聖誕節｜陳宗彝：酒店入住率達九成或以上 房價按年升5%

【Now新聞台】聖誕節長假期第二日，有候任立法會議員稱，本港的酒店入住率達九成或以上，部分酒店的房價較去年同期增長5%。

候任選委會界別立法會議員陳宗彝：「四月關稅戰令到四月至十月份很不明朗，都不知道有否生意做，所以商務旅客是大跌，但到十一月往年近聖誕已經沒有商務旅客，這段時間都有些商務旅客，變相是延後了商務旅客的逗留時間。另外，我們與日本的關係剛緊張，內地很多往日本航班已取消，導致現在有些內地訪客多了經香港到外地，不排除到日本或其他地方。」

#要聞