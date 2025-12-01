兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單
聖誕節不只是交換禮物的季節，更是一個把心意具象化、把喜歡包裝起來送給重要之人的時刻。這次以「送禮對象」為靈感，從少女心到率性派，精選4種最值得入手的節慶禮物提案，每一款都讓收禮的人感受到幸福氛圍！
聖誕禮物提案：送閨蜜－限量聯名、展現品味
閨蜜間的感情，不需要多說，一個眼神就懂。選擇限量聯名單品，就是最默契的時尚暗號。像是丹麥品牌 GANNI 與迪士尼破天荒合作，把叛逆又自由的黛西變身成 GANNI Girl 的完美代言；或是 KENZO × 塗鴉傳奇 FUTURA 2000 的創意火花，用原子符號、Boke 花卉與 KENZO Paris 標誌描繪出動感、能量與無限可能。想告訴她：「妳值得最特別的。」
聖誕禮物提案：送女友－優雅包款、傳遞愛意
讓一只令人怦然的包代表愛的形狀，隨身形影不離。挑一款線條簡潔、輪廓俐落的手提包或肩背包，再選大地色、奶油米或溫柔粉色系，保證一拆禮物就怦然心動。無論是日常通勤、還是周末小旅行，這只包都能陪著她、也替你加分：因為這份禮物說的不是時尚，而是「懂妳」。
聖誕禮物提案：交換禮物－時髦又實用的驚喜
派對交換禮物永遠最讓人緊張又興奮，送得太普通怕尷尬，太浮誇又怕踩雷。最安全也最時髦的路線就是「實用＋設計感」：針織毛帽立刻營造冬日溫度，而帶點金屬光的飾品更是百搭亮點。一份好禮物不只好看，也要讓對方拆開那刻就覺得幸福滿格。
聖誕禮物提案：送男友－率性Logo T與精緻小皮件
男生禮物不必複雜，質感才是關鍵。簡約 Logo T 恤乾淨俐落又百搭，是那種會被他一直穿、穿到你都想偷拿來睡的款式。再搭一件小皮件—卡夾、皮夾或鑰匙包，低調卻富有細節，就是能陪他很久的大人系浪漫。
其他人也在看
Mister Donut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料
不少人喜愛的Mister Donut 的冬甩口味和品種多樣，除了傳統的麵糰油炸冬甩，圓滾滾的波堤也是非常受歡迎的選擇，原來自家復刻也沒有想像的難。波堤的質地是帶點煙韌又柔軟，就是材料中加了白玉粉（也可用糯米粉）和豆腐，炸的時候油溫不要高，定型後才取走烘焙紙，除了蜜糖糖霜，也可以溶化朱古力來做調味糖霜，即睇如何製作蜜糖波堤：Yahoo Food ・ 21 小時前
聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性
聖誕節轉眼就到！聖誕當然會選聖誕禮物，在選擇時其實都潛在顯示你的個性，到底你是「精緻品味型」、「實務質感型」，還是「天馬行空型」，一起來玩聖誕禮物許願心理測驗吧！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
急凍煎餃 = 煮食技巧門檻極高食物？ 網民熱論呢個方法最有效？
最近有位網民於網上討論區崩潰開帖，表示急凍煎餃根本是人類廚藝最大敵人！樓主試過油少痴底、油多又皮身分離；又試過跟足包裝煮法，結果餃子未加水已經爆裂，出爐及鑊黏到分不開，洗鑊洗到喊，最後怒吼不如直接叫外賣算數！帖文一出即引起熱論，網友各自分享煎餃心得，紛紛獻計救樓主，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 21 小時前
【JHC日本城】買滿$88即送$20現金優惠券（即日起至優惠結束）
由即日起，於JHC日本城全線門市及網店購物滿$88，即送你$20現金優惠券，現金優惠券下單交易就可以即刻用，購買家品同食品都用得！YAHOO著數 ・ 9 小時前
【聖安娜】買日式超軟三文治 即送陽光檸檬茶/蜜瓜味荳奶 （即日起至05/12）
於12月1日至5日期間，到聖安娜以正價購買日式超軟三文治一件，即送你陽光檸檬茶或蜜瓜味荳奶250毫升一包(價值$6)！YAHOO著數 ・ 20 小時前
Paula's Choice必買護膚品低至7折！「油痘肌救星」2%水楊酸精華液、縮毛孔化妝水$1XX
來自美國的科學保養品牌Paula's Choice是不少喜歡「刷酸」保養朋友們的超愛品牌！品牌拒絕使用香精及刺激性成分，專注於研發高效、安全的護膚品，尤其適合敏感肌和問題肌膚。其產品以酸類精華、抗氧化配方、維持健康肌膚和修復肌膚屏障等功能著稱，在護膚愛好者中口碑極高。現在在Amazon上有最後一天Cyber Monday 7折優惠，折後價格比香港價格便宜超多，大家快來掃貨吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
