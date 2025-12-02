Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

聖誕自助餐優惠2025｜九龍酒店「歡慶熊貓聖誕除夕盛宴自助餐」低至65折！人均$375起食聖誕火雞／香煎鵝肝配紅桑子茸／雪人草莓北海道忌廉蛋糕

聖誕除夕自助餐優惠一浪接一浪！位於尖沙咀的九龍酒店推出「歡慶熊貓聖誕除夕盛宴自助餐」低至65折優惠，午餐人均$375起、晚餐$554起，即可任食聖誕火雞、波士頓龍蝦沙律、生蠔、雪花蟹腳等食物，而午餐和晚餐更各自分別有更豪華的菜式，如鮑魚海鮮粥、慢煮和牛臉頰、香煎鵝肝配紅桑子茸、法式龍蝦海皇湯等，還有雪人白朱古力泡芙、芒果拿破崙、聖誕柴頭蛋糕等應節甜品，誠意滿到爆燈！聖誕聚會首選，立即睇下文了解詳情啦！

>> 九龍酒店聖誕自助餐優惠<<

九龍酒店「歡慶熊貓聖誕除夕盛宴」午餐7折／晚餐65折

位於尖沙嘴九龍酒店的倚窗閣推出「歡慶熊貓聖誕除夕盛宴」自助午餐低至65折優惠，食客即可品嚐多款誠意揼本菜式，如磯煮鮑魚、焗蜜汁帶骨火腿、聖誕火雞、慢煮和牛臉頰、鵝肝慕絲多士、帶子三文魚意大利麵、鮑魚海鮮粥或人參雞粥、蔥頭豬肚野菌雞煲等熱葷輪住上，甜品區更加有芒果拿破崙千層酥、朱古力柴頭蛋糕、聖誕布丁、雪人白朱古力泡芙、雜莓意大利奶凍等應節食品，滿滿的聖誕氣氛等你來感受！

至於自助晚餐則更加瘋狂，人均低至65折，菜式立即升級，有皮脆肉嫩的北京片皮鴨，多汁的香煎露絲瑪莉羊扒、香煎鵝肝配紅桑子茸、烤挪威三文魚柳伴羊肚菌忌廉汁、法式龍蝦海皇湯、蒜香烤大蝦、德國咸豬手配香腸炸雞等全線登場，甜品還加碼雪人草莓北海道忌廉蛋糕，聖誕氣氛爆棚！

聖誕大餐當然有火雞啦

【7折優惠】歡慶熊貓聖誕除夕盛宴自助午餐｜無限暢飲指定飲料、果汁（用餐時段：12:00-14:30）

優惠價：$375起/位（ 原價：$515/位 ）

【65折優惠】歡慶熊貓聖誕除夕盛宴自助晚餐 ｜無限暢飲汽水、果汁（用餐時段：18:00-21:30）

優惠價：$554起/位（ 原價：$812/位 ）

一系列應節食品

聖誕必食

雪人草莓北海道忌廉蛋糕

九龍酒店 倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓倚窗閣 (地圖)

