片）
2樓中庭，則有3.5米高掛滿冬甩雪條裝飾的聖誕樹，而一眾優獸市居民正一起揀選窩心禮物。（相片來源：官方照片）
復古小屋化身紋身店，屋內飾滿畫作及紋身店用品，指定日子將有彩繪活動，能畫上你喜愛的角色。（相片來源：官方照片）
復古小屋化身紋身店，屋內飾滿畫作及紋身店用品，指定日子將有彩繪活動，能畫上你喜愛的角色。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區9. 香港仔中心 AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS

香港仔中心聯同韓國國民級角色AVOFRIEND舉行「AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS」，一班可愛水果角色包括牛油果Avo及其好友Banami、Appie和Onie化身馬戲團表演者，打造三大聖誕主題場景，包括夢幻聖誕馬戲團、馬戲團售票處、星光大道，將馬戲團元素與聖誕氣氛結合，營造濃厚節日感，而指定日子有Live Music大唱聖誕歌、聖誕魔術雜耍巡遊，以及免費換領新鮮牛油果，齊齊歡度佳節！

AVOFRIENDS夢幻聖誕馬戲團、AVOFRIENDS 馬戲團售票處

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點：香港仔露天廣場（地圖按此

AVOFRIENDS 星光大道

日期：即日起至2026年1月1日

時間：10am-10pm

地點：香港仔中心四期地下（地圖按此

香港仔中心聯同韓國國民級角色AVOFRIEND舉行「AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS」。（相片來源：官方照片）
香港仔中心聯同韓國國民級角色AVOFRIEND舉行「AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS」。（相片來源：官方照片）
一班可愛水果角色包括牛油果Avo及其好友Banami、Appie和Onie化身馬戲團表演者。（相片來源：官方照片）
一班可愛水果角色包括牛油果Avo及其好友Banami、Appie和Onie化身馬戲團表演者。（相片來源：官方照片）
三大聖誕主題場景包括夢幻聖誕馬戲團、馬戲團售票處、星光大道，將馬戲團元素與聖誕氣氛結合，營造濃厚節日感。（相片來源：官方照片）
三大聖誕主題場景包括夢幻聖誕馬戲團、馬戲團售票處、星光大道，將馬戲團元素與聖誕氣氛結合，營造濃厚節日感。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區10. 中環花園道三號「Art for Inclusion 社區共融藝術展」

中環花園道三號再度夥拍非牟利機構豐盛社企學會，即日起至2026年1月2日，首度舉辦「Art for Inclusion 社區共融藝術展」，展出有特殊學習需要（如聽障、自閉症等）的青少年及少數族裔學生所創作的12幅藝術畫作，展覽以三大核心：「共融社區」、「可持續生活」及「跨文化交流」為主題，呈現香港的獨特面向與共融願景。為了呼應主題，聖誕花園道三號同時設置一棵10米高聖誕樹，也首次添上色彩，配上樓梯周邊的璀璨燈海，打造亮麗聖誕打卡位！

中環花園道三號Art for Inclusion社區共融藝術展

日期：即日至2026年1月2日

時間：8am-9pm

地點：中環花園道三號高層大堂（地圖按此

10米高聖誕樹及聖誕燈海裝飾

日期：即日至2026年1月2日

時間：8am-9pm

地點：中環花園道三號（地圖按此

聖誕花園道三號同時設置一棵10米高聖誕樹，也首次添上色彩，配上樓梯周邊的璀璨燈海，打造亮麗聖誕打卡位！（相片來源：官方照片）
聖誕花園道三號同時設置一棵10米高聖誕樹，也首次添上色彩，配上樓梯周邊的璀璨燈海，打造亮麗聖誕打卡位！（相片來源：官方照片）
展覽以三大核心：「共融社區」、「可持續生活」及「跨文化交流」為主題，呈現香港的獨特面向與共融願景。（相片來源：官方照片）
展覽以三大核心：「共融社區」、「可持續生活」及「跨文化交流」為主題，呈現香港的獨特面向與共融願景。（相片來源：官方照片）

聖誕節好去處港島區11. 利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」

利園區聖誕活動「Winter Wonder Bloom」於11月29日帶來暌違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」光影盛宴，由13組香港頂尖藝術家打造五座巨型燈籠偶與八套華麗盛裝，包括《木偶奇遇記》的皮諾丘、老木匠、狡猾狐狸、大鯨魚等，配合音樂舞蹈表演，路線由利園一期正門開始，沿著恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，最後延伸至希慎廣場折返，化身成一條會說故事的光影路線，今年更特別加上5大盲盒遊戲碼，大家欣賞表演之餘可以同時開盲盒，贏取總值超過$1,000豐富獎品！

