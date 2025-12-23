宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）灣仔沉浸式光影樂園/巨型哈哈笑汽球/Brunch Brother首次登陸香港
聖誕節正式來臨，香港不少商場及地標都推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，記得跟住尋找聖誕好去處吧！
聖誕節好去處港島區1. Festilumi光影樂園
被譽為最受歡迎的沉浸式光影樂園之一Festilumi，首次登陸香港，選址灣仔海濱活動空間，設有9大主題區、提供超過2萬件獨一無二的發光雕塑，從神秘的「沙丘金殿」漫步至夢幻的「魔法楓林」，再探訪神獸居住的「奇境動物王國 」，還有號稱全球最高、由19萬粒LED燈及約5萬個光影球組成的47米高「光影許願樹」等，能穿越九個異想世界，畫面非常震撼，門票即日起於其官網發售。
Festilumi光影樂園
地點：灣仔海濱活動空間 - C區（地圖按此）
日期：即日起至2026年4月底
時間：日落時份至11pm
價錢：12歲以上成人$168起、4-11歲小童或長者$128起、3歲以下免費入場
聖誕節好去處港島區2. Fashion Walk X Brunch Brother
銅鑼灣Fashion Walk聯乘韓國文創IP「Brunch Brother」，帶來首次登陸香港的「TOASTing for Christmas 聖誕狂歡」，將Main Block、百德新街、食街等裝飾做成六大聖誕打卡場景，包括主題鏡貼相框「包你上鏡」、街頭Busking「吐司傳心思」、Brunch Brother全員集合的「歡樂小伙伴」、小黃鴨調酒師「好Chill Duck」、寵物友善「鬆餅店」以及即影即有自拍亭體驗「PhoToast Box」，打造Brunch Brother聖誕嘉年華。活動亦推出Brunch Brother角色造型主題精品，包括「吐司大哥」斜揹袋、「外置充電」小卡等，消費滿指定金額即可換領。
Fashion Walk X Brunch Brother
日期：即日起至12月31日
地點：恒隆商場 Fashion Walk（地圖按此）
聖誕節好去處港島區3. wwwtc mall「Unveil the Happiness 快樂開箱」
銅鑼灣wwwtc mall與國際藝術家卡蘭．辛格 (Karan Singh)，把「哈哈笑」化作最潮聖誕符號，帶來多個「Unveil the Happiness 快樂開箱」藝術裝置，包括懸浮在中庭的巨型聖誕哈哈笑汽球、笑臉聖誕樹、趣味馴鹿裝置、高達2米的巨型扭蛋機等，以鮮明色彩與線條展現現代藝術美感，打造一場充滿藝術與驚喜互動的聖誕體驗。12月25日聖誕節當天，邀得內地人氣網紅樂隊舉辦戶外音樂Busking活動「聖誕音樂盛宴」，配合飄雪效果，營造溫馨而愉悅的節日環境。另有飛越聖誕空中匯演、萌寵平安夜派對、沉浸式浪漫雪國體驗、聖誕市集等，充滿濃厚的歡樂氣氛。
wwwtc mall「Unveil the Happiness 快樂開箱」
日期：2025年12月11日至2026年1月5日
時間：11am-11pm
地址：銅鑼灣告士打道280號（地圖按此）
聖誕節好去處港島區4. 淺水灣影灣園「海灣歐陸聖誕」
淺水灣影灣園的「海灣歐陸聖誕」將影灣園購物商場化身成聖誕夢幻世界，由胡桃夾子帶大家一起發掘奇妙聖誕，包括8米聖誕大樹、聖誕節慶餐飲、與聖誕老人歡聚等，感受一場視覺、味覺與心靈的盛宴。12月26日或之前，可免費參與「胡桃夾子奇妙之旅」活動，於影灣園購物商場203B店領取聖誕明信片，並於商場指定店舖獲得獨特印章，最後以免費送遞服務寄出祝福。每張明信片更可於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費聖誕飲品一杯！
淺水灣影灣園「海灣歐陸聖誕」
聖誕明信片：即日起至12月26日
領取/聖誕郵箱地點：影灣園購物商場203B店（地圖按此）
獲取印章之店鋪： INSIDE（一樓）、Via de Lourdes 和 Bookazine（地下）
條款及細則：請出示聖誕明信片於露台餐廳、香辣軒或竹樹吧換取免費指定聖誕飲品一杯，優惠期至 1 月 10 日。優惠不可以兌換現金。
聖誕節好去處港島區5. WINDSOR X BRAWL STARS 「亂鬥英雄爭霸戰」
銅鑼灣皇室堡與Supercell人氣手遊《荒野亂鬥》合作，舉行「WINDSOR X BRAWL STARS 亂鬥英雄爭霸戰」，兩位人氣角色 El Primo（艾爾普里莫）及 Piper（小辣椒）將首度現身香港，特設「荒野沙漠」及「寶石礦場」兩大經典場景，現場同步推出三項活動《奪星大挑戰》、《奪星連勝龍虎榜》與《奪星打卡趣》，於活動時段參加試玩挑戰、打卡等，最高可贏取100粒「寶物之星」及多種遊戲資源，將遊戲世界搬到現實。
WINDSOR X BRAWL STARS 「亂鬥英雄爭霸戰」
日期：即日起至2026年1月2日
時間：10am-10pm
地點：皇室堡地下中庭（地圖按此）
聖誕節好去處港島區6. 合和商場 冬日飄雪嘉年華
合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」，三位人氣吉祥物歡樂貓「拖肥」、「小咪」與「機靈」換上聖誕限定造型，帶大家走進飄雪山谷；商場三樓中庭變身北歐童話世界，有小朋友最愛的吹氣彈床天地，包括滑梯、攀登架與障礙賽，可盡情放電；另一邊則有多款經典攤位遊戲，包括擲彩虹、飛環、滾球與射擊挑戰，玩味十足。
另外商場G樓入口，設巨大化的歡樂天地玩具盒，能走進玩具盒與小雪喵及Q版聖誕樹合照。指定日子有聖誕老人現身、飄雪體驗、多場聖誕創意手作體驗，亦邀請啟思幼稚園合唱團進行多場表演，小小表演家以悅耳歌聲為商場注入節日祝福。
冬日飄雪嘉年華
地址：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭及G樓入口（地圖按此）
日期：2025年12月3日至2026年1月5日
時間：1-8pm
價錢：4大必玩攤位遊戲套票：$100；森林彈床：每20分鐘$50
聖誕老人見面會
日期及時間：2025年12月23-25日，3-5pm
相關文章：聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿
聖誕節好去處港島區7. 利東街「Luminous Carnival」
利東街的「Luminous Carnival」聖誕節主題活動，靈感源自歐洲嘉年華的繽紛奇幻，200米長的林蔭步道滿佈巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾，中庭位置有運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來的多個夢幻打卡位，包括8米高金光閃閃的LED聖誕樹、直徑達7.5米的空中摩天輪、懸浮於空中的多個熱氣球，以及優雅靈動的旋轉木馬；每晚5點半起，每隔20分鐘上演聖誕燈光音樂匯演「Luminous Symphony」，完美呈現歐洲嘉年華的熱鬧氣氛。另每逢星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜，更上演共30場飄雪匯演「Let It Snow!」，其他指定日子有聖誕老人村角色節日派對，聖誕老人、雪人、精靈、薑餅人及馴鹿等將現身，與觀眾互動起舞，帶來無盡歡樂！
利東街「Luminous Carnival」
日期：即日起至2026年1月1日
地點：灣仔皇后大道東200號 利東街（地圖按此）
聖誕節好去處港島區8. Disney’s “Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration” @ Times Square
時代廣場化身「優獸市」，由阿力和朱迪聯同一班新舊朋友以1:1人偶造型設計現身，由露天廣場至2樓中庭都是滿滿的電影元素，露天廣場有優獸列車能與阿力、以及新角色大蛇Gary、矮袋鼠Dr.Fuzzby、蜥蜴Jesús近距離互動；列車對面有全新登場的「沼澤市場Marsh Market」，海象Russ及海狸Nibbles在此迎接大家；沼澤市場旁的復古小屋化身紋身店，屋內飾滿畫作及紋身店用品，指定日子將有彩繪活動，能畫上你喜愛的角色；回到市中心的巴士站，看到正在等巴士的樹懶阿閃，以及正在巡邏的朱迪警官；最後沿着地面斑馬線走到安全島，找到4.8米聖誕樹和警官Clawhauser，樹下堆滿繽紛禮物盒，充滿節日氣息。至於2樓中庭，則有3.5米高掛滿冬甩雪條裝飾的聖誕樹，而一眾優獸市居民正一起揀選窩心禮物。
