宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
聖誕自助餐優惠2025｜沙田萬怡酒店自助餐買一送二！人均低至$220起歎即開生蠔/金獎牛肩胛肉/烤原隻聖誕火雞
沙田萬怡酒店推出一系列自助餐優惠，由聖誕、冬至到新年都有驚喜優惠，人均低至$225就可以盡享節慶自助餐，內文即睇：
踏入年末時份，節慶氛圍漸濃，沙田萬怡酒店一連串節慶美味，由11-12月的韓風秋韻、聖誕盛宴，到12月21日冬至團圓，再到農曆新年的粵式薈萃，即開生蠔、澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉、烤原隻聖誕火雞，再到髮菜北菇鮑螺片、溫宮齋煲，都一一準備好了；更有驚喜第二位+$12或買1送2等驚喜優惠，大家可以約上家人朋友歎盡一場又一場的節日盛宴！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
聖誕自助餐 歎即開生蠔/烤原隻聖誕火雞
聖誕自助午餐與晚餐當然要夠精彩！自助午餐供應新鮮即開法國生蠔，配搭紐西蘭青口、鮮蝦等冰鎮海鮮，以及三文魚、八爪魚、鯛魚等刺身，開胃鮮甜；烤肉與熱盤區匯集烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉，更有點題必食的烤原隻聖誕火雞、沙田名物之稱的沙田雞粥，也有香煎豬腩肉配泡菜等菜式；甜品區有聖誕乾果檸檬牛油蛋糕、櫻花玫瑰栗子樹頭蛋糕等節日主題甜點，配MÖVENPICK雪糕帶來甜蜜收尾。週末更可享用鱈蟹腳、凍鮑魚、花膠沙田雞粥、煎羊扒配青胡椒汁，以及聖誕蝴蝶餅、迷你開心果什莓聖誕樹等限定滋味。
聖誕自助晚餐更全面升級食材陣容，2款即開法國生蠔外，每位成人或長者更贈送蒸本地新鮮龍蝦一隻，冰鎮海鮮亦加碼有鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等多元品類；熱盤新增烤澳洲穀飼100天有骨牛肉眼、瑞士熱溶芝士、清蒸沙巴龍躉等，也有經典的紅酒燴牛尾、香煎盲鰽魚柳配松露忌廉汁；甜品在午餐基礎上新增焗朱古力心太軟、聖誕朱古力馬德蓮，同時開啟啤酒、紅酒、白酒和日本清酒任飲模式，用精彩美食徹底賣滿節日歡聚氛圍！
【5折優惠】自助晚餐（聖誕節旺季不加價）
優惠價：$443起/位｜
原價：$812起/位
每位成人/長者送蒸本地新鮮龍蝦一隻
【5折優惠】自助午餐（聖誕節旺季不加價）
優惠價：$239/位｜
原價：$438/位
冬至自助餐應節開席團圓 歎意頭菜
12月21日是冬至，也是一家人團聚共享等盛宴！沙田萬怡酒店等的冬至專屬菜式，於自助晚餐中加碼供應，將傳統節慶寓意融入佳餚，菜品陣容滿載好意頭，包含紅燒圓蹄（橫財就手）、炸子雞（大吉大利）、茄汁蝦（嘻哈大笑）、髮菜北菇鮑螺片（發財如意）、溫宮齋煲（健康富足）及薑茶湯圓（闔家團圓）。既有紅燒圓蹄的膠質濃郁、炸子雞的皮脆肉嫩等經典菜，亦有薑茶湯圓這類傳統節日甜點，既契合冬至飲食習俗，又為家庭聚會添滿溫馨寓意！
「悅」饌廣東薈萃自助晚餐粵韻新春滋補盛宴開席
踏入1至2月的新春，一場匯聚粵菜精髓、融合傳統與創意的「悅」饌廣東薈萃自助晚餐應節登場，鮮味序曲由2款季節限定新鮮即開法國生蠔拉開帷幕，再到冰鎮海鮮區，匯集鮮蝦、鱈蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺、鮮蟹、麵包蟹等多款海鮮，統統鮮甜飽滿；現點現切區堪稱肉食愛好者的天堂，烤南澳洲36°MB2金獎牛肩胛肉肉質細嫩、蜜汁烤比利時杜洛克豬柳香甜不膩、烤澳洲穀飼100天有骨肉眼脂香豐潤，再加上即切明爐燒豬腩肉的酥脆、香煎法國鴨肝配菠蘿糖醋汁的奢華、蜜餞金蠔的濃郁，每一口都是驚喜。特色熱食區則除中式點心外，也有潮式半煎煮盲鰽柳，順德蜆蚧薑蔥炆鯪魚球、汕頭炒麵線等菜式各具特色，讓人回味無窮。新春期間還會加碼發財蓮藕大利湯、紅燒元蹄、金沙海王炒飯等賀年菜式，滿載吉祥寓意，為新春聚餐添滿濃厚年味！
【買一送二】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助晚餐
優惠價：$1,007/3位，人均$336｜
原價：$764/位