暌違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」光影盛宴將於11月29日回歸。（相片來源：官方照片）
暌違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」光影盛宴將於11月29日回歸。（相片來源：官方照片）
活動帶來全球首個以村上隆的經典元素FLOWERS打造的長達30米大型璀璨燈飾，能沉浸於村上隆的藝術世界之中。（相片來源：官方照片）
活動帶來全球首個以村上隆的經典元素FLOWERS打造的長達30米大型璀璨燈飾，能沉浸於村上隆的藝術世界之中。（相片來源：官方照片）

此外，利園區聯乘CASETiFY推出以藝術與潮流文化為主題的「MURAKAMI WORLD」，設多個經典攤位遊戲包括花式射籃、花拋花樂、花注一擲，以及花色夾球，集齊蓋章即可換領TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY聯名典藏級限量禮品；同時，活動帶來全球首個以村上隆的經典元素FLOWERS打造的長達30米大型璀璨燈飾，設有近百朵藝術花海、3米高「FLOWERIAN」藝術裝置，能沉浸於村上隆的藝術世界之中。

利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」

日期: 2025年11月29日至2026年1月4日

地點: 香港銅鑼灣希慎廣場（地圖按此）、利園一期（地圖按此）及二期（地圖按此

聖誕節好去處港島區12. 北角海濱花園「Winter Sweetieland甜夢精靈之森」

北角匯對出的北角海濱花園，今個聖誕變身成「Winter Sweetieland甜夢精靈之森」，一眾水果小精靈打造6大甜蜜打卡場景，包括精靈森林大門、馬卡龍甜點站、藍莓精靈魔法盒、甜夢精靈星光塔、草莓甜心樂園以及果漾精靈籃，能置身於充滿奇幻光彩的節日園景。周末設有「聖誕甜夢市集」，雲集20間本地人氣寵物及美食品牌，指定日子聖誕老人及聖誕仙子將現身，亦邀得多位Busker及表演團隊到場表演。北角匯亦準備了一系列以甜蜜為主題的工作坊，包括「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」，於指定日子憑消費更可換領18 Grams甜香布甸或活Litm寵物馬卡龍，喚醒節日每一分感官喜悅。

一眾水果小精靈打造出6大甜蜜打卡場景，能置身於充滿奇幻光彩的節日園景。（相片來源：官方照片）
一眾水果小精靈打造出6大甜蜜打卡場景，能置身於充滿奇幻光彩的節日園景。（相片來源：官方照片）
周末設有「聖誕甜夢市集」，雲集20間本地人氣寵物及美食品牌。（相片來源：官方照片）
周末設有「聖誕甜夢市集」，雲集20間本地人氣寵物及美食品牌。（相片來源：官方照片）
設有一系列以甜蜜為主題的工作坊，包括「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」。（相片來源：官方照片）
設有一系列以甜蜜為主題的工作坊，包括「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」。（相片來源：官方照片）

「甜夢精靈之森」聖誕主題裝置

日期：2025年11月22日至2026年1月4日

時間：10am-10pm（燈飾於6pm亮起）

地點：北角海濱花園（地圖按此

聖誕節好去處港島區13. 赤柱廣場「夠薑過聖誕」

赤柱廣場由12月19日起一連10日舉行10周年聖誕盛典「夠薑過聖誕」，赤柱聖誕市集設逾百攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食，當中米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic、以本地特色口味聞名的上水爆谷及隱秘的咖喱專門店Curry Boy更是首次參加；另外，市集帶來近30個人氣美食品牌，包括本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、話題冬甩工房「Donut Demo」、人氣蛋糕店「Petite Sweet」等，亦與五味堂涼茶酒館合作，以「薑」為主軸，帶來赤柱市集限定「薑味雞尾酒」，購買聖誕禮物之餘，亦能品嚐到創新美食！

同場亦設兩大慈善活動，一個為「薑藝廊」，邀得多位香港新銳藝術家，以「薑」為靈感創作一系列獨特的藝術作品，作品即場以慈善形式發售，部分收益捐至膳動衡基金。另一個為赤柱廣場4樓寵物區的慈善義賣攤位，將發售一系列聖誕慈善禮品，禮品收益都會捐予SAA保護遺棄動物協會，大家亦可現場捐款，為動物送上最溫暖的聖誕禮物。大會提供免費穿梭巴士往返金鐘，駕駛人士現可於Klook預約停車場車位服務，優先預約指定時段的泊車位。

