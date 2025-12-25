聖誕節｜尖沙咀車尾箱聖誕市集入夜後人頭湧湧 商戶稱生意好(何嘉駿報道)

【Now新聞台】赤柱及尖沙咀在聖誕節都有市集，吸引不少人前往。有檔販指今年裝飾較美、氣氛較往年好，有助帶動生意。

尖沙咀這個商場平台泊了多輛車，舉辦車尾箱聖誕市集，主打復古潮牌、木工風格，柔和燈光加上旁邊6米高聖誕樹、小木屋等，令人有置身歐洲小鎮的感覺，與大廈外牆的燈飾互相映襯。

市集檔主Rover：「環境比以往更有特色，氣氛又好，所以相對地我們的銷情相當不錯。基本上我們全日都無停過手，由下午至晚上都是完全沒有停下來，我們很多時要立即聯絡公司，要找同事過來補貨才能夠足夠應付。」

至於赤柱的聖誕市集，入夜後人流亦不斷，發光的充氣聖誕樹吸引大人小童打卡。美利樓一帶的攤檔人頭湧湧，部分賣小食的大排長龍。

劉小姐：「人很多，安排有點不太好，因為通道之間都頗窄，見到有些排隊人龍擠滿在裡面，在兩個攤檔的中間。(會否後悔今天特意過來？)都不會，都有些聖誕氣氛。」

蔡先生：「很塞車，乘的士過來都要差不多一小時。好像今年氣氛較好，去年市集都很像沒有這麼多人，都沒有這麼多美食檔。」

為了方便遊人，市集設免費接駁巴士來往赤柱和金鐘。

