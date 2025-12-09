精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕自助餐優惠2025｜必食10大本地酒店聖誕自助餐推介！最平半價優惠 人均$257起食現場即蒸龍蝦、聖誕朱古力樹頭蛋糕
必食10大本地酒店聖誕自助餐推介！最平半價起食豐富聖誕限定美食，立即睇內文：
無論是愛吃海鮮、熱愛國際美食，還是偏好地道風味，今個聖誕節酒店自助餐成為不少港人聚餐慶祝的不二之選，聖誕期間自助餐的限定美食絕不能錯過，今次就為大家找來全城10個最抵食、最抵的冬日自助餐優惠，驚喜美食包括香噴噴的焗火雞、日式刺身、烤牛肋骨，節日限定甜點如聖誕布丁及各式糖霜餅乾，努力了一整年一定要好好慰勞自己！
聖誕自助餐1. 香港康得思酒店The Place
香港康得思酒店 The Place自助餐餐廳於聖誕帶來節日自助餐，主打龍蝦 、新鮮生蠔及鐵板香煎鵝肝 ，並於12月24、25及31日晚餐時段提供焗本地小龍蝦，增添豐盛滋味。冰鎮海鮮區選擇豐富，包括凍龍蝦、鱈蟹腳和加拿大龍蝦鉗。熱葷兼備原條燒紐西蘭肉眼牛肉、烤火雞及蜜汁火腿。甜點則由糕點行政總廚Roy Ma帶來火焰雪山傳統甜品秀、黑森林蛋糕等節日特色，且於12月19至26日設薑餅人製作區，適合全家同樂。用餐期間更享無限暢飲紅白酒、汽水及生啤酒，朗廷卓逸會會員可專享DIY雞尾酒體驗，盡享聖誕歡聚樂趣！
Klook優惠：香港康得思酒店The Place
【買二送二】特價：$1,027/4位起，人均$257起丨
原價：$1,751/4位起
香港康得思酒店- The Place
地址：九龍旺角上海街555號 香港康得思酒店L樓層（地圖按此）
聖誕自助餐2. 九龍香格里拉Cafe Kool 咖啡廳
九龍香格里拉酒店旗下的Café Kool咖啡廳推出「聖誕奇遇」主題自助晚餐，輪流供應波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹，並有蒜蓉粉絲蒸龍蝦、香煎鴨肝多士及原隻燒火雞配蔓越莓醬。平安夜、聖誕及除夕夜限定威靈頓牛柳滋味誘人，甜品包括薑餅焦糖布丁、朱古力聖誕樹幹蛋糕及紅絲絨杯子蛋糕，節慶氣氛濃厚，適合與親友共享。
Klook優惠：九龍香格里拉 - Cafe Kool 咖啡廳
【低至7折】特價：$374/位起丨
原價：$515/位起
九龍香格里拉Café Kool
地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓（地圖按此）
聖誕自助餐3. 香港嘉里酒店大灣咖啡廳
大灣咖啡廳聖誕節期間供應傳統聖誕火雞、帶骨煙燻火腿和香烤羊架，重點節日晚餐更有頂級熊本和牛、威靈頓牛柳和香煎鵝肝。12月24及25日晚設藍鰭吞拿魚現場劏魚表演，伴隨聖誕老人驚喜現身和魔術表演，為用餐增添節慶歡樂。12月24日及25日特別安排多款節慶活動，包括聖誕老人之驚喜現身、聖誕報佳音及聖誕扭氣球與魔術表演等，讓大家在溫馨氛圍中與親朋好友共享佳節喜悅！
Klook優惠：香港嘉里酒店 - 大灣咖啡廳
【低至8折】特價：$664/位起丨
原價：$812/位起
香港嘉里酒店- 大灣咖啡廳
地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38 號3樓（地圖按此）
聖誕自助餐4. 都會海逸酒店Promenade Restaurant
都會海逸酒店冬日自助晚餐主打精選松葉蟹與麵包蟹，為大家帶來多款亞洲中式創新蟹料理。薑蔥松葉蟹腳香氣四溢，泰式羅勒葉炒麵包蟹酸甜開胃，燒松葉蟹肉搭配甜蕃薯增添層次感，更有港式避風塘炒麵包蟹蒜香微辣，暖心滋味令人難忘。聖誕期間，飯店大堂裝飾如童話世界，糖果與巨型馬卡龍點綴，氛圍童趣盎然。自助晚餐供應威靈頓牛肉、炭烤戰斧牛排等經典肉類主菜，並有KITKAT朱古力三重奏系列甜品，甜蜜感十足，是一家大小共享的夢幻聖誕派對。
Klook優惠：都會海逸酒店Promenade Restaurant
【買2送1】特價：$1,818/3位；$606/位起丨
原價：$2,534/3位
都會海逸酒店- Promenade Restaurant
地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（地圖按此）
聖誕自助餐5. 香港萬麗海景酒店Food Studio
Food Studio從11月底至年底提供節日自助晚餐，重點包括多款頂級冰鎮海鮮如龍蝦、雪蟹腳、帶子及新鮮刺身。餐點融合創意與經典，香煎鵝肝、帝王蟹腳、招牌烤火雞佐朱古力栗子醬引領味蕾，甜品區王牌是多款朱古力佳作。平安夜及聖誕期間更有特別菜式及限定時間段供應，打造不一樣的節日味覺享受。