活動期間的指定日子，商場將舉行多個互動體驗，包括頭飾工作坊、解謎任務等，更可換領「居民證」明信片，蓋上13個紀念印章，並投入露天廣場聖誕樹旁郵筒對應大小的投信口，即可免費寄到香港各目的地，一同成為優獸市居民！
Disney’s “Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration” @ Times Square
日期︰即日起至2026年1月4日
時間︰10am-10pm
地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭（地圖按此）
相關文章：聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕節好去處港島區9. 香港仔中心 AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS
香港仔中心聯同韓國國民級角色AVOFRIEND舉行「AVOFRIENDS Fruity CIR-MAS」，一班可愛水果角色包括牛油果Avo及其好友Banami、Appie和Onie化身馬戲團表演者，打造三大聖誕主題場景，包括夢幻聖誕馬戲團、馬戲團售票處、星光大道，將馬戲團元素與聖誕氣氛結合，營造濃厚節日感，而指定日子有Live Music大唱聖誕歌、聖誕魔術雜耍巡遊，以及免費換領新鮮牛油果，齊齊歡度佳節！
AVOFRIENDS夢幻聖誕馬戲團、AVOFRIENDS 馬戲團售票處
日期：即日起至2026年1月1日
時間：10am-10pm
地點：香港仔露天廣場（地圖按此）
AVOFRIENDS 星光大道
日期：即日起至2026年1月1日
時間：10am-10pm
地點：香港仔中心四期地下（地圖按此）
聖誕節好去處港島區10. 中環花園道三號「Art for Inclusion 社區共融藝術展」
中環花園道三號再度夥拍非牟利機構豐盛社企學會，即日起至2026年1月2日，首度舉辦「Art for Inclusion 社區共融藝術展」，展出有特殊學習需要（如聽障、自閉症等）的青少年及少數族裔學生所創作的12幅藝術畫作，展覽以三大核心：「共融社區」、「可持續生活」及「跨文化交流」為主題，呈現香港的獨特面向與共融願景。為了呼應主題，聖誕花園道三號同時設置一棵10米高聖誕樹，也首次添上色彩，配上樓梯周邊的璀璨燈海，打造亮麗聖誕打卡位！
中環花園道三號Art for Inclusion社區共融藝術展
日期：即日至2026年1月2日
時間：8am-9pm
地點：中環花園道三號高層大堂（地圖按此）
10米高聖誕樹及聖誕燈海裝飾
日期：即日至2026年1月2日
時間：8am-9pm
地點：中環花園道三號（地圖按此）
聖誕節好去處港島區11. 利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」
利園區聖誕活動「Winter Wonder Bloom」於11月29日帶來暌違七年的「渣打藝趣嘉年華夜光巡遊」光影盛宴，由13組香港頂尖藝術家打造五座巨型燈籠偶與八套華麗盛裝，包括《木偶奇遇記》的皮諾丘、老木匠、狡猾狐狸、大鯨魚等，配合音樂舞蹈表演，路線由利園一期正門開始，沿著恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，最後延伸至希慎廣場折返，化身成一條會說故事的光影路線，今年更特別加上5大盲盒遊戲碼，大家欣賞表演之餘可以同時開盲盒，贏取總值超過$1,000豐富獎品！
此外，利園區聯乘CASETiFY推出以藝術與潮流文化為主題的「MURAKAMI WORLD」，設多個經典攤位遊戲包括花式射籃、花拋花樂、花注一擲，以及花色夾球，集齊蓋章即可換領TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY聯名典藏級限量禮品；同時，活動帶來全球首個以村上隆的經典元素FLOWERS打造的長達30米大型璀璨燈飾，設有近百朵藝術花海、3米高「FLOWERIAN」藝術裝置，能沉浸於村上隆的藝術世界之中。
