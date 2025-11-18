聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）｜BABY MIRROR變身SANRIO角色/英倫風薯誕百貨

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處九龍合集（持續更新）！BABY MIRROR變身SANRIO角色/英倫風薯誕百貨

踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為九龍區，我們會持續更新呢！

聖誕節好去處九龍區1. 又一城《BABY MIRROR GO ROUND》

MIRROR的卡通化身「BABY MIRROR」首次聯乘Sanrio家族推出《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》系列，12位成員分別化身Sanrio人氣角色，包括Hello Kitty × 姜濤、My Melody × Anson Lo、布甸狗 × 呂爵安Edan等，並於2025年11月25日起登陸又一城打造出全港最閃亮的聖誕主題裝置，最吸睛的莫過於高達9米的巨型旋轉木馬，頂部戴上毛茸茸聖誕帽，象徵MIRROR舞台的閃耀光芒木馬上，更有12位BABY MIRROR成員等你來合照。其他打卡位還有2.6米高聖誕水晶球、綿花糖車、8米長互動隧道等，粉絲們可以近距離感受偶像的可愛一面。

活動期間限定店同步開幕，獨家發售《SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR》聯乘商品，包括毛公仔、棒球褸、收藏卡包，以及演唱會限定產品等，更設有Sanrio Gift Gate專區，推出髮夾、化妝袋、DIY電話繩等聖誕精品。另於活動期間登記成為My FESTIVAL會員，並即日以指定電子貨幣消費滿$2,500，即可換領限量版「BABY MIRROR GO ROUND」應援鏡連鏡套，一物兩用，既可當隨身鏡，又可變身應援手牌，粉絲必搶！

BABY MIRROR變身Sanrio角色將於聖誕登陸又一城。（相片來源：官方圖片）

最吸睛的莫過於高達9米的巨型旋轉木馬，頂部戴上毛茸茸聖誕帽，木馬上更有12位BABY MIRROR成員等你來合照。（相片來源：官方圖片）

8米長的互動隧道，鏡面與燈光交織出象徵MIRROR的「M」字標誌，LED牆上播放成員與Sanrio角色的互動片段。（相片來源：官方圖片）

毛公仔套裝，每款$380，特設限量全套12款套裝。（相片來源：官方圖片）

SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk

日期：2025年11月25日至2026年1月1日

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區2. 朗豪坊 Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS

英國爆紅品牌Noodoll首度登陸香港，於11月14日起帶來「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」主題活動，4樓通天廣場化身充滿節日儀式感的「薯誕百貨」，12隻造型獨特的毛毛Noodoll置身於精緻奢華的百貨公司場景中等大家發掘，全場焦點必屬全港獨有4米高Noodoll閃亮聖誕樹，還有暗藏「壞蛋四小薯」的巨型聖誕蝴蝶結，尤如置身「Merry PotatoMAS」聖誕盛典。活動更帶來一系列限量版禮品，如Noodoll薯仔家族化身一罐罐薯寶湯，以及更多精品將於薯誕百貨禮品部獨家登場；更會舉行聖誕大抽獎，有機會贏得最新iPhone 17 Pro、Noodoll冬日暖暖限量版電話繩等豐富獎品。

英國爆紅品牌Noodoll首度登陸香港，於11月14日起帶來「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」主題活動。（相片來源：官方圖片）

4樓通天廣場化身充滿節日儀式感的「薯誕百貨」，12隻造型獨特的毛毛Noodoll置身於精緻奢華的百貨公司場景中等大家發掘。（相片來源：官方圖片）

全場焦點必屬全港獨有4米高Noodoll閃亮聖誕樹。（相片來源：官方圖片）

暗藏「壞蛋四小薯」的巨型聖誕蝴蝶結，尤如置身「Merry PotatoMAS」聖誕盛典。（相片來源：官方圖片）

「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

時間：10:30am-10:30pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區3. life@KCC及joy@KCC冬日好萌友音樂會

life@KCC及joy@KCC即日起帶來「冬日好萌友音樂會」，設7大萌爆小鎮動物打卡位，空中花園 Green@KCC有由狐狸與小熊乘坐雪橇打造的音樂旅程；Joy@KCC 2樓的聖誕音樂盛宴，由打鼓能手貓頭鷹、小號高手狐狸、唱高音的麋鹿、輕撥小結他的可愛小熊演奏悅耳的交響曲；life@KCC 3樓則有小熊暖暖報佳音、音樂小鎮大門、萌友鋼琴協奏曲、小鎮的聖誕派對、動物萌友禮物大使，讓大家置身於充滿音樂與童真的奇幻國度。

