聖誕好去處2025｜英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港！7大打卡場景+5大親子遊戲+期間限定店

英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，將商場變成魔法禮物工場，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，既可與2.5米高UNDERBOBO及貓咪充氣公仔打卡，亦可挑戰任務贏走限量版聖誕樹掛飾；同場亦設期間限定店，售賣50多款精品，打造一個充滿夢幻與節慶氛圍的聖誕！

（官方圖片）

UNDERBOBO化身聖誕老人 設7大打卡場景

將軍澳中心即日起至2026年1月4日期間舉行《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，英國治癒系人氣角色「UNDERBOBO」將化身聖誕老人打造7大打卡場景，包括2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO、呈現趣味扭曲效果的「鬼馬哈哈鏡」、與聖誕老人一同分發禮物的「聖誕老人辦公室」、可試穿可愛配件的「藍色貓貓 BOZO 衣帽」、全球首個英倫紳士造型的1.3米高UNDERBOBO、2.8米高的奇幻聖誕樹、載滿禮品的聖誕車，尤如置身魔法聖誕世界之中！

2.5米高巨型UNDERBOBO。（官方圖片）

「聖誕老人辦公室」（官方圖片）

2.8米高的奇幻聖誕樹。（官方圖片）

「鬼馬哈哈鏡」。（官方圖片）

5大親子遊戲 贏聖誕樹掛飾

打完卡，大人細路就要化身為「禮物小精靈」挑戰5大親子遊戲，包括「環保禮物包裝站」、「禮物磅重區」、「禮物送貨單製作」、「禮物推送站」以及「禮物分類區」，過程既可學習環保的重要性，亦能訓練邏輯思維、解難能力及手眼協調性。成功完成所有挑戰的話，更可贏得限量版聖誕樹掛飾。

「禮物分類區」操作簡單機械臂，將指定顏色禮物盒分類至對應箱中。（官方圖片）

「禮物推送站」每位小朋友獲發數份模擬貨品，需推方格完成派送任務，訓練手眼協調與速度感。（官方圖片）

「環保禮物包裝站」小朋友將可選取不同大小的禮物盒，由導師教導用環保魔術百貼布。（官方圖片）

「禮物磅重區」將剛包好的禮物疊加，挑戰達到指定重量目標！（官方圖片）

「禮物送貨單製作」利用4個彩色印章，蓋出送運單形式的聖誕卡。（官方圖片）

完成挑戰後，可得到UNDERBOBO聖誕樹掛飾！（相片來源：官方照片）

期間限定店出售逾50款精品

最後，別忘了到全港首個「UNDERBOBO 期間限定店」選購超過50款精品，包括手機殼、手機支架、陶瓷杯、電腦保護套、藍色貓貓BOZO毛公仔及立牌等，部分產品是於將軍澳中心率先發售，一於將奇妙之旅延續下去吧！

全港首個「UNDERBOBO 期間限定店」選購超過50款精品。（相片來源：官方照片）

將軍澳中心 × UNDERBOBO Magical Gift Wonderland

地點：將軍澳中心G/F中庭 （地圖按此）

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

時間：平日1pm-6pm、假日及節日前夕1pm-8pm

