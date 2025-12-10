Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕自助餐優惠2025｜逸東酒店自助餐買1送1！人均$281起任食傳統烤火雞/和牛肉眼/烤蜜汁火腿

每逢12月，香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）搖身一變，化為繽紛童話世界的聖誕市集。從12月1日至31日推出聖誕自助午、晚餐，買一送一優惠，折後人均最平$281起，傳統烤火雞、M6 - M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒、人氣立體雪人扑扑蛋糕、經典的聖誕樹幹蛋糕等，立即上Klook入手優惠，走進冬季暖意之中。

>>按此查看逸東酒店聖誕自助餐優惠<<

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

普慶聖誕節自助餐買1送1！必食烤火雞／澳洲和牛肉眼扒

香港逸東酒店的普慶餐廳(The Astor)的聖誕自助餐，餐廳內掛滿璀璨燈飾，陳設巨型聖誕樹，配以懷舊童趣的食品攤位，空氣中瀰漫著熱紅酒的甜香。不能錯過的當然有一系列的美食，傳統烤火雞、M6-M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒，加上豐富的海鮮冷盤，於不同時段輪流供應。特設Raclette芝士攤位、傳統烤栗子檔及鮮甜冷盤龍蝦，自選意粉專區和巨型海鮮意大利飯，讓色香味交織成暖心冬日滋味。

廣告 廣告

晚市獨家奉送味噌燒美國緬因洲龍蝦尾，海鮮愛好者絕不可錯過。甜品小屋的節日限定甜點也令人驚喜連連，必嘗立體雪人扑扑蛋糕、經典聖誕樹幹蛋糕、法式泡芙塔、暖心朱古力火鍋，還有節日限定西班牙油條Churros、拉麵雪糕，為整個聖誕盛宴畫上甜蜜完美的句點。另有精心布置的遊戲專區，午市及晚市時段每位顧客均可獲得遊戲券一張，品味美食同時參與趣味遊戲，有機會贏取節日小禮物，為聖誕夜增添歡笑與回憶。

聖誕自助餐

【快閃買一送一】自助午餐｜任食生蠔、麵包蟹、時令海鮮

優惠價：$562起/2位｜ 原價：$1,030/2位

>>SHOP NOW<<

【快閃買一送一】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹

優惠價：$994起/2位｜ 原價：$1,822/2位

>>SHOP NOW<<

一系列海鮮

各式聖誕美食

聖誕甜品

聖誕特色飲品

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店B1樓層（地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？