11月及12月的指定週末將有6大聖誕樂藝工作坊，可DIY聖誕馬賽克木盒、胡桃夾子閃閃燈箱、迷你松果聖誕樹、聖誕夢幻音樂盒等手作；其他指定日子更有5大「繽紛冬日慶典」，包括聖誕市集、聖誕老人見面會，更邀得兒童合唱團和小舞者，以及本地年輕Busker到場表演，充滿節日氣氛。

空中花園 Green@KCC有由狐狸與小熊乘坐雪橇打造的音樂旅程。（相片來源：官方圖片）

Joy@KCC 2樓的聖誕音樂盛宴，由打鼓能手貓頭鷹、小號高手狐狸、唱高音的麋鹿、輕撥小結他的可愛小熊演奏悅耳的交響曲。（相片來源：官方圖片）

life@KCC 3樓則有小熊暖暖報佳音、音樂小鎮大門、萌友鋼琴協奏曲、小鎮的聖誕派對、動物萌友禮物大使，讓大家置身於充滿音樂與童真的奇幻國度。（相片來源：官方圖片）

「Merry CHILLmas市集」，集合多款本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品。（相片來源：官方圖片）

life@KCC及joy@KCC冬日好萌友音樂會

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：10am-10pm

地點：葵涌葵昌路72至76號life@KCC（地圖按此）、葵涌葵昌路51號joy@KCC（地圖按此）

聖誕節好去處九龍新界區4. 置富Malls「MERRY EAT~MAS為食聖誕」

置富Malls聯乘Plastic Thing，於旗下4大商場舉行「MERRY EAT~MAS為食聖誕」，為食妹Fatty與麵團生物Puffy、光頭仔Bald Boy、女神 Luison一同以獨家脹卜卜造型現身，包括當中馬鞍山廣場「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」、+WOO嘉湖「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」、置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」、置富第一城「 Fatty暖心聖誕甜品屋」，帶來一個個以烘焙美食與應節甜品為主題的派對慶典場景。商場亦推出期間限定的Plastic Thing為食Fatty「焗盤連隔熱墊套裝」以及「抹抹嘴紙巾套」，Fortune+會員於指定商場內任何兩間不同商戶累積消費滿指定金額即可換領，將可愛的為食妹帶返屋企。

馬鞍山廣場「為食Fatty聖誕甜蜜樂園」（相片來源：官方圖片）

+WOO嘉湖「聖誕爆『脆』曲奇Party屋」（相片來源：官方圖片）

置富都會「Fatty夢幻聖誕烘焙屋」（相片來源：官方圖片）

置富第一城「 Fatty暖心聖誕甜品屋」（相片來源：官方圖片）

馬鞍山廣場 – 為食Fatty聖誕甜蜜樂園

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（地圖按此）

+WOO嘉湖 – 聖誕爆「脆」曲奇Party屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（地圖按此）

置富都會 – Fatty夢幻聖誕烘焙屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：紅磡置富都會L7大堂（地圖按此）

置富第一城 – Fatty暖心聖誕甜品屋

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

地點：置富第一城地下A1及A3區及置富第一城 · 樂薈中庭（地圖按此）

聖誕節好去處九龍區5. iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」

iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師Tombonia以其筆下的貴婦犬Muck作主角，舉行「萌犬Muck暖暖聖誕物語」，3大打卡區域包括地下正門iPIAZZA的「萌汪Muck聖誕野營歷險」，5米高聖誕老人造型的Muck，展示他最喜歡的冬日活動：露營、滑雪及垂釣等；三樓iFUNCTION的「汪星歐陸聖誕浪漫之城」，Muck在火樹銀花的溫馨小鎮中，化身咖啡師及速遞員等不同角色造型；大堂樓層iEXHIBITION的「萌Muck聖誕販機站」，由Muck帶大家到售賣機前選購飲品零食，充滿日系的都會聖誕氣氛，同場亦設全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，共有6款Muck手機保護殼供換領，由2025年11月14日起以電子消費達$800或以上即可換領，名額有限，大家記得要密切留意！

iSQUARE國際廣場聯乘日本插畫師 Tombonia以其筆下的貴婦犬Muck作主角，舉行「萌犬Muck暖暖聖誕物語」。（相片來源：官方圖片）

「汪星歐陸聖誕浪漫之城」，Muck在火樹銀花的溫馨小鎮中，化身咖啡師及速遞員等不同角色造型。（相片來源：官方圖片）

「萌Muck聖誕販機站」，由Muck帶大家到售賣機前選購飲品零食，充滿日系的都會聖誕氣氛。（相片來源：官方圖片）

全港首部聖誕Muck手機保護殼自動販賣機，共有6款Muck手機保護殼供換領。（相片來源：官方圖片）

iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

時間：10:30am-10:30pm

地點：地下 iPIAZZA、3 樓 iFUNCTION、大堂樓層 iEXHIBITION（地圖按此）

