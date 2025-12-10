聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
聖誕自助餐優惠2025｜逸東酒店自助餐買1送1！人均$281起任食傳統烤火雞/和牛肉眼/烤蜜汁火腿
逸東酒店普慶餐廳率先推聖誕節自助餐優惠買1送1，人均$281任食傳統烤火雞、生蠔、芝士專區，詳文即睇：
每逢12月，香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）搖身一變，化為繽紛童話世界的聖誕市集。從12月1日至31日推出聖誕自助午、晚餐，買一送一優惠，折後人均最平$281起，傳統烤火雞、M6 - M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒、人氣立體雪人扑扑蛋糕、經典的聖誕樹幹蛋糕等，立即上Klook入手優惠，走進冬季暖意之中。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
普慶聖誕節自助餐買1送1！必食烤火雞／澳洲和牛肉眼扒
香港逸東酒店的普慶餐廳(The Astor)的聖誕自助餐，餐廳內掛滿璀璨燈飾，陳設巨型聖誕樹，配以懷舊童趣的食品攤位，空氣中瀰漫著熱紅酒的甜香。不能錯過的當然有一系列的美食，傳統烤火雞、M6-M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒，加上豐富的海鮮冷盤，於不同時段輪流供應。特設Raclette芝士攤位、傳統烤栗子檔及鮮甜冷盤龍蝦，自選意粉專區和巨型海鮮意大利飯，讓色香味交織成暖心冬日滋味。
晚市獨家奉送味噌燒美國緬因洲龍蝦尾，海鮮愛好者絕不可錯過。甜品小屋的節日限定甜點也令人驚喜連連，必嘗立體雪人扑扑蛋糕、經典聖誕樹幹蛋糕、法式泡芙塔、暖心朱古力火鍋，還有節日限定西班牙油條Churros、拉麵雪糕，為整個聖誕盛宴畫上甜蜜完美的句點。另有精心布置的遊戲專區，午市及晚市時段每位顧客均可獲得遊戲券一張，品味美食同時參與趣味遊戲，有機會贏取節日小禮物，為聖誕夜增添歡笑與回憶。
【快閃買一送一】自助午餐｜任食生蠔、麵包蟹、時令海鮮
優惠價：$562起/2位｜
原價：$1,030/2位
【快閃買一送一】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹
優惠價：$994起/2位｜
原價：$1,822/2位
普慶餐廳
地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店B1樓層（地圖）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 23 小時前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 29 分鐘前
向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓
現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 21 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限10/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧為你帶嚟精選Mannings Guardian 自家品牌美妝工具系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60再獨家送你萬寧$15現金優惠券！而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價）。買任何3件產品滿$188即送威威 X LuLu豬 超濃縮香薰洗衣珠 22粒，快啲嚟大手入貨啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？ 張文傑跑太快提議遷就 鎮宇：X你老味，咁樣同前輩講嘢？
麥兆輝執導的《內幕》，由郭富城、吳鎮宇、任達華、方中信主演。郭富城飾演查案正義律師、吳鎮宇則是個「甩甩漏漏」的警察，吳鎮宇更笑指Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 42 分鐘前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 18 小時前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 香川四國白雞蛋 $22/件（只限10/12）
759阿信屋推出一日限定優惠，CP Selection泰國新鮮雞蛋(L)10隻裝 $20、香川四國白雞蛋10隻裝 $22、澳洲優質原片大燕麥 750g $45/3件、Prime Food 豬排骨 454g $49.9/2件、Oliveta 橄欖油 1L $168/3件、Kyoku 急凍澳洲和牛漢堡扒/芝士漢堡扒 $100/5件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長輩急幫孩子找相親！劉嘉玲反問「為了延續你的血脈？」 犀利金句連發被讚爆
《一路繁花2》近日來到重慶沙坪公園，由劉嘉玲與葉童組成的「繁花團」擔任一日紅娘，與現場家長及單身男女交流擇偶條件、生育觀念等議題，呈現不同世代對婚戀觀的想法碰撞。姊妹淘 ・ 21 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 19 小時前
高鈞賢夫婦2,250萬購畢架山一號三房戶連車位
前香港先生冠軍高鈞賢新近偕太太黃梓漫斥2,250萬元購入九龍塘畢架山一號一個三房戶連車位，造價較銀行網上估價高出近30%。AASTOCKS ・ 2 小時前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
THE TOKYO香港12.13登陸尖沙咀！逾2,600平方呎、首次海外插旗，限定發售THE RERACS別注聯乘系列
來自日本 TOKYO BASE 旗下的頂級選物店 THE TOKYO 終於宣布進駐香港！選址尖沙咀 1881 Heritage，開設佔地超過 2,600 平方呎的兩層旗艦店，不僅是品牌首間海外門店，店內設計融入 THE TOKYO 標誌性的 Japan Detail 與 Lounge Space，標誌著日本「極致選物哲學」在香港的新據點。Yahoo Style HK ・ 2 小時前