利園區聖誕「Winter Wonder Bloom」
日期: 2025年11月29日至2026年1月4日
地點: 香港銅鑼灣希慎廣場（地圖按此）、利園一期（地圖按此）及二期（地圖按此）
聖誕節好去處港島區12. 北角海濱花園「Winter Sweetieland甜夢精靈之森」
北角匯對出的北角海濱花園，今個聖誕變身成「Winter Sweetieland甜夢精靈之森」，一眾水果小精靈打造6大甜蜜打卡場景，包括精靈森林大門、馬卡龍甜點站、藍莓精靈魔法盒、甜夢精靈星光塔、草莓甜心樂園以及果漾精靈籃，能置身於充滿奇幻光彩的節日園景。周末設有「聖誕甜夢市集」，雲集20間本地人氣寵物及美食品牌，指定日子聖誕老人及聖誕仙子將現身，亦邀得多位Busker及表演團隊到場表演。北角匯亦準備了一系列以甜蜜為主題的工作坊，包括「甜園聖誕花環」、「寵物甜甜圈毛毛球頸圈」，於指定日子憑消費更可換領18 Grams甜香布甸或活Litm寵物馬卡龍，喚醒節日每一分感官喜悅。
「甜夢精靈之森」聖誕主題裝置
日期：2025年11月22日至2026年1月4日
時間：10am-10pm（燈飾於6pm亮起）
地點：北角海濱花園（地圖按此）
聖誕節好去處港島區13. 赤柱廣場「夠薑過聖誕」
赤柱廣場由12月19日起一連10日舉行10周年聖誕盛典「夠薑過聖誕」，赤柱聖誕市集設逾百攤檔，集結文創產品、手工藝品和聖誕主題特色美食，當中米芝蓮必比登推介的魚事者Fisholic、以本地特色口味聞名的上水爆谷及隱秘的咖喱專門店Curry Boy更是首次參加；另外，市集帶來近30個人氣美食品牌，包括本土精釀啤酒 H.K. Lovecraft、話題冬甩工房「Donut Demo」、人氣蛋糕店「Petite Sweet」等，亦與五味堂涼茶酒館合作，以「薑」為主軸，帶來赤柱市集限定「薑味雞尾酒」，購買聖誕禮物之餘，亦能品嚐到創新美食！
同場亦設兩大慈善活動，一個為「薑藝廊」，邀得多位香港新銳藝術家，以「薑」為靈感創作一系列獨特的藝術作品，作品即場以慈善形式發售，部分收益捐至膳動衡基金。另一個為赤柱廣場4樓寵物區的慈善義賣攤位，將發售一系列聖誕慈善禮品，禮品收益都會捐予SAA保護遺棄動物協會，大家亦可現場捐款，為動物送上最溫暖的聖誕禮物。大會提供免費穿梭巴士往返金鐘，駕駛人士現可於Klook預約停車場車位服務，優先預約指定時段的泊車位。
赤柱廣場「夠薑過聖誕」
日期：2025年12月19日至28日
時間：12nn-8pm
地點：赤柱廣場天幕廣場（地圖按此）、公共空間及美利樓（地圖按此）
聖誕節好去處港島區14. THE SOUTHSIDE 「Dazzling Christmas」
THE SOUTHSID由即日起至2026年1月4日設「Dazzling Christmas」聖誕主題裝置，LG中庭的10米高巨型星光聖誕樹，樹底設置7大主題打卡場景，包括金色鋁箔氣球、金鉑珠片映照迷離光影、典雅宮廷沙發、以金色花卉拼砌而成的祝福字句等，而樹旁邊則有巨型水晶球裝置，當中大家徐步走近，燈光便會隨即亮起，映照著球內金色聖誕樹緩緩旋轉，而12月20日及25日將舉行Dazzling Christmas Gala聖誕音樂盛會，請來葉巧琳及王菀之輪流登場獻唱。
另外，LG露天廣場設有8米高戶外光影聖誕樹，以紅綠色為主調，結合動態LED動畫及燈光設計，每晚5點至9點有「聖誕光影盛會」，每逢週末及公眾假期更會定時上演浪漫飄雪，增添冬日情懷。至於LG露天廣場及場內大屏幕，則引入3D裸視動畫技術，聖誕老人駕著紅色跑車登場，帶來震撼視覺體驗！其他指定日子則有一系列節慶活動，包括聖誕老人見面會、高蹺聖誕樹巡遊等，氣氛十足。
THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主題裝置
日期：即日至 2026年1月4日
地點：THE SOUTHSIDE LG 中庭及 LG 露天廣場（地圖按此）
聖誕節好去處港島區15. ifc「聖誕後勤總部」