Klook優惠：香港萬麗海景酒店Food Studio
【9折優惠】特價：$988/位起丨
原價：$1,087/位起
香港萬麗海景酒店- Food Studio
地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓（地圖按此）
聖誕自助餐6. 香港沙田萬怡酒店MoMo Café
MoMo Cafe「秋日韓風」自助餐結合韓國與西式料理，可以品嚐兩款新鮮的法國生蠔，由專人現場即蒸的新鮮本地龍蝦，京蔥清酒煮文蛤；韓國菜亦豐富多彩，包括泡菜鍋、韓式泡菜鮑魚炒年糕、韓式炸雞等傳統美食。節日更推出聖誕假日自助晚餐特色菜，每位成人或長者送蒸本地新鮮龍蝦一隻，冰鎮海鮮：鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、鮮蟹、紐西蘭青口、凍鮑等，精選烤肉推介烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉、烤澳洲穀飼100天有骨牛肉眼、烤原隻火雞，配合豐富酒水暢飲，非常適合節日慶祝。
Klook優惠：香港沙田萬怡酒店 - MoMo Café
【5折優惠】特價：$443/位起丨
原價：$812/位起
香港萬麗海景酒店- 萬麗咖啡室
地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓（地圖按此）
聖誕自助餐7. 香港麗晶酒店港畔餐廳
香港麗晶酒店Harbourside港畔餐廳節慶菜式包括：應節烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿及肉汁豐富的烤西冷牛排；海鮮焦點有麵包蟹、鱈場蟹腳、拖羅刺身、海膽壽司，還有即煮新鮮龍蝦、鮑魚、花膠、海參及鵝掌，配合即切烤西冷牛扒和烤羊架。自家製甜品與雪糕是完美結尾，12月24日、25日及31日晚餐特別供應燒火雞配栗子釀餡及雞肝汁！
KKDAY優惠：香港麗晶酒店 - 港畔餐廳
【8折優惠】特價：$980/位起丨
原價：$1,197/位起
香港麗晶酒店 - 港畔餐廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店（地圖按此）
聖誕自助餐8. 香港逸東酒店普慶餐廳
普慶餐廳整個12月化身童話聖誕市集，巨型聖誕樹與璀璨燈飾營造夢幻場景，懷舊攤位散發熱紅酒香。節日美食有：烤火雞、M6-M7和牛肉眼、蜜汁火腿、威靈頓牛扒及豐富海鮮冷盤。晚餐更有味噌龍蝦尾，每日限定。甜品小屋供應立體雪人蛋糕、聖誕樹幹蛋糕、暖朱古力火鍋及西班牙油條Churros，甜蜜畫龍點睛。
Klook優惠：香港逸東酒店 - 普慶餐廳
【6折優惠】特價：$510/位起丨
原價：$801/位起
香港逸東酒店 - 普慶餐廳
地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓（地圖按此）
聖誕自助餐9. 香港柏寧酒店PLAY
PLAYT以「廚房劇場」概念吸引食客，推出即席製作菜式如香煎法國鴨肝配雜莓汁、灸燒和牛壽司及酥皮蟹肉周打湯。傳統聖誕佳餚如慢烤火雞搭配雞肝肉汁、焦糖栗子等，烤聖誕火腿蜜糖燒汁風味濃厚。羊架佐開心果碎帶來香脆口感，另有小紅莓燒烤醬火雞薄餅，適合分享。甜點包含海鹽芝士雪糕、聖誕朱古力樹頭蛋糕及聖誕薑餅人曲奇，節慶氣氛濃厚。
Klook優惠：香港柏寧酒店- PLAY
【買2送1/ 買3送1/第2位半價】特價：$1,950/3起位；$650/位起丨
原價：$2,798/3起位
香港柏寧酒店- PLAYT
地址：香港銅鑼灣告士打道310號（地圖按此）
聖誕自助餐10. 荃灣西如心酒店Café Circles
荃灣西如心酒店的Café Circles推出以蟹為主角的鐵板蟹宴，主打從冰鎮蟹腳開始，配搭泰式椰香蟹蝦、黃金咸蛋黃炒蟹腸粉、薑蔥炒蟹等一系列創意蟹料理。廚師團隊於全新鐵板燒台展現即席烹飪。聖誕期間，匯聚多款冰鎮海鮮、鮮甜刺身、芝士及凍肉拼盤等精緻冷盤。節慶主菜包括香烤牛肋骨等經典佳餚，滿足多元味蕾。餐廳亦準備豐富節日甜點，為盛宴劃上完美句號。平安夜及聖誕節期間，聖誕老人更會現身與賓客歡慶佳節，並有氣球彩藝表演，增添歡樂氣氛。
Klook優惠：荃灣西如心酒店 - Café Circles
【75折優惠】特價：$585/位起丨
原價：$757/位起
荃灣西如心酒店- Café Circles
地址：香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓（地圖按此）
