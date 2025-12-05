Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

聖誕自助餐優惠｜挪亞方舟聖誕自助餐限時67折起！人均低至$627任食波士頓龍蝦／香烤火雞+送樂園門票

眨下眼又到年尾，聖誕節就快到來，大家訂好餐廳跟朋友、伴侶及屋企人準備慶祝聖誕節未？位於馬灣的挪亞方舟豐盛閣近日推出聖誕自助餐限時低至67折優惠，折後人均只需$627即可任食多款節日美食，如香烤火雞、高級美國肋眼牛排、聖誕樹頭蛋糕等，味道有水準之餘，亦十分適合打卡。除了美食外，每位幫襯的客人加碼再送一張挪亞方舟主題公園入場門票，到時早上去樂園玩一玩，晚上再去食餐好，簡直是完美的聖誕一日遊行程！趁現在KKday特價，大家快去訂購喇！

限時67折起！人均$627任食多款聖誕美食+送樂園門票

今年挪亞方舟豐盛閣以「聖誕星夜盛薈」為主題，為大家帶來多款特色美食。當中最受歡迎莫過於是一系列冷盤海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大鱈蟹腳、麵包蟹、各式刺身等，海鮮肉質飽滿甜美，刺身則鮮甜爽口、海水味十足，夠晒新鮮！來到熱食區，豐盛閣大廚精心炮製了多款經典美食，必試傳統聖誕火雞，火雞經慢烤至外皮微脆，肉質嫩滑，配以麵包釀餡、小紅莓醬及雞肝肉汁，層次豐富，味道有驚喜！另一款人氣之選「葡式燒乳豬」亦值得一試，乳豬皮脆而不韌，肉質細嫩，入口香氣四溢，食完好想不停encore！另外亦有高級美國肋眼牛排、法式吐司煎鴨肝、濃郁蟹粥等，美食選擇都算幾多。最後大家記得留肚食甜品，多款聖誕主題甜點，如香脆鬆軟的特色窩夫、造型可愛的聖誕曲奇、朱古力樹頭蛋糕等節慶甜品源源不絕供應，視覺及味覺兼備，夠晒應節。

除了一系列特色美食外，今年豐盛閣全新增設「Kid’s Pizza DIY區」，可以讓小朋友親手製作屬於自己的小披薩，到時大人食得滿足，小朋友亦玩得開心！現在只要去KKday預訂，更有早鳥優惠低至67折，折後人均只需$627即可食到，而且更加碼每位客人再送1張挪亞方舟主題公園入場門票，一於趁聖誕節帶小朋友好好玩一日喇！

「聖誕星夜盛薈」為主題

多款冷盤海鮮

傳統聖誕火雞

餐廳環境

香港挪亞方舟 Noah's Ark Hong Kong

地址: 香港新界馬灣珀欣路33號 (地圖)