中環為ifc以「聖誕後勤總部」為主題，讓大家化身聖誕精靈特務親身體驗神秘且精彩的幕後工作，這座雙層高的聖誕基地設有7大打卡場景及4大互動體驗區，可看在鹿鹿速遞、聖誕樹種植站、氣球充氣站、天使錄音室等場景打卡，再到「聖誕裁縫屋」為聖誕老人打造嶄新造型、在「馴鹿健身室」跟隨馴鹿教練鍛鍊體能、修剪聖誕老人銀白頭髮及鬍鬚的「HO-HO-HO 造型室」及公開聖誕老人秘密空間的「聖誕老人瞭望台」；另有聖誕老人見面會、音樂表演、慈善期間限定店等，凡於即日起透過Klook捐款$180予「願望成真基金」，即可預約「聖誕老人見面」名額。
香港ifc商場「聖誕後勤總部」
日期：2025年11月21日至2026年1月1日
時間：10am-10:30pm
地點：香港ifc商場一樓中庭（地圖按此）
聖誕節好去處港島區16. AIA友邦嘉年華
一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲及攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企；更帶來一系列現場娛樂節目及獨特體驗，包括全新「冬日世界雜技團」主題表演、充滿懷舊氣息的藍妹大牌檔等，開幕禮當日（12月22日）邀請到本地人氣街頭樂隊The Flame以一連串經典廣東歌為活動揭開序幕，令人十分期待。早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡於2025年11月12日至12月31日期間購買「友邦嘉年華」門票，即有機會贏取一百萬阿提哈德航空貴賓里程，可兌換五張往返阿布扎比之商務艙機票，隨時可以一家大細玩埋阿聯酋。
AIA友邦嘉年華
地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間（地圖按此）
日期：2025年12月22日至2026年3月1日
開放時間：非高峰日子12nn-10pm；普通及高峰日子11am-11pm
門票：非高峰日子 成人$140、小童$95；普通日子 成人$150、小童$100；高峰日子 成人$160、小童$105；3歲以下小童及傷殘人士可免費入場
線上加購代幣套餐：20個代幣套票$180、50個代幣套票$450
網址：按這裡
【KKday獨家優惠】1成人入場門票 + 10枚代幣 連 Filmor 咖啡店HK$40現金券
優惠價：$140起
（原價$180起）
【KKday獨家早鳥】兩張普通日子/ 高峰日子成人入場門票 + 20枚代幣 連 TONYMOLY冬日皇牌護膚2天體驗套裝 + TONYMOLY HK$50現金禮券(無門檻)
優惠價：$300起/2位，平均$150起/位
（原價$470起）
【KKday獨家優惠】1成人入場門票 + 30枚代幣 連 皇玥幸運小禮盒1盒 (價值HK$48)
優惠價：$320起
（原價$368起）
聖誕節好去處港島區17. 冬日小鎮．中環
香港旅遊發展局（旅發局）即日起帶來年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」，頭炮活動「冬日小鎮．中環」於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」，特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，以及多款巨型玩具，當中小火車每20分鐘啟動一次，其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。另遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯．中環」，點亮中環！
「冬日小鎮．中環」聖誕天地
日期：2025年11月14日至2026年1月4日
時間：即日起至12月21日星期一班五4pm-11:30pm、星期六及日11am-11:30pm；12月22日至2026年1月4日11am-11:30pm
地點：中環皇后像廣場花園（地圖按此）
「冬日小鎮．中環」光影匯·中環
日期：2025年11月28日至2026年1月4日
時間：7:30pm-10:30pm，每30分鐘循環演出
觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）（地圖按此）
「冬日小鎮．中環」星光長廊
日期：2025年11月下旬至2026年1月
地點：香港島中環置地廣塲中庭（地圖按此）及中環遮打道一帶（地圖按此）
聖誕節好去處港島區18. 太古廣場及星街小區 聖誕夢幻啟程
太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」，由松林貨運經理水豚Carlos、運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，以及手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi等角色，帶大家遊走多個打卡位，包括靜謐的月台、歡樂的候車室及互動裝置，讓你拍出獨一無二的聖誕照片。車站內的「奇妙禮盒」禮品店亦不容錯過，精選節日商品如「聖誕毛絨盲盒」及「聖誕旅人禮品卡套裝」。車站入口亦將上演節慶表演盛宴，從音樂劇場到快閃演出，為整個活動添上歡樂氣氛。大家亦可參加「聖誕老人列車」，與聖誕老人合照留念，又或在車站咖啡店參加一系列聖誕工作坊，包括製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環，現已開放網上預約。
而星街小區延續太古廣場的聖誕夢幻啟程 ，在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面；第一次來到這裡的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。
太古廣場 聖誕夢幻啟程
地址：太古廣場 （地圖按此）
日期：2025年11月14日至 2026年1月2日
星街小區 聖誕夢幻啟程
位置：太古廣場三座外永豐街和星街（地圖按此）
開放時間：10am-10pm
聖誕節好去處港島區19. 馬會 × 大館：小心意．大眾樂
大館「 小心意．大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園，由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛，開幕日將舉行《音樂禮贊：聖誕亮燈儀式》，將為觀眾特別提供免費熱朱古力及香料熱紅酒。此外，焦點節目之一「玩轉大館馬戲季」匯聚多個國際及本地頂尖馬戲團隊，其中數個項目更為亞洲首演，觀眾近距離欣賞及參與當代國際馬戲的演出。
馬會 × 大館：小心意．大眾樂
日期：12月1日至2026年1月4日
時間：8am-11pm
地點：中環荷李活道10號大館（地圖按此）
聖誕節好去處港島區20. 太古城中心《Sweetmas糖果兵團》
太古城中心的《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，一群調皮可愛的糖果兵團聚首一糖，設有Sweetmas巨型軟糖、3隻可愛的熊仔笑笑糖，以及高達8米的紅白花紋士的糖等打卡位，大家可大玩四大互動打卡區，包括「聖誕布甸禮盒屋」、「粟米糖迷宮」、「曲奇快趣挑戰」及「快閃甜甜店」；又或走訪商場不同角落尋找從罐中探頭而出的聖誕薄荷糖、變成一棵扭扭聖誕樹的蟲蟲糖，以及戴上聖誕專用毛冷帽子的橡皮豆豆，有機會換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！另12月指定日子將邀請多個本地團體帶來「聖誕音樂表演」，商場亦準備了Sweetmas出遊系列旅行袋套裝、商戶現金券、商場電子禮券等獎賞供LIVE+會員憑指定消費換領。
「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋 」換領詳情
日期： 2025年11月14日至2026年1月4日
時間： 星期一至五12nn-9pm，星期六、日及公眾假期11am-9pm
地點： 太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）
「Sweetmas Rewards」換領詳情
日期：2025年11月21日至 2025年12月26日或換完即止
時間：11am-9pm
地點：太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 265 號舖)（地圖按此）