赤柱廣場由12月19日起一連10日舉行10周年聖誕盛典「夠薑過聖誕」。（相片來源：官方照片）
赤柱廣場由12月19日起一連10日舉行10周年聖誕盛典「夠薑過聖誕」。（相片來源：官方照片）
赤柱聖誕市集設逾百攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食。（相片來源：官方照片）
赤柱聖誕市集設逾百攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食。（相片來源：官方照片）
與五味堂涼茶酒館合作，以「薑」為主軸，帶來赤柱市集限定「薑味雞尾酒」。（相片來源：官方照片）
與五味堂涼茶酒館合作，以「薑」為主軸，帶來赤柱市集限定「薑味雞尾酒」。（相片來源：官方照片）
米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic（相片來源：官方照片）
米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic（相片來源：官方照片）

赤柱廣場「夠薑過聖誕」

日期：2025年12月19日至28日

時間：12nn-8pm

地點：赤柱廣場天幕廣場（地圖按此）、公共空間及美利樓（地圖按此

聖誕節好去處港島區14. THE SOUTHSIDE 「Dazzling Christmas」

THE SOUTHSID由即日起至2026年1月4日設「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置，LG中庭的10米高巨型星光聖誕樹，樹底設置7大主題打卡場景，包括金色鋁箔氣球、金鉑珠片映照迷離光影、典雅宮廷沙發、以金色花卉拼砌而成的祝福字句等，而樹旁邊則有巨型水晶球裝置，當中大家徐步走近，燈光便會隨即亮起，映照著球內金色聖誕樹緩緩旋轉，而12月20日及25日將舉行Dazzling Christmas Gala聖誕音樂盛會，請來葉巧琳及王菀之輪流登場獻唱。

另外，LG露天廣場設有8米高戶外光影聖誕樹，以紅綠色為主調，結合動態LED動畫及燈光設計，每晚5點至9點有「聖誕光影盛會」，每逢週末及公眾假期更會定時上演浪漫飄雪，增添冬日情懷。至於LG露天廣場及場內大屏幕，則引入3D裸視動畫技術，聖誕老人駕著紅色跑車登場，帶來震撼視覺體驗！其他指定日子則有一系列節慶活動，包括聖誕老人見面會、高蹺聖誕樹巡遊等，氣氛十足。

THE SOUTHSID由即日起至2026年1月4日設「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置。（相片來源：官方照片）
THE SOUTHSID由即日起至2026年1月4日設「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置。（相片來源：官方照片）
LG露天廣場的8米高戶外光影聖誕樹，以紅綠色為主調，結合動態LED動畫及燈光設計，每晚5點至9點有「聖誕光影盛會」。（相片來源：官方照片）
LG露天廣場的8米高戶外光影聖誕樹，以紅綠色為主調，結合動態LED動畫及燈光設計，每晚5點至9點有「聖誕光影盛會」。（相片來源：官方照片）
LG露天廣場及場內大屏幕，則引入3D裸視動畫技術，聖誕老人駕著紅色跑車登場，帶來震撼視覺體驗！（相片來源：官方照片）
LG露天廣場及場內大屏幕，則引入3D裸視動畫技術，聖誕老人駕著紅色跑車登場，帶來震撼視覺體驗！（相片來源：官方照片）

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主題裝置

日期：即日至 2026年1月4日

地點：THE SOUTHSIDE LG 中庭及 LG 露天廣場（地圖按此

聖誕節好去處港島區15. ifc「聖誕後勤總部」

中環為ifc以「聖誕後勤總部」為主題，讓大家化身聖誕精靈特務親身體驗神秘且精彩的幕後工作，這座雙層高的聖誕基地設有7大打卡場景及4大互動體驗區，可看在鹿鹿速遞、聖誕樹種植站、氣球充氣站、天使錄音室等場景打卡，再到「聖誕裁縫屋」為聖誕老人打造嶄新造型、在「馴鹿健身室」跟隨馴鹿教練鍛鍊體能、修剪聖誕老人銀白頭髮及鬍鬚的「HO-HO-HO 造型室」及公開聖誕老人秘密空間的「聖誕老人瞭望台」；另有聖誕老人見面會、音樂表演、慈善期間限定店等，凡於即日起透過Klook捐款$180予「願望成真基金」，即可預約「聖誕老人見面」名額。

