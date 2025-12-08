Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕自助餐優惠2025｜旺角康得思酒店自助餐盛宴買1送1！人均低至$239食龍蝦/鐵板香煎鵝肝/黑森林樹頭蛋糕

位於旺角的康得思酒店在Klook推出聖誕盛宴快閃買一送一優惠！人均低至$239，多款應節食品待你品嚐，包括聖誕必食的烤火雞，12月24、25及31日晚餐時段特別供應的焗本地（榕樹澳）小龍蝦配香草蒜香牛油汁等；另外還有原條燒紐西蘭肉眼牛肉、即席烹調的海鮮泡飯及香煎鵝肝等誠意菜式，紅白酒、汽水及果汁更是無限暢飲，以聖誕大餐而言，性價比超高，立即睇下文了解啦！

旺角康得思酒店推聖誕盛宴快閃買1送1優惠

不少Buffet Fans喜愛的旺角康得思酒店The Place最近推出聖誕盛宴快閃買1送1優惠！餐廳環境寬敞舒適，而且光線柔和，在此食自助餐非常享受。這次聖誕主題自助餐首推當然是不能錯過的烤火雞，柔滑細嫩的雞肉帶來滿口香濃滋味，定令食客感到滿滿的聖誕氣氛。再來就是香氣四溢的原條燒紐西蘭肉眼牛肉、即席烹調的海鮮泡飯，以及豐美多汁的香煎鵝肝，入口即溶的觸感讓人忍不住一口接著一口食。

其次自助午餐更有一系列節日美饌將輪流供應，包括即煎和牛舌、香蒜香草烤ASC大蝦，更有即製海鮮粉絲湯、鮑魚粒蝦仁瑤柱炒飯、櫻花蝦蝦醬炒西蘭花花枝等，還未計算前菜凍盤的加拿大龍蝦鉗、北海道毛蟹、新西蘭青口、晚餐額外供應龍蝦、生蠔，以及一眾造型精緻的節日甜品如黑森林樹頭蛋糕、香芋麻糬蛋撻、開心果焦糖燉蛋泡芙等，就令大家充滿驚喜了！

而於12月24、25及31日晚餐時段，每位賓客可尊享焗本地（榕樹澳）小龍蝦配香草蒜香牛油汁一份，為佳節更添豐盛。每位更有特設焗本地（榕樹澳）小龍蝦配香草蒜香牛油汁一份，口感味道更佳，還有充滿節日氣氛的火焰雪山傳統甜品show。讀者們，快點約齊家人三五知己book枱食聖誕大餐啦！

旺角康得思酒店自助餐盛宴買1送1

【買一送一】 自助午餐｜冰鎮海鮮、本地農場新鮮沙律、多款手工甜品（用餐時段: 12:00 - 14:30）

優惠價：$478起/2位（ 原價：$876起/2位 ）

【買一送一】自助晚餐｜北海道毛蟹、新鮮生蠔、鐵板香煎鵝肝（用餐時段: 18:30 - 21:45）

優惠價：$886起/2位（ 原價：$1,624起/2位 ）

龍蝦

海鮮

火焰雪山

薑餅人

康得思酒店 The Place

地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層 (地圖)

