聖誕自助餐優惠2025｜富麗敦海洋公園自助餐最平人均$122起！任食特盛魚生丼飯/傳統烤火雞/意式聖誕蛋糕/聖誕餡餅

在充滿節日氣氛的12月份，香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳推出「佳節盛宴自助餐」，邀請大家一同來場難忘的節慶美食之旅，體驗濃厚的節日氛圍。Klook更為大家帶來最便宜「買1位$122」優惠，「快閃買1位+第2位$12」以及「買一送一優惠+第3位$198」，最平人均只需$385.3起，任食特盛魚生丼飯、傳統烤火雞、意式聖誕蛋糕、聖誕餡餅等，好好享受節日氣氛。

佳節盛宴自助餐 任食特盛魚生丼飯/傳統烤火雞/意式聖誕蛋糕

聖誕又到了，慰勞一年下來的辛勞，今次絕對不能錯過香港富麗敦海洋公園酒店推出「佳節盛宴自助餐」優惠，「買1位$122」優惠，「快閃買1位+第2位$12」以及「買一送一優惠+第3位$198」，最平人均只需$385.3起。

自助餐的亮點之一是每日供應的新鮮冰鎮海鮮，特別是在平安夜、聖誕節和除夕夜期間，更加碼提供珍貴的阿拉斯加蟹腳，帶來不一樣的奢華享受。現場還有即切刺身區，廚師現場剖切來自可持續發展黃鰭吞拿魚，搭配帶子刺身及上乘魚子醬，還可品嚐鋪滿魚子和雜錦刺身的豪華魚生丼飯，讓鮮味達到巔峰。烤肉區呈獻多款節日限定佳餚，包括鮮嫩多汁的肉眼扒和傳統烤火雞。

此外，週末更有意式脆皮豬腩卷和燒羊鞍，豐富了節日餐桌。即席烹調及燒烤區則帶來龍蝦意大利飯、鐵板海鮮、參巴醬燒扇貝，以及印度泥窰烤雞等熱騰騰的美味。甜品區以節日經典為主軸，推出意式聖誕蛋糕、聖誕餡餅，以及即製香甜脆卷、薑餅芝士蛋糕、法式栗子撻和朱古力噴泉，為整個饗宴添上完美甜蜜的結尾，讓節慶氣氛更為濃厚歡樂。

聖誕自助餐

【買1位 $122】自助晚餐

優惠價：$122起/位（ 原價：$878 ）

【快閃買1位 + 第2位$12】自助晚餐

優惠價：$901起，人均$450.5（ 原價：$1,778 ）

【買一送一 + 第3位$198】自助晚餐

優惠價：$1,156起，人均$385.3（ 原價：$2,633 ）

聖誕甜品

香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳推出「佳節盛宴自助餐」

週末更有意式脆皮豬腩卷和燒羊鞍

豐富海鮮

用餐環境

聖誕樹頭蛋糕

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳

地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳（地圖）