按此經Klook預約「聖誕老人見面」名額

中環為ifc以「聖誕後勤總部」為主題，讓大家化身聖誕精靈特務親身體驗神秘且精彩的幕後工作。（相片來源：官方照片）
中環為ifc以「聖誕後勤總部」為主題，讓大家化身聖誕精靈特務親身體驗神秘且精彩的幕後工作。（相片來源：官方照片）
凡於即日起透過Klook捐款$180予「願望成真基金」，即可預約「聖誕老人見面」名額。（相片來源：官方照片）
凡於即日起透過Klook捐款$180予「願望成真基金」，即可預約「聖誕老人見面」名額。（相片來源：官方照片）

香港ifc商場「聖誕後勤總部」

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

時間：10am-10:30pm

地點：香港ifc商場一樓中庭（地圖按此

聖誕節好去處港島區16. AIA友邦嘉年華

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲及攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企；更帶來一系列現場娛樂節目及獨特體驗，包括全新「冬日世界雜技團」主題表演、充滿懷舊氣息的藍妹大牌檔等，開幕禮當日（12月22日）邀請到本地人氣街頭樂隊The Flame以一連串經典廣東歌為活動揭開序幕，令人十分期待。早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡於2025年11月12日至12月31日期間購買「友邦嘉年華」門票，即有機會贏取一百萬阿提哈德航空貴賓里程，可兌換五張往返阿布扎比之商務艙機票，隨時可以一家大細玩埋阿聯酋。

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題。（相片來源：官方照片）
一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題。（相片來源：官方照片）
提供超過30款機動遊戲及攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企。（相片來源：官方照片）
提供超過30款機動遊戲及攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企。（相片來源：官方照片）
全新「冬日世界雜技團」主題表演。（相片來源：官方照片）
全新「冬日世界雜技團」主題表演。（相片來源：官方照片）

AIA友邦嘉年華

地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間（地圖按此

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

開放時間：非高峰日子12nn-10pm；普通及高峰日子11am-11pm

門票：非高峰日子 成人$140、小童$95；普通日子 成人$150、小童$100；高峰日子 成人$160、小童$105；3歲以下小童及傷殘人士可免費入場

線上加購代幣套餐：20個代幣套票$180、50個代幣套票$450

網址：按這裡

相關文章：AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔

【KKday獨家優惠】1成人入場門票 + 10枚代幣 連 Filmor 咖啡店HK$40現金券

優惠價：$140起（原價$180起）

【KKday獨家早鳥】兩張普通日子/ 高峰日子成人入場門票 + 20枚代幣 連 TONYMOLY冬日皇牌護膚2天體驗套裝 + TONYMOLY HK$50現金禮券(無門檻)

優惠價：$300起/2位，平均$150起/位（原價$470起）

【KKday獨家優惠】1成人入場門票 + 30枚代幣 連 皇玥幸運小禮盒1盒 (價值HK$48)

優惠價：$320起（原價$368起）

聖誕節好去處港島區17. 冬日小鎮．中環

香港旅遊發展局（旅發局）即日起帶來年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」，頭炮活動「冬日小鎮．中環」於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」，特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，以及多款巨型玩具，當中小火車每20分鐘啟動一次，其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。另遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯．中環」，點亮中環！

頭炮活動「冬日小鎮．中環」於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場。（相片來源：官方照片）
頭炮活動「冬日小鎮．中環」於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場。（相片來源：官方照片）
多款玩具變成巨型打卡位，相當吸睛。（相片來源：官方照片）
多款玩具變成巨型打卡位，相當吸睛。（相片來源：官方照片）
其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。（相片來源：官方照片）
其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。（相片來源：官方照片）
首次聯乘中環八幢地標合作合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」。（相片來源：官方照片）
首次聯乘中環八幢地標合作合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」。（相片來源：官方照片）

「冬日小鎮．中環」聖誕天地

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：即日起至12月21日星期一班五4pm-11:30pm、星期六及日11am-11:30pm；12月22日至2026年1月4日11am-11:30pm

地點：中環皇后像廣場花園（地圖按此

「冬日小鎮．中環」光影匯·中環

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

時間：7:30pm-10:30pm，每30分鐘循環演出

觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）（地圖按此

「冬日小鎮．中環」星光長廊

日期：2025年11月下旬至2026年1月

地點：香港島中環置地廣塲中庭（地圖按此）及中環遮打道一帶（地圖按此

相關文章：聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯

聖誕節好去處港島區18. 太古廣場及星街小區 聖誕夢幻啟程

太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」，由松林貨運經理水豚Carlos、運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，以及手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi等角色，帶大家遊走多個打卡位，包括靜謐的月台、歡樂的候車室及互動裝置，讓你拍出獨一無二的聖誕照片。車站內的「奇妙禮盒」禮品店亦不容錯過，精選節日商品如「聖誕毛絨盲盒」及「聖誕旅人禮品卡套裝」。車站入口亦將上演節慶表演盛宴，從音樂劇場到快閃演出，為整個活動添上歡樂氣氛。大家亦可參加「聖誕老人列車」，與聖誕老人合照留念，又或在車站咖啡店參加一系列聖誕工作坊，包括製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環，現已開放網上預約。

