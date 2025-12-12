iHerb限時優惠
聖誕節冷知識｜聖誕節主角非耶穌？聖誕老人由可口可樂發揚光大？聖誕樹/樹幹蛋糕/聖誕市集由來
聖誕節是一個充滿氣氛、儀式感滿滿的節日，大家開Party的同時，對聖誕節了解有幾深呢？原來聖誕節不是耶穌生日？聖誕老人不是來自芬蘭？為什麼有聖誕樹？為什麼要吃樹幹蛋糕？Yahoo Travel今次帶大家認識這些聖誕節冷知識吧！
聖誕節冷知識1. 聖誕節不是耶穌生日？
聖經沒有記載耶穌的確切出生日期，根據學者推測，耶穌可能在4或5月春天出生。那為何聖誕節是12月25日呢？這個日期原本是異教徒紀念羅馬帝國太陽神的日子「不敗太陽誕生節」（Dies Natalis Solis Invicti），每年會舉辦盛大的慶典活動讚頌這位保佑羅馬人東征西討的守護者，直至公元336年，羅馬帝國將基督教定為國教後，為了取而代之而宣布將這天定為耶穌的生日。但其實太陽神才是聖誕節當日生日的神，而不是耶穌。
聖誕節冷知識2. 聖誕老人是由可口可樂發揚光大？
聖誕老人原形人物是一位4世紀在土耳其的紅衣主教「聖尼古拉斯」，他以其慷慨和慈善著稱，樂於幫助窮人及兒童，相傳他會從煙囪把金幣投入貧困人家的家中，這被認為是最原始聖誕老人紅衣服的形象和從煙囪送禮物的起源。直至1931年，可口可樂創作一系列聖誕廣告，由一位穿著紅色服裝、圓胖可愛的老人作代言人，自此聖誕老人的形象深植全世界人的心中。
聖誕節冷知識3. 聖誕老人不是來自芬蘭？
承上文，聖誕老人原形人物是土耳其的紅衣主教「聖尼古拉斯」，但聖誕老人的故鄉被廣泛認為是芬蘭的Rovaniemi。那裡擁有「聖誕老人村」，除可見到聖誕老人「Joulupukki」，亦能參加各種聖誕活動，如參觀聖誕老人的辦公室、寄送印有北極圈郵戳的聖誕信件服務等，讓聖誕老人更加生動且富有魅力。
聖誕節冷知識4. 為何是Merry而不是Happy Christmas？
「Merry」在古英語中意味著「快樂」或「愉快」，1843年狄更斯中篇小說《聖誕頌歌》在書中使用「Merry Christmas」一詞，當時商人便順勢推出印有Merry Christmas的聖誕卡，引發一輪搶購潮，自此Merry Christmas的說法便隨著聖誕卡傳遍全世界。當然「Happy Christmas」在某些地區如英國，仍然被使用。
聖誕節冷知識5. 為何聖誕節要有聖誕樹？
16世紀時德國人認為「常青樹」象徵著生命與好運，這些樹木在冬季仍然綠意盎然，對於寒冷的季節來說，象徵著希望與永恆。在基督教中，聖誕樹也逐漸演變為紀念耶穌降生的象徵。因此在聖誕節時，將常青樹擺放在家中或是教堂外，並加以裝飾，代表著光明與祝福。直至19世紀，這傳統才傳至美國與歐洲各地。值得留意的是，烏克蘭的聖誕樹會掛上蜘蛛網，象徵著祈求好運和家庭的幸福。
聖誕節冷知識6. 聖誕節點解要食樹幹蛋糕？
在基督教之前的歐洲，許多異教文化會在冬至期間舉行燃燒原木頭（Yule log）的儀式，祈求來年豐收。到了中世紀，異教傳統適應了基督教儀式，燃燒聖誕原木的傳統依然盛行，在平安夜，一般家庭都會在壁爐裡點燃木頭，象徵家庭的團結與繁榮，亦有擊退邪靈的作用。19世紀開始，家中的大壁爐逐漸消失，便以聖誕樹幹蛋糕來取代燃木。樹幹蛋糕通常用朱古力海綿蛋糕製作，捲成圓筒狀，裝飾成原木的樣子，既保留其象徵意義，又增加節慶的甜美氣氛。
聖誕節冷知識7. 聖誕市集從何而來？
聖誕市集最早是起源於德國、奧地利及法國阿爾薩斯，當中維也納的12月市集是現代聖誕市集的先鋒，歷史可追溯到1298年；Dresden聖誕市集始於1434年，是德國文獻記載中最古老的聖誕市集；法國最大規模的Strasbourg聖誕市集則是從1570年開始。中世紀開始，聖誕市集蔓延到全歐洲，一般在聖誕節來臨的四個星期內在市鎮中心的廣場上舉行，戶外攤位掛著彩燈，除了聖誕節飲品如香料酒與熱紅酒，還有季節性禮品，搭配歌舞表演，散發濃濃的聖誕魅力。
