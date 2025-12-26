宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕節｜近99萬人次出入境 黃家和指港人北上生意下跌(劉倩桐報道)
【Now新聞台】聖誕節長假期第二日，截至周五晚上九時，有近99萬人次出入境，離境港人約佔42萬人次，另有11萬人次旅客訪港。有業界指，酒店入住率達九成或以上；但餐飲業指，多了港人北上消費，預料生意下跌一成。
一連四日的聖誕長假期，尖沙咀廣東道這裡人山人海，不少旅客拖著行李，名店外亦都大排長龍。有廣東旅客稱，特意過來香港度蜜月，感受一下節日氣氛。
廣東旅客林太：「香港這邊對聖誕是很有儀式感和氣氛，所以其實如果說我們在聖誕前一天，如果說是結婚，肯定還是想過來過聖誕。」
寧波旅客Nancy：「香港玩了很多次了，就是這一塊區域沒有深度挖掘過，之前都在摩天輪那邊在玩，這裡沒玩過，所以再來玩。」
今年聖誕節正日有超過13萬人次旅客訪港，較去年同一日的逾12萬人次，輕微上升了7%。
身兼酒店集團首席營運總裁的候任立法會議員稱，酒店入住率達九成或以上，部分房價較去年同期增加5%。
候任選委會界別立法會議員陳宗彝：「四月關稅戰令到四月至十月份很不明朗，所以所有商務旅客是大跌，這段時間都有些商務旅客，變相是延後了商務旅客逗留香港時間。另外，我們與日本的關係比較緊張，內地很多往日本航班已取消，導致現在有些內地訪客多了經香港到外地。」
多了旅客來，不過亦都多了市民外遊。聖誕節首日假期有超過66萬人次離港，較去年同日大約57萬人次
增加了一成六。
有市民亦選擇留港消費，同家人朋友逛行食飯；不過有飲食業界稱，市民消費意欲下降，加上大批港人北上及外遊，生意跌了約一成。
香港餐飲聯業協會會長黃家和：「港人近數個月的消費都趨向謹慎，會選擇比較是中價或平價的套餐，所以就算是人流多，但消費力減了10%。」
黃家和又指，尖沙咀及西九一帶有大型聖誕活動，人流相對暢旺，不過政府今年取消除夕煙花匯演，預料元旦餐飲生意會比去年遜色。