而星街小區延續太古廣場的聖誕夢幻啟程 ，在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面；第一次來到這裡的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。

太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」。（相片來源：官方照片）
太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」。（相片來源：官方照片）
聖誕列車有如動畫的鐵道旅行。（相片來源：官方照片）
聖誕列車有如動畫的鐵道旅行。（相片來源：官方照片）
星街小區的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。（相片來源：官方照片）
星街小區的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。（相片來源：官方照片）
在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面。（相片來源：官方照片）
在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面。（相片來源：官方照片）

太古廣場 聖誕夢幻啟程

地址：太古廣場 （地圖按此

日期：2025年11月14日至 2026年1月2日

星街小區 聖誕夢幻啟程

位置：太古廣場三座外永豐街和星街（地圖按此

開放時間：10am-10pm

相關文章：聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環

聖誕節好去處港島區19. 馬會 × 大館：小心意．大眾樂

大館「 小心意大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園，由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛，開幕日將舉行《音樂禮贊：聖誕亮燈儀式》，將為觀眾特別提供免費熱朱古力及香料熱紅酒。此外，焦點節目之一「玩轉大館馬戲季」匯聚多個國際及本地頂尖馬戲團隊，其中數個項目更為亞洲首演，觀眾近距離欣賞及參與當代國際馬戲的演出。

大館「 小心意 • 大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園。（相片來源：官方照片）
大館「 小心意 • 大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園。（相片來源：官方照片）
由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛。（相片來源：官方照片）
由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛。（相片來源：官方照片）

馬會 × 大館：小心意．大眾樂

日期：12月1日至2026年1月4日

時間：8am-11pm

地點：中環荷李活道10號大館（地圖按此

聖誕節好去處港島區20. 太古城中心《Sweetmas糖果兵團》

太古城中心的《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，一群調皮可愛的糖果兵團聚首一糖，設有Sweetmas巨型軟糖、3隻可愛的熊仔笑笑糖，以及高達8米的紅白花紋士的糖等打卡位，大家可大玩四大互動打卡區，包括「聖誕布甸禮盒屋」、「粟米糖迷宮」、「曲奇快趣挑戰」及「快閃甜甜店」；又或走訪商場不同角落尋找從罐中探頭而出的聖誕薄荷糖、變成一棵扭扭聖誕樹的蟲蟲糖，以及戴上聖誕專用毛冷帽子的橡皮豆豆，有機會換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！另12月指定日子將邀請多個本地團體帶來「聖誕音樂表演」，商場亦準備了Sweetmas出遊系列旅行袋套裝、商戶現金券、商場電子禮券等獎賞供LIVE+會員憑指定消費換領。

今個聖誕，太古城中心變身成甜蜜糖果樂園，糖果兵團包括熊仔笑笑糖、紅白花紋士的糖、平安夜曲奇、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖。（相片來源：官方照片）
今個聖誕，太古城中心變身成甜蜜糖果樂園，糖果兵團包括熊仔笑笑糖、紅白花紋士的糖、平安夜曲奇、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖。（相片來源：官方照片）
3隻可愛的熊仔笑笑糖。（相片來源：官方照片）
3隻可愛的熊仔笑笑糖。（相片來源：官方照片）
聖誕派對怎少得鬆軟誘人的平安夜曲奇？試試考驗眼明手快的「曲奇快趣挑戰」。（相片來源：官方照片）
聖誕派對怎少得鬆軟誘人的平安夜曲奇？試試考驗眼明手快的「曲奇快趣挑戰」。（相片來源：官方照片）
塞滿30個粟米糖夥伴的「粟米糖迷宮」。（相片來源：官方照片）
塞滿30個粟米糖夥伴的「粟米糖迷宮」。（相片來源：官方照片）

「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋 」換領詳情

日期： 2025年11月14日至2026年1月4日

時間： 星期一至五12nn-9pm，星期六、日及公眾假期11am-9pm

地點： 太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此

「Sweetmas Rewards」換領詳情

日期：2025年11月21日至 2025年12月26日或換完即止

時間：11am-9pm

地點：太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 265 號舖)（地圖按此

相關文章：聖誕好去處2025｜太古城化身甜蜜糖果樂園！8米高紅白士的糖+巨型熊仔笑笑糖坐鎮

