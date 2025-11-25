張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
聖誕自助餐優惠2025｜逸東酒店自助餐買1送1！人均$269起任食傳統烤火雞/和牛肉眼/烤蜜汁火腿
逸東酒店普慶餐廳率先推聖誕節自助餐優惠買1送1，人均$269任食傳統烤火雞、生蠔、芝士專區，詳文即睇：
每逢12月，香港逸東酒店的普慶餐廳(The Astor)搖身一變，化為繽紛童話世界的聖誕市集。從12月1日至31日推出聖誕自助午、晚餐，買一送一優惠、快閃第二位半價及12月早鳥7折優惠，折後人均最平$269起，傳統烤火雞、M6 - M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒、人氣立體雪人扑扑蛋糕、經典的聖誕樹幹蛋糕等，立即上Klook入手優惠，走進冬季暖意之中。
普慶聖誕節自助餐買1送1！必食烤火雞／澳洲和牛肉眼扒
香港逸東酒店的普慶餐廳(The Astor)的聖誕自助餐，餐廳內掛滿璀璨燈飾，陳設巨型聖誕樹，配以懷舊童趣的食品攤位，空氣中瀰漫著熱紅酒的甜香。不能錯過的當然有一系列的美食，傳統烤火雞、M6-M7和牛肉眼、烤蜜汁火腿、威靈頓牛扒，加上豐富的海鮮冷盤，於不同時段輪流供應。特設Raclette芝士攤位、傳統烤栗子檔及鮮甜冷盤龍蝦，自選意粉專區和巨型海鮮意大利飯，讓色香味交織成暖心冬日滋味。
晚市獨家奉送味噌燒美國緬因洲龍蝦尾，海鮮愛好者絕不可錯過。甜品小屋的節日限定甜點也令人驚喜連連，必嘗立體雪人扑扑蛋糕、經典聖誕樹幹蛋糕、法式泡芙塔、暖心朱古力火鍋，還有節日限定西班牙油條Churros、拉麵雪糕，為整個聖誕盛宴畫上甜蜜完美的句點。另有精心布置的遊戲專區，午市及晚市時段每位顧客均可獲得遊戲券一張，品味美食同時參與趣味遊戲，有機會贏取節日小禮物，為聖誕夜增添歡笑與回憶。
【快閃買一送一】自助午餐｜任食生蠔、麵包蟹、時令海鮮
優惠價：$538起/2位｜
原價：$986/2位
【快閃買一送一】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹
優惠價：$874起/2位｜
原價：$1,602/2位
【12月早鳥優惠 - 低至7折優惠】自助午餐｜任食生蠔、麵包蟹、時令海鮮
優惠價：$318起/位｜
原價：$438/位
【12月早鳥優惠 - 低至7折優惠】自助晚餐｜任食生蠔、蟹腳、麵包蟹
優惠價：$489起/位｜
原價：$768/位
普慶餐廳
地址：佐敦彌敦道 380 號香港逸東酒店B1樓層（地圖）