每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
買一送二，2位成人與一位3-11歲小童同行
【第二位$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助晚餐
星期一至四優惠：$824/2位，人均$412｜
原價：$876/位
除2月16-19日外，1-2月均適用
每位成人或長者送花雕雞油蒸新鮮龍蝦一隻
【第二位$12/位】「“悅”饌廣東薈萃」平日自助午餐
優惠價：$450/2位｜
原價：$876/2位
已包括加一服務費
除2月17-19日外，1-2月均適用
【買一送二】「“悅”饌廣東薈萃」週末自助午餐
優惠價：$660/3位｜
原價：$764/位
買一送二，2位成人與一位3-11歲小童同行
MoMo Café
地址：新界沙田安平街 1 號沙田萬怡酒店2樓(地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 19 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 13 小時前
胡‧說樓市｜撻訂悲歌！大角咀Larchwood追收百萬差價 拆解買家抗辯關鍵
樓市經歷過山車般的轉角市，雖然近期氣氛稍見回暖，負資產宗數亦有所回落，但對於在樓價高峰期入市的買家來說，噩夢可能才剛剛開始。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 19 分鐘前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 19 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 SHU UEMURA 持妝啞光定妝噴霧 $158/件（即日起至15/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，ISHIZAWA KEANA 大米精華保濕塗抹式面膜 $65/件、KOSE SOFTYMO速效卸妝油 $32/件、SHISEIDO MOILIP 藥用潤唇膏 $42/件、SAJO 韓國午餐肉 $22/2件、VINDA 超軟取式袋裝面紙-天然無香 10包裝 $26/件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期熱選（09/12-13/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Prestore 通心粉，7號天使麵，螺絲粉，長通粉，貝殼粉 $13.9/3件、展群刀削麵 $28.9/1件、Ferrero 奇趣蛋 $12/2件、Natureznacks 原粒夏威夷果仁 $28.9/1件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 23 小時前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
英超話題 ｜經典失言個案逐個捉
英超歷史上，無論領隊或球員，都曾講過一些極具震撼性的言論。BBC Sports趁著利物浦皇牌沙拿的公開決裂，列出以往多個極具代表性的爆炸性時刻，並回顧講完之後的後果。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 1 天前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 22 小時前
特朗普一錘定音並知會習近平 英偉達獲准向中國出售H200人工智能晶片
【彭博】— 美國總統特朗普批准英偉達向中國出口其H200人工智能晶片，同時從相關銷售中抽取25%的分成。Bloomberg ・ 4 小時前
的士司機認兜路、無禮貌等4罪罰4,300元 辯方指乘客職業特別、被告沿路受氣
辯方求情指，被告案發時聽錯指示，故行駛較遠的路程，又指乘客職業特別，聽對方「講咗咁多分鐘」，才一時情緒失控。據悉，該乘客曾任職警員。裁判官施祖堯判刑指，乘客選乘的士是為求方便，雖然事主沒金錢損失，惟被告行為耗用更多時間，又指被告在車門打開下駕駛，對乘客的安全而言絕不能接受。法庭線 ・ 1 小時前