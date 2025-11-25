張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
聖誕好去處2025｜英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港！7大打卡場景+5大親子遊戲+期間限定店
英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，將商場變成魔法禮物工場，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，既可與2.5米高UNDERBOBO及貓咪充氣公仔打卡，亦可挑戰任務贏走限量版聖誕樹掛飾；同場亦設期間限定店，售賣50多款精品，打造一個充滿夢幻與節慶氛圍的聖誕！
UNDERBOBO化身聖誕老人 設7大打卡場景
將軍澳中心即日起至2026年1月4日期間舉行《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，英國治癒系人氣角色「UNDERBOBO」將化身聖誕老人打造7大打卡場景，包括2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO、呈現趣味扭曲效果的「鬼馬哈哈鏡」、與聖誕老人一同分發禮物的「聖誕老人辦公室」、可試穿可愛配件的「藍色貓貓 BOZO 衣帽」、全球首個英倫紳士造型的1.3米高UNDERBOBO、2.8米高的奇幻聖誕樹、載滿禮品的聖誕車，尤如置身魔法聖誕世界之中！
5大親子遊戲 贏聖誕樹掛飾
打完卡，大人細路就要化身為「禮物小精靈」挑戰5大親子遊戲，包括「環保禮物包裝站」、「禮物磅重區」、「禮物送貨單製作」、「禮物推送站」以及「禮物分類區」，過程既可學習環保的重要性，亦能訓練邏輯思維、解難能力及手眼協調性。成功完成所有挑戰的話，更可贏得限量版聖誕樹掛飾。
期間限定店出售逾50款精品
最後，別忘了到全港首個「UNDERBOBO 期間限定店」選購超過50款精品，包括手機殼、手機支架、陶瓷杯、電腦保護套、藍色貓貓BOZO毛公仔及立牌等，部分產品是於將軍澳中心率先發售，一於將奇妙之旅延續下去吧！
將軍澳中心 × UNDERBOBO Magical Gift Wonderland
地點：將軍澳中心G/F中庭 （地圖按此）
日期：2025年11月8日至2026年1月4日
時間：平日1pm-6pm、假日及節日前夕1pm-8pm
更多相關文章：
聖誕好去處2025｜英國爆紅品牌NOODOLL首度登陸香港！12隻萌爆薯仔打造英倫風百貨+薯寶湯限量登場
聖誕好去處2025｜觀塘Kiztopia《薑餅人奇幻聖誕村》2,000呎彈床遊樂場！6米高薑餅屋聖誕村/3.5米高小熊Bell、恐龍Drago
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
聖誕禮物DIY提案！超美漸層聖誕樹蠟燭/聖誕松花卡/家居自製香水套裝
迪士尼聖誕Party開鑼！編輯直擊3大新元素：《優獸大都會》主題冬甩店、20周年限定聖誕樹亮燈無人機表演 即睇迪士尼門票優惠
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！Miffy/小飛象/為食妹/mofusand陪過聖誕
聖誕好去處2025｜《優獸大都會2》快閃店登陸銅鑼灣！必影打卡位：巨型朱迪/狐狸Nick毛毛牆/公仔聖誕樹，還有獨家聖誕系列周邊
聖誕好去處2025｜荃灣帝盛酒店聖誕松果工作坊！人均$69起 Xmas正日、Boxing Day都有堂，低至5折加購兒童遊樂區門票
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
其他人也在看
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 20 小時前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 1 天前
旺角79歲老婦捱旅遊巴撞當場死亡 59歲男司機被捕(更新)
【18:55更新】警方表示，死者為一名79歲女途人，她頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。該名59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。 【17:30更新】今日(24日)下午3時48分，警方接獲報案，指一名老婦遭旅遊巴捲入車am730 ・ 19 小時前
被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」
日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo
黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
東京足立區汽車撞途人 1 死 10 傷 司機棄車後被捕｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，東京都足立區今日（24 日）中午發生汽車撞倒多名途人事件，11 人受傷，其中 1 名 80 多歲長者當場死亡，另外一名 20 多歲女子仍然昏迷。至於涉事的司機被指偷走一輛二手車，事發後一度逃脫，其後被警方以盜竊罪被捕。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 1 天前
廉署起訴港交所一名時任助理副總裁涉收賄15萬元