宏福苑五級火︱麥美娟：災民可獲免費住屋直至家園重建 應急錢或於民政事務總署領取︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，至少 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。民政及青年事務局局長麥美娟今日（30 日）表示，政府將確保大埔宏福苑的受災居民獲得免費住屋，直至他們完成重建家園為止。她又提到，五萬元生活津貼是臨時性質，會根據每位災民的實際需要再行派發，並強調審計署會監察，確保資金使用得當。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Aesop黑五優惠限時低至7折！$285買到三支護手霜套裝／Rozu香水平官網$467
最近大家都會在各大網購平台尋寶吧！澳洲品牌Aesop主打天然護膚品，產品以純植物作為原料，加入多種精油及維他命成份，是不少敏感肌人士的救星。Aesop產品選擇多，由洗手液、面霜、精華、hand cream等都有，而近年最受歡迎的莫過於疫情下大賣的洗手液及護手霜，個個用完都讚夠滋潤！Yahoo購物有好消息，美妝平台Lookfantastic推出黑五優惠，Aesop低至7折！當中非常暢銷的沐浴乳、洗手液、面霜、護手霜、香水等都有減價，非常吸引！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
洪水橋村屋本月被收地 兩狗狗急尋家
【動物專訊】居於洪水橋村屋的10歲狗女Momo和7歲狗女Latte，快將面臨無家可歸，流離失所。該村屋將於本月中收地圍封，主人表明無法帶走兩狗，同意為兩狗尋找領養家庭。經常關顧兩狗狗的熱心市民黃小姐正幫助兩狗尋家，希望能夠在12月8日或之前能夠成功為兩狗找到安置居所。 黃小姐和家人以前也租住該處，平時都會餵兩狗狗，建立了感情，她們在4年前搬走，仍經常回來探望兩狗，狗狗的衫和床都是她們所購置，希望讓兩狗感到被愛和溫暖。 Latte曾經兩度走失，都是黃小姐和家人去尋找，幸好兩次都平安無事，黃小姐說：「第一次我們找了11日，終於在西鐵橋底的草叢尋回她，第二次找了8日，結果她自己返回家中。」 然而，早前她們收到地政處通知將收地，「雖然我們已搬走多年，但地政有我們登記資料而聯絡我們，我們之後找狗主，但狗主說無法帶走兩狗，如果找不到人收留，便要送去漁護署。」黃小姐今日再次向狗主確認，獲狗主同意為兩狗尋家，因此她希望能夠盡快幫兩狗尋找暫托或領養家庭，「地政處只講會在12月中，沒講實際日期，但穩妥起見，希望可以在本月8日前找到暫托或領養。」 Momo和Latte已絕育，兩狗有少少護食情況，但性格友善，香港動物報 ・ 14 小時前
聖誕禮物2025｜千元買DIOR禮物！輕珠寶首飾得體推薦：Ariana Grande同款SWAROVSKI飾物閃令令登場
聖誕節到來，好多人都會為準備聖誕禮物而煩惱，千元入門的得體輕珠寶首飾也是個不錯的選擇！來來來，幫你整合話題首飾品牌的聖誕系列，讓各位可以有閃令令的聖誕禮物！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
宏福苑五級火災｜廉署：涉案人以不合規棚網圖魚目混珠 兩者價格僅相差約10萬元(江瓔庭報道)
【Now新聞台】廉政公署就宏福苑火災拘捕包括工程顧問在內等12人，有人懷疑購入非阻燃棚網並「溝貨」，以取得合格的測試報告。 宏福苑維修工程的棚網今年7月受颱風吹襲而受損，廉政公署專案小組在調查期間發現，有人向本地供應商購入每卷價值54元的棚網作更換，總數2300卷，可用作覆蓋8幢大廈，但全部均未達阻燃標準；而10月中環華懋大廈發生棚架三級火後，涉案人士再購入符合阻燃標準的棚網「溝貨」，鋪設在各幢大廈棚架底部的「棚腳」，若以合規格的棚網完全替換，價格可相差超過10萬元。廉政專員胡英明：「涉案人士擔心棚架防護網會被抽查檢驗，為應付檢測，涉案人士在同一間本地供應商以每卷100元購買115卷，約3700平方米，這批防護網達到阻燃標準，他們將這批防護網裝在每棟樓宇的棚腳，意圖魚目混珠，成功在往後的測試結果獲得合格的結果。」有搭棚工會表示，同業為節省成本「溝貨」情況並不罕見，一般工友根本不能以肉眼分辨棚網的質素，以及是否具備阻燃性，認為當局要由源頭把關。港九搭棚同敬工會理事長何炳德：「用肉眼如何分辨得到哪些是阻燃、哪些是沒有阻燃？完全無可能分辨得到。政府無論屋宇署也好或勞工處也好，往往只看證書其實now.com 新聞 ・ 9 小時前
Black Friday優惠2025｜最後兩天！iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
