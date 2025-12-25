聖誕節｜赤柱聖誕市集吸引不少人到訪 商場推粵車南下車主專屬泊車優惠(張曼琳報道)

【Now新聞台】赤柱有聖誕市集吸引不少人前往，不過有檔主指人流較去年少，下年會考慮到其他地方擺檔；亦有商場推出粵車南下車主專屬泊車優惠，吸引內地客到訪。

赤柱大街人頭湧湧，巨型的充氣聖誕樹吸引不少人打卡，狗狗都打扮出來散步，而旁邊的聖誕市集一樣熱鬧。

Maggie：「幾好，幾好玩。很多人，很多東西都要等。」

翠兒：「寬敞些會沒有那麼辛苦，行入去連行都很難，行入去好像出不到來，人們阻擋看不到(攤檔)。」

吳先生：「我們好早就入來，10時開始乘車，所以沒有塞車。氣氛都不錯。」

廣告 廣告

赤柱聖誕市集上星期五起一連10日舉行，有超過100個攤檔。

檔主呂女士：「生意比去年都較為遜色，不同的區都有搞市集，始終赤柱較遠，覺得今年人流沒有上年好。我們(明年)可能要去第二個地區，去西九或中環。」

為了吸引更多人流，市集特設免費接駁巴士來往赤柱和金鐘 ，每30分鐘一班車。

在尖沙咀的市集一樣人山人海，聖誕主題自拍機吸引情侶拍照留念。

而在這個商場有飄雪表演，小朋友最興奮，亦邀請樂隊到場表演。隨粵車南下可以入市區，商場指聖誕期間內地旅客佔商場人流2成，會向粵車車主提供專屬泊車優惠。

新鴻基地產租務部高級推廣經理郭慕賢：「商場會配合，有不同優惠配合，例如有免費泊車及300元迎新禮品給他們，相信能吸引更多旅客及南下的車主來商場。」

商場亦希望借助這些活動及優惠增加客源，目標在聖誕期間，商場人流能增加一成。

#要聞