聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜AIA嘉年華/中環冬日小鎮/大館12米高聖誕樹

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處港島區合集（持續更新）！AIA嘉年華/中環冬日小鎮/大館12米高聖誕樹

踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！

聖誕節好去處港島區1. AIA友邦嘉年華

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企；更帶來一系列現場娛樂節目及獨特體驗，包括全新「冬日世界雜技團」主題表演、充滿懷舊氣息的藍妹大牌檔等，開幕禮當日（12月22日）邀請到本地人氣街頭樂隊The Flame以一連串經典廣東歌為活動揭開序幕，令人十分期待。早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡於2025年11月12日至12月31日期間購買「友邦嘉年華」門票，即有機會贏取一百萬阿提哈德航空貴賓里程，可兌換五張往返阿布扎比之商務艙機票，隨時可以一家大細玩埋阿聯酋。

一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題。（相片來源：官方照片）

提供超過30款機動遊戲/攤位，全新限量版毛毛公仔等大家贏返屋企。（相片來源：官方照片）

全新「冬日世界雜技團」主題表演。（相片來源：官方照片）

AIA友邦嘉年華

地址：中環龍和道9號中環海濱活動空間（地圖按此）

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

開放時間：非高峰日子12nn-10pm；普通及高峰日子11am-11pm

門票：非高峰日子 成人$140、小童$95；普通日子 成人$150、小童$100；高峰日子 成人$160、小童$105；3歲以下小童及傷殘人士可免費入場

早鳥優惠：首5,000張門票享9折

線上加購代幣套餐：20個代幣套票$180、50個代幣套票$450

網址：按這裡

聖誕節好去處港島區2. 冬日小鎮．中環

香港旅遊發展局（旅發局）即日起帶來年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」，頭炮活動「冬日小鎮．中環」，於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」，特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，以及多款巨型玩具，當中小火車每20分鐘啟動一次，其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。另遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！

頭炮活動「冬日小鎮．中環」，於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」特設一棵20米高、相當於6層樓的巨型聖誕樹閃爍登場。（相片來源：官方照片）

多款玩具變成巨型打卡位，相當吸睛。（相片來源：官方照片）

其他指定日子有聖誕頌歌表演、聖誕老人見面會以及聖誕市集等。（相片來源：官方照片）

首次聯乘中環八幢地標合作合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」。（相片來源：官方照片）

「冬日小鎮．中環」聖誕天地

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：即日起至12月21日星期一班五4pm-11:30pm、星期六及日11am-11:30pm；12月22日至2026年1月4日11am-11:30pm

地點：中環皇后像廣場花園（地圖按此）

「冬日小鎮．中環」光影匯·中環

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

時間：7:30pm-10:30pm，每30分鐘循環演出

觀賞位置：香港島中環皇后像廣場花園（南）（地圖按此）

「冬日小鎮．中環」星光長廊

日期：2025年11月下旬至2026年1月

地點：香港島中環置地廣塲中庭（地圖按此）及中環遮打道一帶（地圖按此）

聖誕節好去處港島區3. 太古廣場+星街小區 聖誕夢幻啟程

太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」，由松林貨運經理水豚Carlos、運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，以及手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi等角色，帶大家遊走多個打卡位，包括靜謐的月台、歡樂的候車室及互動裝置，讓你拍出獨一無二的聖誕照片。車站內的「奇妙禮盒」禮品店亦不容錯過，精選節日商品如「聖誕毛絨盲盒」及「聖誕旅人禮品卡套裝」。車站入口亦將上演節慶表演盛宴，從音樂劇場到快閃演出，為整個活動添上歡樂氣氛。大家亦可參加「聖誕老人列車」，與聖誕老人合照留念，又或在車站咖啡店參加一系列聖誕工作坊，包括製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘及聖誕花環，現已開放網上預約。

而星街小區延續太古廣場的聖誕夢幻啟程 ，在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面；第一次來到這裡的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。

太古廣場由即日起變身充滿歐陸風情的「聖誕中央車站」。（相片來源：官方照片）

聖誕列車有如動畫的鐵道旅行。（相片來源：官方照片）

星街小區的樹熊Kody，正期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典，能沉浸在濃厚的節日氛圍裡。（相片來源：官方照片）

在這個具備特色的星街小區車站中，河馬夫人Harper與四大復古行李箱正等待與摯愛碰面。（相片來源：官方照片）

太古廣場 聖誕夢幻啟程

地址：太古廣場 （地圖按此）

日期：2025年11月14日至 2026年1月2日

星街小區 聖誕夢幻啟程

位置：太古廣場三座外永豐街和星街（地圖按此）

開放時間：10am-10pm

聖誕節好去處港島區4. 馬會×大館——小心意．大眾樂

大館「 小心意 • 大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園，由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛，開幕日將舉行《音樂禮贊：聖誕亮燈儀式》，將為觀眾特別提供免費熱朱古力及香料熱紅酒。此外，焦點節目之一「玩轉大館馬戲季」匯聚多個國際及本地頂尖馬戲團隊，其中數個項目更為亞洲首演，觀眾近距離欣賞及參與當代國際馬戲的演出。

大館「 小心意 • 大眾樂2025」把這座文化地標化身為充滿歡樂及驚喜的聖誕樂園。（相片來源：官方照片）

由12月1日起檢閱廣場設置12米高聖誕樹，充滿童趣與奇思妙想的遊樂場設施將散佈於歷史建築群之間，配上璀璨的裝飾與柔和燈光增添節日氣氛。（相片來源：官方照片）

馬會×大館——小心意．大眾樂

日期：12月1日至2026年1月4日

時間：8am-11pm

地點：中環荷李活道10號大館（地圖按此）

聖誕節好去處港島區5. 太古城中心《Sweetmas糖果兵團》

太古城中心的《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，一群調皮可愛的糖果兵團聚首一糖，設有Sweetmas巨型軟糖、3隻可愛的熊仔笑笑糖，以及高達8米的紅白花紋士的糖等打卡位，大家可大玩四大互動打卡區，包括「聖誕布甸禮盒屋」、「粟米糖迷宮」、「曲奇快趣挑戰」及「快閃甜甜店」；又或走訪商場不同角落尋找從罐中探頭而出的聖誕薄荷糖、變成一棵扭扭聖誕樹的蟲蟲糖，以及戴上聖誕專用毛冷帽子的橡皮豆豆，有機會換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個！另12月指定日子將邀請多個本地團體帶來「聖誕音樂表演」，商場亦準備了Sweetmas出遊系列旅行袋套裝、商戶現金券、商場電子禮券等獎賞供LIVE+會員憑指定消費換領。

今個聖誕，太古城中心變身成甜蜜糖果樂園，糖果兵團包括熊仔笑笑糖、紅白花紋士的糖、平安夜曲奇、粟米糖、泡泡糖等聚首一糖。（相片來源：官方照片）

3隻可愛的熊仔笑笑糖。（相片來源：官方照片）

聖誕派對怎少得鬆軟誘人的平安夜曲奇？試試考驗眼明手快的「曲奇快趣挑戰」。（相片來源：官方照片）

塞滿30個粟米糖夥伴的「粟米糖迷宮」。（相片來源：官方照片）

「Sweetmas」活動及「甜心四圍尋 」換領詳情

日期： 2025年11月14日至2026年1月4日

時間： 星期一至五12nn-9pm，星期六、日及公眾假期11am-9pm

地點： 太古城中心二樓中庭及中橋（地圖按此）

「Sweetmas Rewards」換領詳情

日期：2025年11月21日至 2025年12月26日或換完即止

時間：11am-9pm

地點：太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 265 號舖)（地圖按此）

