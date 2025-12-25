聖誕節港人出境人次逾56萬 西九高鐵站及深圳灣人頭湧湧

【Now新聞台】港人繼續趁聖誕假期外出，西九高鐵站及深圳灣等口岸都迫滿過關的旅客。截至下午4時，聖誕節港人的出境人次已超過56萬。

聖誕節假期開始，西九高鐵站、深圳灣口岸及港珠澳大橋都大排長龍，其中高鐵站離境大堂一早人頭湧湧，不少旅客一家大小一同外遊。

陳先生：「不想在這裡過節，到內地過也有，去外國過也有，周圍去，香港都沒有氣氛。(內地)便宜一點，我認為舒服一點、空氣好點。」

至於入境大堂人流相對較少。內地沒有聖誕假，但無阻旅客來港感受氣氛，亦有歐洲旅客選擇住在內地，即日來回香港。

荷蘭旅客Nicolas：「我們的酒店在深圳，但我們會短暫過來香港購物，然後回酒店。(為甚麼選擇深圳酒店而非香港？)便宜很多。(有多便宜？)很多。」

深圳灣口岸下午亦迫滿出境的旅客，不少人都指已提早出門。

郭女士：「今年多(人)，很多，特別多今年。預早了一小時(出發)，人多，擔心朋友在這等我。」

劉女士：「不算多，比之前多少許，我預計情況是差不多，預期之內。」

入境處為了疏導口岸人流，減少人員休假並加開櫃枱，呼籲旅客及早計劃行程，避免在繁忙時間過關。

旅遊促進會總幹事崔定邦：「自從內地深圳灣有地鐵，就超級方便，很多旅行團深圳灣出發，經深中通道，深中通道都是近年啟用，經深中通道可以過去珠海、中山，這些都是很受歡迎的短途行程。」

他又指，聖誕節及拆禮物日本港約有1500個旅行團出發往內地，當中以5至7日團最歡迎，潮汕、湖南、長沙等都是熱門目的地。

