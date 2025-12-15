Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕自助餐優惠2025｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買1送1！人均$299起歎雪場腳蟹/麵包蟹/蟹粉小籠包

自助餐優惠一浪接一浪，香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳聖誕自助餐突發推買一送一優惠，自助午餐人均低至$299食火雞黑松露薯仔沙律、鴨肝醬配無花果及魚子等；而自助晚餐人均只需$467起，必食清蒸波士頓龍蝦、雪場腳蟹、麵包蟹、柚子芥末醬焗三文魚、明太子蟹肉意粉等！食自助餐，小朋友更可免費進入兒童遊樂天地盡情放電！感興趣就記得準時12月15日中午12點上KKday搶優惠！

廣告

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳$299起食自助午餐

今次海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐推1送1優惠，人均低至$299起食自助午餐！頭盤有鴨肝醬配無花果及魚子、沖繩那霸海葡萄沙律，清爽食物打開味蕾！海鮮主打雪場腳蟹、麵包蟹、油甘魚、八爪魚、北寄貝，海洋鮮味不停送上，大家可一次性歎到夠！熱食更有法式百里香烤春雞、燴豬膝配酸椰菜烚薯、黑松露意大利雲吞、日式照燒三文魚、瑤柱金菇扒時蔬、森巴醬香葉炒青口等，每款都熱騰騰送上；不能錯過的還有燒火雞配金巴利汁、火雞黑松露薯仔沙律等節慶美食！而甜品亦有聖誕曲奇餅、聖誕手工朱古力、紅桑子瑪德琳蛋糕等，賣相精緻，試下更回味無窮。以人均$299的價錢來說，CP值超級高！

【買1送1】自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠：$598起/2位，人均$299（ 原價：$899起/2位 ）

>>SHOP NOW<<

聖誕自助餐

聖誕自助晚餐買1送1優惠！人均$467起任食龍蝦

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳「聖誕/新年自助晚餐」亦有買1送1優惠！人均$467起，品嚐到來自時令海鮮，蝦蟹的盛宴。頭盆柚子及西柚蟹肉沙律、聖誕龍蝦沙律配牛油果醬等不能缺少。而冰鎮海鮮與刺身相比自助午餐新增了凍蝦、加拿大青口、深海池魚、赤蝦等。熱食有清蒸沙巴龍躉、薑蔥炒蟹、鹹蛋黃炒蝦、金菇蟹肉扒西蘭花、暹羅南乳燒鴨、蟹粉小籠包、北京片皮鴨、清蒸波士頓龍蝦等，不同地方的地道菜式為味覺帶來酸甜鹹香的層次。食肉獸不能錯過一系列的日式天婦羅，香脆內嫩的口感，非常滿足。甜品方面創意十足，有一系列主題的限定甜品，包括聖誕焦糖榛子朱古力蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、聖誕車厘子森林蛋糕、栗子蒙布朗蛋糕等，大家快手預定，以美食同家人過一個美好的節日！

【買1送1】自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠：$934起/2位，人均$467（ 原價：$900起/位 ）

>>SHOP NOW<<

遊樂場

烤肉

海鮮

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳

地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳Marina Kitchen（地圖）