Black Friday優惠又來了！iHerb由即日起至12月3日凌晨2點，推出限時Black Friday優惠，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入指定優惠碼，即可享全單低至75折優惠！Yahoo購物專員為大家精選iHerb人氣熱賣的保健品、零食百貨、個人護理類產品，iHerb免運費門檻亦都不高，滿$300就可以免運費送到家中，買幾包零食、保健品、護膚品都已經夠數！Yahoo Food ・ 17 小時前
【KFC】肯！抵DEAL $50/6件雞、經典葡撻買一送一（01/12-23/12）
KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」優惠，12月1日至12月7日期間，有 $50/6件雞及經典葡撻買一送一！YAHOO著數 ・ 12 小時前
宏福苑五級火災｜宏昌閣再發現遺體 死者增至151人 12名受傷消防員已出院(羅家晴報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人，而12名受傷消防員已出院。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣，約中午時分，五至六名辨認組成員抬出遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣五座的搜索行動，現時繼續宏新閣及宏昌閣的搜索。警方稱，已經完成宏新閣四分三搜索，未發現遺體，宏昌閣則完成了四分一搜索工作，發現八具遺體，當中三具是消防較早前已經找到。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「為何這麼多(遺體)呢？大家都知道宏昌閣是第一棟大樓起火，亦都是較遲熄滅的，所以入面的環境是非常之惡劣、滿目瘡痍，有部分的遺體是殘缺不全，甚至燒成一些灰燼。但無論如何，警方都會繼續在災場盡力搜索，希望找到死者，或是能夠辨認到他們的一些物品，或是線索。」警方指，災難遇害者辨認組會一次過完成工作，不會再進行覆查，會盡力辨認死者物品，期望三星期內完成工作，現時死者家屬已經辨認了104具遺體，尚有39具遺體未辨認。警方又安排遇難者家屬在宏福苑附近路祭，現場設有多張桌子擺放死者遺照和香燭祭品，約now.com 新聞 ・ 10 小時前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 10 小時前
片寄涼太這男人太狠了吧！ 結婚當爸還敢丟個人專輯？
1994年出生在八尾市的片寄涼太，180公分、AB型血，14歲看完演唱會直接跟媽媽說「我要去參加試鏡」。Japhub日本集合 ・ 15 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Toshiba N300 近期好價，HK$2,330 擴容 16TB NAS 硬碟
今年末各家硬碟紛紛開始漲價，往常 Black Friday 多見的 SSD 折扣一下子變得稀有。因此各位有組建 NAS 需求的用家，可以考慮 Toshiba 促銷中的 N300 系列。目前這款硬碟多種容量均有折扣，比如 16TB 型號 US$299 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難，仍有很多受困動物下落不明，生死未卜。現場協助搜救動物的愛護動物協會表示，截至昨晚10時55分，記錄受影響動物總數為339隻，當中136隻動物已確認生還，另有45隻離世。愛協昨晚和今早陸續收到消防員在不同大廈搜索到動物，會陸續聯絡相關動物主人。 隨着火災的日子越來越遠，拯救出來生還的人和動物越來越渺茫，但依然有奇蹟會發生的。今日中午宏盛閣2104室救出一隻貓貓，貓主已立即帶貓貓前往看獸醫。 愛協表示，截至昨晚22:55，愛協共協助消防處理過136隻生還動物，及45隻已離世的動物。救出的動物由愛協分流，再由愛協及其他動物機構與義工合力安排進一步治療及照顧，當中包括貓、狗、雀鳥、龜等小動物。 另愛協昨夜及今天早上亦陸續收到消防於不同大廈搜索到的動物，如有任何消息，愛協會立刻致電動物主人，請主人留意電話。另主人如需獸醫或寵物物資的援助，可以到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡愛協。 多間動物善終公司亦宣布會為大埔宏福苑火災中不幸離世的動物，提供免費善終服務，名單如下： 再見寵兒： 24小時接收熱線2980 3332 阿香港動物報 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung P9 Express 新品急降，HK$370 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡首次在 Amazon 上出現可觀折扣，目前只要花 US$47.5 和 US$75 即可購入 256GB 和 512GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前