【Now新聞台】港交所一名時任助理副總裁涉嫌貪污收賄15萬元，被廉署起訴。 38歲被告譚卓彥被控兩項公職人員接受利益罪，他涉於去年6月及12月任職港交所上市部資訊科技組前助理副總裁期間，接受38歲男子周子剛兩筆共15萬元賄款，然後披露從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。而周子剛與另一名男子鄧慶俞，就涉於今年3月4日就懷疑涉及內幕交易的刑事調查中，意圖妨礙司法公正，案件周二在東區裁判法院提訊。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
旺角洗衣街旅遊巴撞斃過路婆婆
【Now新聞台】一名婆婆下午在旺角洗衣街被一輛旅遊巴撞倒，當場死亡，司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。 警員用帳篷覆蓋死者遺體。涉事旅遊巴停在亞皆老街，59歲司機在車上協助調查，之後帶返警署。下午三時許，一輛旅遊巴沿旺角洗衣街行駛，去到近亞皆老街交界時，撞倒一名拖著一堆紙皮橫過馬路的79歲婆婆，她被捲入車底重傷昏迷，救護員到場，證實死亡，毋須送院。警方正調查意外原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
廉署就內幕交易案起訴前港交所員工 指控其受賄
【彭博】— 根據香港廉政公署的公告，前香港交易所員工譚卓彥捲入一起內幕交易案，被控貪污受賄。Bloomberg ・ 17 小時前
羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。<br/> <br/>海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓on.cc 東網 ・ 1 天前
廉署起訴港交所(00388.HK)前上市部職員涉嫌收賄披露機密資料
廉政公署上周五(21日)落案起訴一名港交所(00388.HK)前助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料。另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查。相關貪污調查仍在繼續進行，廉署不排除採取進一步執法行動或檢控其他涉案人士。 港交所上市部資訊科技組前助理副總裁譚卓彥，被控兩項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。同案被告周子剛及鄧慶俞，同被控一項妨礙司法公正罪名，違反普通法。三人已獲廉署准予保釋，案件今日(25日)在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。 廉署早前接獲證監會轉介牽涉內幕交易的貪污投訴而展開聯合調查。廉署調查發現，案發時譚卓彥因工作需要而獲授權取閱港交所相關的電郵，而他涉嫌於去年6月及12月，從周子剛接受兩筆賄款共15萬元，以向周子剛披露他從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。 周子剛及鄧慶俞則涉嫌於今年3月4日，就周子剛懷疑涉及內幕交易的刑事調查中作出一系列意圖妨礙司法公正的行為，當中包括周子剛涉嫌指示鄧慶俞保管共約390萬元現金、兩隻總值逾100萬元的手錶及一部手AASTOCKS ・ 4 小時前
日本最大工會爭取明年加薪5%或以上 或驅動日央行短期內加息
即使美國關稅對日本企業盈利帶來壓力，擁有700萬會員的日本最大工會聯盟「日本工會總聯合會」(Rengo)正爭取在2026年實現5%或更高的加薪幅度，或推高日本央行短期內進一步加息的概率。 日本央行行長植田和男早前表示，就明年加薪談判(春鬥)初步動態需要「多一點數據」，Rengo的薪金展望再度引發市場關注。該組織於2025年提出相同加薪幅度，最終促成三十四年來最大幅度的薪資增長。 工會組織已明確表態將再次要求大幅調漲薪資。若工資能持續成長，將為民間消費提供支撐，使日本央行有信心升息而不致破壞經濟復甦進程。儘管近年薪資漲幅顯著，但因核心消費者通膨率持續維持在央行2%目標之上，實質薪資成長率仍處於負值區間。 日本年度薪資談判通常於年末由工會起草訴求，隨後於隔年年初展開正式協商，並在3月公布協商結果。 然而，企業未必會順應工會對2026年的加薪要求。隨著美國對日本商品加徵關稅的衝擊將在未來數月加劇，陰霾正籠罩著以出口為導向的日本經濟前景。 緊縮的日本勞動力市場也可能對企業持續維持大幅加薪形成壓力。《路透》本月進行的另一項調查顯示，72%的受訪企業計劃在明年實施與2025年相近幅度的加薪調升。(AASTOCKS ・ 23 小時前
鳳德邨男子疑餵女兒服老鼠藥同輕生 涉企圖謀殺被捕
【Now新聞台】黃大仙一名48歲男子懷疑給自己及11歲女兒服食毒藥，兩人不適送院，男子涉嫌企圖謀殺被捕。 事發在鳳德邨黛鳳樓，昨晚約8時，男子的母親發現他在廁所嘔吐，之後再發現男子給女兒飲用龍眼蜜，懷疑當中混入疑似老鼠藥，於是報警求助，兩父女送院治理，情況穩定及清醒；警方到場發現男子的遺書，並將他拘捕。據了解，男子有精神病紀錄，案件被列作企圖謀殺，黃大仙重案組跟進調查。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 1 天前
波索納洛遭拘：破壞腳鐐是「偏執」作祟
（法新社巴西利亞23日電） 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌用電烙鐵破壞法院要求佩戴的電子腳鐐後被拘留。根據法新社取得的一份最高法院文件，今天於巴西利亞舉行的聽證會上，波索納洛表示，他「因為藥物影響，在週五和週六期間產生某種程度的偏執」。法新社 ・ 1 天前
NBA ｜涉非法賭博 比立斯出庭拒認罪
據《今日美國》報道，比立斯於美國時間星期一就聯邦調查局以非法賭博將其拘捕所提出的多項指控，正式在法庭上提出不認罪。Yahoo 體育 ・ 11 小時前