聖誕好去處2025｜英國爆紅品牌NOODOLL首度登陸香港！12隻萌爆薯仔打造英倫風百貨+薯寶湯限量登場

今年朗豪坊20周年，繼金魚街藝術體驗、Baby Oysters、Kuromi等主題活動後，年尾壓軸登場的有「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」，邀得英國爆紅品牌Noodoll的薯仔家族首度登陸香港，12隻造型獨特的毛毛薯仔Noodoll已準備就緒，帶大家一同走進充滿英倫風的「薯誕百貨」，更可入手聯乘限定精品，令人十分期待！

4樓通天廣場化身精緻奢華的百貨公司場景，穿過標誌性的玻璃旋轉門，紅金色系的華麗大堂與璀璨燈飾映入眼簾。

朗豪坊邀得英國爆紅品牌Noodoll的薯仔家族首度登陸香港，舉行「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」。

12隻萌爆薯仔打造英倫風百貨

今個聖誕，英國爆紅品牌Noodoll首度登陸香港，帶來「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」主題活動，4樓通天廣場化身精緻奢華的百貨公司場景，穿過標誌性的玻璃旋轉門，紅金色系的華麗大堂與璀璨燈飾映入眼簾，12隻毛毛薯仔Noodoll將以造型獨特登場，並隱藏於各處打卡點等大家發掘，帶來一場融合英倫風及療癒感的「Merry PotatoMAS」聖誕盛典。

蝴蝶結打卡牆相當吸睛IG-albe！

打卡牆有多個特別造型的Ricespud薯寶。

Ricespud還變成聖誕樹吊飾！

英國百貨櫥窗設計十分搞鬼。

入手一系列限量版禮品

商場與Noodoll合作推出一系列限量版禮品，如Noodoll薯仔家族化身一罐罐薯寶湯，還有更多精品將於薯誕百貨禮品部獨家登場。憑指定消費即可換購限量版Noodoll薯寶湯，每日數量有限。同場加映聖誕大抽獎，將送出iPhone 17 Pro、AirPods Pro 3、Noodoll冬日暖暖限量版電話繩等聖誕大禮。

商場消費滿指定金額即可參加聖誕大抽獎，將送出iPhone 17 Pro、AirPods Pro 3、Noodoll冬日暖暖限量版電話繩等聖誕大禮。

「Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS」

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

時間：10:30am-10:30pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場（地圖按此）

