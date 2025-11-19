黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
聖誕自助餐優惠2025｜荃灣西如心酒店聖誕自助餐限時買二送二！人均最平$263任食刺身海鮮／多款節日甜品
荃灣西如心酒店於12月1日起正式推出「樂饗聖誕自助餐」主題，餐廳到時帶來多款節日特色美食，即看內文：
「又到聖誕，又到聖誕！」眨下眼，一個月後就到聖誕節！今年聖誕想跟屋企人、朋友或另一半度過一個歡樂又充滿儀式感的節日？位於荃灣西的如心酒店Café Circles於12月1日起正式推出「樂饗聖誕自助餐」主題，餐廳到時會佈置了不同聖誕裝飾，變成一個滿滿節日氣氛的環境；另外再會帶來多款節日美食，如凍肉拼盤、聖誕甜品、聖誕火雞、香烤牛肋骨等，打造一場限定盛宴！現在只要去Klook預訂荃灣西如心酒店聖誕自助餐，更有限時早鳥買二送二優惠，折後人均最平$263即可無限任食，大家趁特價快去訂購喇！
荃灣西如心酒店聖誕自助餐！早鳥優惠限時買二送二
今年荃灣西如心酒店聖誕自助餐以「樂饗聖誕自助餐」為主題，以多款冰鎮海鮮、刺身壽司，到芝士凍肉拼盤打響頭陣，當中的冰鎮海鮮依然是全場焦點，有大蝦、青口、蜆、長腳蟹等，海鮮肉質鮮甜彈牙，無論配上檸檬汁，抑或特調雞尾酒醬都非常好味，是大家必食的「回本」之選！而刺身同樣是高水準，厚切三文魚油香豐富、油甘魚細滑甘甜、八爪魚彈牙，加上多款壽司卷，選擇都算幾多。
熱食方面，一定要推介今年聖誕自助餐的主角，香烤牛肋骨。牛肋骨以慢火烤至外皮焦香，內裡粉嫩多汁，肉味濃郁，入口後當油脂融化整個口腔，超級好味，保證大家想不停encore！另外大廚亦特別炮製多款節日美食，如聖誕火雞、聖誕朱古力蛋糕、聖誕甜品等，視覺及味覺都可以有雙重享受，打卡一流！
除了豐富美食外，今年餐廳更特別於平安夜及聖誕節當日有聖誕老人出現，到時大家可以跟聖誕老人互動及影相。而在12月24、25及26日期間，更有氣球表演，到時大朋友食得滿足，小朋友玩得開心。現在Klook早鳥優惠價，自助午餐折後人均$263起，而自助晚餐人均$413起，以聖誕節主題來講，cp值極高！
【買二送二】自助午餐
特價：$1,052/4位｜
原價：$1,928/4位
【買二送二】自助晚餐
特價：$1,652/4位｜
原價：$3,028 /4位
荃灣西如心酒店 Café Circles
地址: 荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓 (地圖)
